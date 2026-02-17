തിരുവനന്തപുരം: സിബിഎസ്ഇ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ക്ലാസുകളിലെ പരീക്ഷകൾക്ക് ഇന്ന് തുടക്കം കുറിക്കും. രാജ്യമൊട്ടാകെയുള്ള നാല്പത്തിമൂന്ന് ലക്ഷത്തിലധികം വിദ്യാർത്ഥികളാണ് പരീക്ഷ എഴുതുന്നത്.
Also Read: സംസ്ഥാനത്ത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ ചൂട് കടുക്കും
പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ കർശന സുരക്ഷയും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വിദ്യാർത്ഥികൾ രാവിലെ പത്തിന് മുൻപേ പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഹാജരാകണമെന്ന് സിബിഎസ്ഇ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. രാവിലെ 10:30 നാണ് പരീക്ഷ ആരംഭിക്കുന്നത്. 25 ലക്ഷത്തിലധികം (25,08,319) വിദ്യാര്ത്ഥികള് പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷയ്ക്കും, 18 ലക്ഷത്തിലധികം (18,59,551) വിദ്യാര്ത്ഥികള് പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് പരീക്ഷയും എഴുതും.
Also Read: ലോകകപ്പില് ഓസ്ട്രേലിയയെ വീഴ്ത്തി മികച്ച വിജയം നേടി ശ്രീലങ്ക
പത്തം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇന്നുമുതൽ തുടങ്ങുന്ന മെയിന് പരീക്ഷ കര്ശനമായി എഴുതണമെന്ന് സിബിഎസ്ഇ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. മെയിന് പരീക്ഷ എഴുതാതെ നേരിട്ട് രണ്ടാം പരീക്ഷ എഴുതാന് അനുവദിക്കണമെന്ന വിദ്യാര്ത്ഥികളുടെ അപേക്ഷ സിബിഎസ്ഇ തള്ളിയിട്ടുണ്ട്. ഈ വര്ഷം മുതലാണ് ഇരട്ട പരീക്ഷ സമ്പ്രദായം പ്രാബല്യത്തിലാകുന്നത്. അതായത് ആദ്യഘട്ട പരീക്ഷയില് മാര്ക്ക് കുറഞ്ഞവര്ക്ക് ഫലം മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള അവസരം എന്ന നിലയിലാണ് രണ്ടാംഘട്ട പരീക്ഷ നടത്തുന്നത്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.