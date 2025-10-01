Wayanad: ഒടുവിൽ വയനാടിന് സഹായം; 260.56 കോടി രൂപ അനുവദിച്ച് കേന്ദ്രം

വയനാടിന് സഹായം അനുവദിച്ച് കേന്ദ്രം. 260.56 കോടി രൂപയാണ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഉരുൾപൊട്ടലിൽ തകർന്ന വയനാടിന്റെ പുനർനിർമ്മാണത്തിനായാണ് തുക അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അസമിന് 1270.788 കോടി രൂപയും കേന്ദ്രം അനുവദിച്ചു. 9 സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കായി 4645.60 കോടി രൂപയാണ് കേന്ദ്രം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്.
