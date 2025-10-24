English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • PM Shri Scheme: പിഎംശ്രീ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായതിൽ കേരളത്തെ അഭിനന്ദിച്ച് കേന്ദ്രം; വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് വലിയ മുന്നേറ്റം

PM Shri Scheme: പിഎംശ്രീ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായതിൽ കേരളത്തെ അഭിനന്ദിച്ച് കേന്ദ്രം; വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് വലിയ മുന്നേറ്റം

 PM Shri Scheme Kerala News :ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ പിഎംശ്രീ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായതിൽ കേരളത്തെ അഭിനന്ദിച്ച് കേന്ദ്രം. 'പിഎംശ്രീ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള ധാരണാ പത്രത്തിൽ ഒപ്പുവെച്ചതിന് കേരള സർക്കാരിന് അഭിനന്ദനങ്ങൾ' എന്ന് കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം എക്സിലെ പോസ്റ്റിൽ കുറിച്ചു. കേരളത്തിലെ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ രീതിയെ പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതിലും, മികവിൻ്റെ കേന്ദ്രങ്ങളായി സ്കൂളുകളെ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിടുമെന്നും മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Oct 24, 2025, 04:49 PM IST
  • കേരളത്തിലെ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ രീതിയെ പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതിലും, മികവിൻ്റെ കേന്ദ്രങ്ങളായി സ്കൂളുകളെ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിടുമെന്നും മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.
  • പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സെക്രട്ടറി കെ വാസുകിയാണ് വ്യാഴാഴ്ച ഡൽഹിയിൽ ധാരണാ പത്രത്തിൽ ഒപ്പിട്ടത്.

PM Shri Scheme: പിഎംശ്രീ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായതിൽ കേരളത്തെ അഭിനന്ദിച്ച് കേന്ദ്രം; വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് വലിയ മുന്നേറ്റം

ന്യൂഡൽഹി: ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ പിഎംശ്രീ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായതിൽ കേരളത്തെ അഭിനന്ദിച്ച് കേന്ദ്രം. 'പിഎംശ്രീ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള ധാരണാ പത്രത്തിൽ ഒപ്പുവെച്ചതിന് കേരള സർക്കാരിന് അഭിനന്ദനങ്ങൾ' എന്ന് കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം എക്സിലെ പോസ്റ്റിൽ കുറിച്ചു. കേരളത്തിലെ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ രീതിയെ പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതിലും, മികവിൻ്റെ കേന്ദ്രങ്ങളായി സ്കൂളുകളെ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിടുമെന്നും മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.

സിപിഐയിലെ കടുത്ത എതിർപ്പ് വകവെക്കാതെ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് കേരള സർക്കാർ പദ്ധതിയിൽ ഒപ്പുവെച്ചത്. പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സെക്രട്ടറി കെ വാസുകിയാണ് വ്യാഴാഴ്ച ഡൽഹിയിൽ ധാരണാ പത്രത്തിൽ ഒപ്പിട്ടത്.  ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം ആര്‍എസ്എസ് അജണ്ടയാണെന്നാണ് മുമ്പ് സിപിഎമ്മും സിപിഐയുമൊക്കെ നിലപാട് എടുത്തിരുന്നത്. അതിനാലാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷമായി പദ്ധതിയെ സർക്കാർ എതിർത്തത്. എന്നാൽ സമഗ്ര ശിക്ഷാ അഭയാൻ പദ്ധതിയുടെ കേന്ദ്ര വിഹിതം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ പിഎംശ്രീയിൽ ചേരണം. പദ്ധതിയിൽ കേരളം ചേർന്നതിനാൽ തടഞ്ഞുവെച്ച 1500 കോടി രൂപ ലഭിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.

