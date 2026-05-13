/CBSE 12th Result Declared: സിബിഎസ്ഇ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; 85.20 ശതമാനം വിജയം, ഒന്നാമത് തിരുവനന്തപുരം

കഴിഞ്ഞ വർത്തെക്കാൾ വിജയശതമാനം 3.19 ശതമാനം കുറവാണ്
2026 ലെ സിബിഎസ്ഇ പ്ലസ് ടു ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. 85.20 ശതമാനമാണ് വിജയം.കഴിഞ്ഞ വർത്തെക്കാൾ വിജയശതമാനം 3.19 ശതമാനം കുറവാണ്. റിസൾട്ട് വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരമാണ് മേഖലയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ളത്. 95.62% വിജയവുമായി തിരുവനന്തപുരം മേഖല രാജ്യത്ത് ഒന്നാമതെത്തി.
പ്രയാഗ്രാജ് മേഖലയിലാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിജയശതമാനം രേഖപ്പെടുത്തിയത് (72.43%). ഫെബ്രുവരി 17 മുതൽ ഏപ്രിൽ 10 വരെ നടന്ന പരീക്ഷകളിൽ ആൺകുട്ടികളേക്കാൾ 6.73% അധികം വിജയശതമാനവുമായി പെൺകുട്ടികൾ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചു. 88.86% ആണ് പെൺകുട്ടികളുടെ വിജയശതമാനം.
82.13% ആൺകുട്ടികളും ഉപരിപഠനത്തിന് അർഹത നേടി. പരീക്ഷ എഴുതിയ മുഴുവൻ ട്രാൻസ്ജെന്ഡർ വിദ്യാർഥികളും വിജയിച്ചു. www.cbse.gov,in, cbseresults.nic.in എന്നീ വെബ്സൈറ്റുകളിൽ നിന്ന് ഫലം അറിയാം.
ഫലം ലഭിക്കാനുള്ള ഘട്ടങ്ങൾ:
ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.
"CBSE Class 12 Result 2026" എന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
റോൾ നമ്പർ, സ്കൂൾ നമ്പർ, അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് ഐഡി എന്നിവ നൽകുക.
'Submit' ബട്ടൺ അമർത്തുന്നതോടെ സ്കോർകാർഡ് കാണാനും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും.
