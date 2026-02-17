English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Traffic Violation: നിയമലംഘനങ്ങൾ; കൊച്ചിയിൽ 851 ഓട്ടോറിക്ഷകൾക്കെതിരെ നടപടി

Traffic Violation: നിയമലംഘനങ്ങൾ; കൊച്ചിയിൽ 851 ഓട്ടോറിക്ഷകൾക്കെതിരെ നടപടി

Traffic Violation: ജനുവരി ഒന്നു മുതൽ ഫെബ്രുവരി 15 വരെ നടത്തിയ പരിശോധനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപടി സ്വീകരിച്ചത്

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Feb 17, 2026, 06:24 PM IST
  • നഗരത്തിലെ ഓട്ടോറിക്ഷകളുടെ ഉൾപ്പെടെ ഗതാഗത നിയമ ലംഘനങ്ങൾ തടയാനായിരുന്നു സിറ്റി പൊലീസിന്റെ പ്രത്യേക പരിശോധന
  • ആവർത്തിച്ചുള്ള നിയമ ലംഘനങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് സസ്പെൻഷനും നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്

Trending Photos

Pappadam Thoran Recipe: ചോറിനൊപ്പം കാച്ചിയ പപ്പടം തന്നെ വേണമെന്നുണ്ടോ? പപ്പടം കൊണ്ട് മറ്റൊരു സൈഡ് ഡിഷ് ആയാലോ? ഒരു സിംപിൾ റെസിപ്പി ഇതാ...
5
Pappadam Thoran
Pappadam Thoran Recipe: ചോറിനൊപ്പം കാച്ചിയ പപ്പടം തന്നെ വേണമെന്നുണ്ടോ? പപ്പടം കൊണ്ട് മറ്റൊരു സൈഡ് ഡിഷ് ആയാലോ? ഒരു സിംപിൾ റെസിപ്പി ഇതാ...
Solar Eclipse 2026: സൂര്യ​ഗ്രഹണത്തിൽ ഈ ​ഗ്രഹ സംക്രമണം; മൂന്ന് രാശിക്കാരെ കാത്തിരിക്കുന്നത് കഷ്ടകാലം
5
Chandra Gochar
Solar Eclipse 2026: സൂര്യ​ഗ്രഹണത്തിൽ ഈ ​ഗ്രഹ സംക്രമണം; മൂന്ന് രാശിക്കാരെ കാത്തിരിക്കുന്നത് കഷ്ടകാലം
Surya Grahan 2026: സൂര്യഗ്രഹണം: സൂര്യഗ്രഹണത്തിൽ 4 രാജയോഗങ്ങൾ; ഈ രാശിക്കാർക്കിനി ഭാഗ്യത്തേരോട്ടം
7
Surya Grahan
Surya Grahan 2026: സൂര്യഗ്രഹണം: സൂര്യഗ്രഹണത്തിൽ 4 രാജയോഗങ്ങൾ; ഈ രാശിക്കാർക്കിനി ഭാഗ്യത്തേരോട്ടം
Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർ ജോലിയിൽ അശ്രദ്ധ അരുത്; തുലാം രാശിക്കാർക്ക് വരുമാനം ഏറും; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർ ജോലിയിൽ അശ്രദ്ധ അരുത്; തുലാം രാശിക്കാർക്ക് വരുമാനം ഏറും; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Traffic Violation: നിയമലംഘനങ്ങൾ; കൊച്ചിയിൽ 851 ഓട്ടോറിക്ഷകൾക്കെതിരെ നടപടി

കൊച്ചി സിറ്റി പൊലീസ് നടത്തിയ പ്രത്യേക പരിശോധനയിൽ 851 ഓട്ടോറിക്ഷകൾക്കെതിരെ കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. നഗരത്തിലെ ഓട്ടോറിക്ഷകളുടെ ഉൾപ്പെടെ ഗതാഗത നിയമ ലംഘനങ്ങൾ തടയാനായിരുന്നു സിറ്റി പൊലീസിന്റെ പ്രത്യേക പരിശോധന. ജനുവരി ഒന്നു മുതൽ ഫെബ്രുവരി 15 വരെ നടത്തിയ പരിശോധനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപടി സ്വീകരിച്ചത്. 

Add Zee News as a Preferred Source

തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുന്ന പാർക്കിംഗ്, അമിത നിരക്ക് ഈടാക്കൽ, സീബ്രാ ക്രോസിംഗ് നിയമ ലംഘനം, ട്രാഫിക് സിഗ്നൽ അവഗണിക്കൽ, നോ-പാർക്കിംഗ് മേഖലകളിൽ വാഹനങ്ങൾ നിർത്തൽ, ഗതാഗത തടസ്സം ഉണ്ടാക്കൽ എന്നിവയാണ് പ്രധാനമായും കണ്ടെത്തിയ നിയമ ലംഘനങ്ങൾ. ഇവർക്കെതിരെ മോട്ടോർ വാഹന നിയമപ്രകാരം കേസെടുത്തതോടൊപ്പം ആവർത്തിച്ചുള്ള നിയമ ലംഘനങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് സസ്പെൻഷനും നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

പ്രധാന ജംഗ്ഷനുകൾ, സ്കൂൾ പരിസരങ്ങൾ, റെയിൽവെ സ്റ്റേഷനുകൾ, ആശുപത്രി മേഖലകൾ, മെട്രോ പില്ലർ പ്രദേശങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഓട്ടോറിക്ഷകൾ അനധികൃതമായി പാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഗതാഗത കുരുക്കിനും അപകട സാധ്യത വർധിക്കാനും കാരണമാകുന്നതായും പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. നിയമ ലംഘനങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ “ട്രാഫിക് ഐ” വാട്ട്സാപ്പ് നമ്പർ 62381 00100 വഴി അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തുളള പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ വിവരം അറിയിക്കാമെന്നും സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മീഷണർ കാളിരാജ് മഹേഷ് കുമാർ അറിയിച്ചു.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S is the Sub Editor of Zee Malayalam News Website

...Read More

Traffic violationKochiAutorickshaw

Trending News