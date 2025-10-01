English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Wayanad: ഒടുവിൽ വയനാടിന് സഹായം; 260.56 കോടി രൂപ അനുവദിച്ച് കേന്ദ്രം

260.56 കോടി രൂപയാണ് വയനാടിന്റെ പുനർനിർമ്മാണത്തിനായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. 

Written by - Karthika V | Last Updated : Oct 1, 2025, 08:26 PM IST
  • ഉരുൾപൊട്ടലിൽ തകർന്ന വയനാടിന്റെ പുനർനിർമ്മാണത്തിനായാണ് തുക അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്.
  • അസമിന് 1270.788 കോടി രൂപയും കേന്ദ്രം അനുവദിച്ചു.

Read Also

  1. Alappuzha News: യുവതിയെ പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് തീ കൊളുത്താൻ ശ്രമിച്ച കേസ്; അറസ്റ്റിലായ പ്രതി ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ചു

Trending Photos

Horoscope Tuesday 30-9-2025: ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്കെങ്ങനെ? സമ്പൂർണ രാശിഫലം അറിയാം
12
Horoscope
Horoscope Tuesday 30-9-2025: ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്കെങ്ങനെ? സമ്പൂർണ രാശിഫലം അറിയാം
Kerala Gold Price Today: വീണ്ടും കൂടി..! സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് രണ്ടാം തവണ സ്വർണവിലയിൽ വർധനവ്
5
Gold price today
Kerala Gold Price Today: വീണ്ടും കൂടി..! സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് രണ്ടാം തവണ സ്വർണവിലയിൽ വർധനവ്
Kidney Failure: വൃക്ക തകരാറിലാണോ എന്നറിയാം ഈ അഞ്ചു ലക്ഷണങ്ങളിലൂടെ
7
symptoms
Kidney Failure: വൃക്ക തകരാറിലാണോ എന്നറിയാം ഈ അഞ്ചു ലക്ഷണങ്ങളിലൂടെ
Shadashtak Yog 2025: ശനി-ബുധ ഷഡാഷ്‌ടക യോഗം ഇവർക്ക് നൽകും ഗുഡ് ന്യൂസ്, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?
9
Shani Budh Gochar
Shadashtak Yog 2025: ശനി-ബുധ ഷഡാഷ്‌ടക യോഗം ഇവർക്ക് നൽകും ഗുഡ് ന്യൂസ്, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?
Wayanad: ഒടുവിൽ വയനാടിന് സഹായം; 260.56 കോടി രൂപ അനുവദിച്ച് കേന്ദ്രം

വയനാടിന് സഹായം അനുവദിച്ച് കേന്ദ്രം. 260.56 കോടി രൂപയാണ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഉരുൾപൊട്ടലിൽ തകർന്ന വയനാടിന്റെ പുനർനിർമ്മാണത്തിനായാണ് തുക അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അസമിന് 1270.788 കോടി രൂപയും കേന്ദ്രം അനുവദിച്ചു. 9 സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കായി 4645.60 കോടി രൂപയാണ് കേന്ദ്രം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. 

Add Zee News as a Preferred Source

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

WayanadCentral GovernmentWayanad LandslidePM Narendra Modiവയനാട്

Trending News