English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • CBSE Exams 2026: സിബിഎസ്ഇ 10, 12 ക്‌ളാസുകളിലെ പരീക്ഷകൾക്ക് ഇന്ന് തുടക്കം; എഴുതുന്നത് 43 ലക്ഷത്തിലധികം വിദ്യാർത്ഥികൾ

CBSE Exams 2026: സിബിഎസ്ഇ 10, 12 ക്‌ളാസുകളിലെ പരീക്ഷകൾക്ക് ഇന്ന് തുടക്കം; എഴുതുന്നത് 43 ലക്ഷത്തിലധികം വിദ്യാർത്ഥികൾ

CBSE Exams 2026 Latest Updates: 46 ലക്ഷത്തിലധികം വിദ്യാർത്ഥികൾ പരീക്ഷ എഴുതും എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Feb 17, 2026, 09:10 AM IST
  • സിബിഎസ്ഇ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ക്ലാസുകളിലെ പരീക്ഷകൾക്ക് ഇന്ന് തുടക്കം
  • രാജ്യമൊട്ടാകെയുള്ള നാല്പത്തിമൂന്ന് ലക്ഷത്തിലധികം വിദ്യാർത്ഥികളാണ് പരീക്ഷ എഴുതുന്നത്

Read Also

  1. CBSE Exam: 10, 12 പരീക്ഷാ തീയതികളിൽ മാറ്റം; പുതുക്കിയ ടൈംടേബിൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് സിബിഎസ്ഇ

Trending Photos

Gold Rate Today: സ്വർണം കുറയാതെ മുന്നോട്ട്; ഇന്ന് വിലയിൽ മാറ്റമില്ല
7
Gold rate today
Gold Rate Today: സ്വർണം കുറയാതെ മുന്നോട്ട്; ഇന്ന് വിലയിൽ മാറ്റമില്ല
Kerala BT-41 Lottery Result Today: ഒരു കോടിയുടെ ഭാ​ഗ്യശാലിയെ അറിയാം; ഭാ​ഗ്യതാര ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
5
Kerala Lottery Result
Kerala BT-41 Lottery Result Today: ഒരു കോടിയുടെ ഭാ​ഗ്യശാലിയെ അറിയാം; ഭാ​ഗ്യതാര ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
Kerala Gold Rate 16 February 2026: സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണ്ണവിലയിൽ ഇടിവ്; ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് 960 രൂപ
11
Gold price
Kerala Gold Rate 16 February 2026: സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണ്ണവിലയിൽ ഇടിവ്; ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് 960 രൂപ
Kerala SM-42 Lottery Result Today: ഒരു കോടി നേടിയ ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലിയെ അറിയണ്ടേ? സമൃദ്ധി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
5
Samrudhi Lottery Result
Kerala SM-42 Lottery Result Today: ഒരു കോടി നേടിയ ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലിയെ അറിയണ്ടേ? സമൃദ്ധി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
CBSE Exams 2026: സിബിഎസ്ഇ 10, 12 ക്‌ളാസുകളിലെ പരീക്ഷകൾക്ക് ഇന്ന് തുടക്കം; എഴുതുന്നത് 43 ലക്ഷത്തിലധികം വിദ്യാർത്ഥികൾ

തിരുവനന്തപുരം: സിബിഎസ്ഇ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ക്ലാസുകളിലെ പരീക്ഷകൾക്ക് ഇന്ന് തുടക്കം കുറിക്കും. രാജ്യമൊട്ടാകെയുള്ള നാല്പത്തിമൂന്ന് ലക്ഷത്തിലധികം വിദ്യാർത്ഥികളാണ് പരീക്ഷ എഴുതുന്നത്. 

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: സംസ്ഥാനത്ത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ ചൂട് കടുക്കും

പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ കർശന സുരക്ഷയും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വിദ്യാർത്ഥികൾ രാവിലെ പത്തിന് മുൻപേ പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഹാജരാകണമെന്ന് സിബിഎസ്ഇ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.  രാവിലെ 10:30 നാണ് പരീക്ഷ ആരംഭിക്കുന്നത്. 25 ലക്ഷത്തിലധികം (25,08,319) വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷയ്ക്കും, 18 ലക്ഷത്തിലധികം (18,59,551) വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് പരീക്ഷയും എഴുതും.

Also Read: ലോകകപ്പില്‍ ഓസ്‌ട്രേലിയയെ വീഴ്ത്തി മികച്ച വിജയം നേടി ശ്രീലങ്ക

പത്തം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇന്നുമുതൽ തുടങ്ങുന്ന  മെയിന്‍ പരീക്ഷ കര്‍ശനമായി എഴുതണമെന്ന് സിബിഎസ്ഇ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. മെയിന്‍ പരീക്ഷ എഴുതാതെ നേരിട്ട് രണ്ടാം പരീക്ഷ എഴുതാന്‍ അനുവദിക്കണമെന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ അപേക്ഷ സിബിഎസ്ഇ തള്ളിയിട്ടുണ്ട്. ഈ വര്‍ഷം മുതലാണ് ഇരട്ട പരീക്ഷ സമ്പ്രദായം പ്രാബല്യത്തിലാകുന്നത്. അതായത് ആദ്യഘട്ട പരീക്ഷയില്‍ മാര്‍ക്ക് കുറഞ്ഞവര്‍ക്ക് ഫലം മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള അവസരം എന്ന നിലയിലാണ് രണ്ടാംഘട്ട പരീക്ഷ നടത്തുന്നത്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

CBSECBSE Board Exam 2026CBSE Calss 10 ExamCBSE Class 12 Exam

Trending News