  • Malayalam News
  • Kerala
  • CCTV Footage Leak: സർക്കാർ തീയറ്ററിലെ സിസിടിവി ദൃശ്യം അശ്ലീല സൈറ്റിൽ; സൈബർ സെൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Dec 4, 2025, 11:10 AM IST
  • തിരുവനന്തപുരം കൈരളി, നിള, ശ്രീ എന്നീ തീയറ്ററുകളിലെ സിസിടിവി ദൃശ്യമാണ് അശ്ലീല സൈറ്റുകളിൽ പ്രചരിക്കുന്നത്.
  • ആഭ്യന്തര അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും കെഎസ്എഫ്ഡിസി അറിയിച്ചു.

തിരുവനന്തപുരം: സർക്കാർ തീയറ്ററിലെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ അശ്ലീല സൈറ്റിൽ. തിരുവനന്തപുരം കൈരളി, നിള, ശ്രീ എന്നീ തീയറ്ററുകളിലെ സിസിടിവി ദൃശ്യമാണ് അശ്ലീല സൈറ്റുകളിൽ പ്രചരിക്കുന്നത്. സംഭവം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതോടെ കെൺസ്എഫ്ഡിസിയുടെ പരാതിയിൽ അന്വേഷമം സൈബർ സെൽ ആരംഭിച്ചു. 

2023 ഡിസംബർ 10 ലെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് പ്രചരിക്കുന്നത് എന്നാണ് കെഎസ്എഫ്ഡിസി അറിയിച്ചത്. മുൻപ് ഇതിനെ കുറിച്ച് അറിവില്ലായിരുന്നെന്നും, ഇപ്പോൾ ആഭ്യന്തര അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും കെഎസ്എഫ്ഡിസി അറിയിച്ചു. സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ അപ്പ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ക്ലൌഡ് ഹാക്ക് ചെയ്തതാകാമെന്ന സംശയം നിലനിൽക്കുന്നു. 

About the Author

Arathi N Aji

Journalist in Zee Malayalam News ...Read More

Theatre cctv footage leak

Trending News