Kerala CM's Gulf visit: മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഗൾഫ് യാത്രക്ക് അനുമതി നിഷേധിച്ച് കേന്ദ്രം; 'അനുമതി ലഭിക്കും' ശുഭാപ്തി വിശ്വാസമുണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഗൾഫ് സന്ദർശനത്തിന് അനുമതി നിഷേധിച്ച് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം. അനുമതി നിഷേധിച്ചതിൻ്റെ കാരണം വ്യക്തമാക്കിയില്ല. ബെഹറിനിൽ നിന്നും പര്യടനം ആരംഭിക്കാനായിരുന്നു തീരുമാനം. സൌദി അറേബ്യ, ഒമാൻ, കുവൈറ്റ്, യുഎഇ എന്നിവിടങ്ങളിലും സന്ദർശിക്കാനായിരുന്നു പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നത്. ഒക്ടോബർ 16 ന് ആരംഭിക്കുന്ന യാത്ര നവംബർ 9 ന് അവസാനിപ്പിക്കാനായിരുന്നു തീരുമാനം. അനുമധി നിഷേധിച്ചുള്ള അറിയിപ്പ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് ഔദ്യോഗികമായി ലഭിച്ചു.
അനുമതി ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പത്രസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു. ഗൾഫിലെ മലയാളി സംഘടനയുടെ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാനാണ് മന്ത്രി സജി ചെറിയാനുമായി മുഖ്യമന്ത്രി ഗൾഫ് സന്ദർശിക്കുന്നത്. അനുമതി ലഭിക്കാനുള്ള ഇടപെടൽ ഉദ്യോഗസ്ഥ തലത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്.
