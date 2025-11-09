English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Caste Abuse: കേരള സർവകലാശാലയിലെ ജാതി അധിക്ഷേപം; ഡീനിനെതിരെ കേസെടുത്ത് പൊലീസ്

Caste Abuse: കേരള സർവകലാശാലയിലെ ജാതി അധിക്ഷേപം; ഡീനിനെതിരെ കേസെടുത്ത് പൊലീസ്

 കേരള സർവകലാശാലയിൽ വിദ്യാർഥിക്കെതിരെ ജാതി അധിക്ഷേപം നടത്തിയതിൽ ഡീനിനെതിരെ കേസെടുത്ത് പൊലീസ്. എസ് സി എസ്ടി അതിക്രമം തടയൽ നിയമപ്രകാരമാണ് കേസ്.

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Nov 9, 2025, 10:48 AM IST
  • സർവകലാശാലയിലെ സംസ്കൃതം വിഭാഗം ഡീനായ സി എൻ വിജയകുമാരി, ഗവേഷക വിദ്യാർഥിയായ വിപിൻ വിജയനെതിരെ ജാതി അധിക്ഷേപം നടത്തി.
  • പുലയന് എന്തിനാണ് ഡോക്ടർ വാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് അധിക്ഷേപിച്ചു എന്നാണ് പരാതിയിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

തിരുവനന്തുരം: കേരള സർവകലാശാലയിൽ വിദ്യാർഥിക്കെതിരെ ജാതി അധിക്ഷേപം നടത്തിയതിൽ ഡീനിനെതിരെ കേസെടുത്ത് പൊലീസ്. എസ് സി എസ്ടി അതിക്രമം തടയൽ നിയമപ്രകാരമാണ് കേസ്. സർവകലാശാലയിലെ സംസ്കൃതം വിഭാഗം ഡീനായ സി എൻ വിജയകുമാരി, ഗവേഷക വിദ്യാർഥിയായ വിപിൻ വിജയനെതിരെ ജാതി അധിക്ഷേപം നടത്തിയെന്ന് ആരോപിച്ച് ശ്രീകാര്യം പൊലീസിൽ ഇന്നലെ പരാതി നൽകിയിരുന്നു.

പുലയന് എന്തിനാണ് ഡോക്ടർ വാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് അധിക്ഷേപിച്ചു എന്നാണ് പരാതിയിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. സംസ്‌കൃതം വായിക്കാനും എഴുതാനും അറിയാത്ത വ്ക്തിക്ക് പിഎച്ച്ടി അനുവധിക്കില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി വിപിനെതിരെ വിസിക്ക് വിജയകുമാരി മുൻപ് പരാതി നൽകിയിരുന്നു. ഇതെ തുടർന്നാണ് വിപിൻ്റെ അധിക്ഷേപ പരാതി. കഴിഞ്ഞദിവസം ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ആർ ബിന്ദുവും അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. അടിയന്തരമായി അന്വേഷണം നടത്തി റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയോടാണ് മന്ത്രി നിർദ്ദേശിച്ചത്. കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ നിയമപരമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് വൈസ് ചാൻസലറോടും രജിസ്ട്രാറോടും മന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

 

Caste AbuseKerala university

