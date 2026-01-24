തിരുവനന്തപുരം: വര്ഷത്തില് 5 ചലാന് കിട്ടിയാല് ഇനി ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസന്സ് അയോഗ്യമാക്കും. സെൻട്രൽ മോട്ടോർ വാഹന ചട്ട ഭേദഗതി കേരളത്തിലും കർശനമാക്കിയതോടെയാണ് ഈ മാറ്റം. പുതുതായി ഭേദഗതി ചെയ്ത സെൻട്രൽ മോട്ടോർ വാഹന ചട്ടങ്ങൾ 2026 പ്രകാരം വാഹൻ ചാലാൻ സംവിധാനമാണ് കൂടുതൽ കർശനമാക്കിയത്. പുതുതായി ഭേദഗതി പ്രകാരം ചെലാന് കിട്ടിയാല് 45 ദിവസത്തിനുള്ളില് പിഴ അടയ്ച്ചിരിക്കണം. കൂടാതെ, വര്ഷത്തില് 5 ചലാന് കിട്ടിയാല് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസന്സ് ഇനി അയോഗ്യമാക്കും. 2026 ജനുവരി 1 മുതലാണ് ഈ ചട്ടങ്ങള് പ്രാബല്യത്തില് വരുന്നത്.
1. ഒരാൾക്ക് ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ 5 ചാലാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിലധികം ലഭിച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് സ്വയമേവ അയോഗ്യമായി (Disqualified) പ്രഖ്യാപിക്കും.
2. ഒരു ചാലാൻ നൽകിയാൽ 45 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പിഴ അടയ്ക്കണം.
3. ചെലാൻ കുടിശ്ശികയുള്ള എല്ലാ വാഹനങ്ങളും ബ്ലാക്ക്ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടും. നികുതി അടയ്ക്കൽ ഒഴികെ, പരിവാഹൻ സൈറ്റിൽ മറ്റ് യാതൊരു സേവനങ്ങളും അനുവദിക്കുകയില്ല. വിലാസമാറ്റം, ഉടമസ്ഥാവകാശ മാറ്റം, വാഹന വർഗ്ഗമാറ്റം, പെർമിറ്റ്, ഫിറ്റ്നസ്, ഹൈപ്പോത്തിക്കേഷൻ റദ്ദാക്കൽ തുടങ്ങിയ സാധാരണ സേവനങ്ങളും ലഭ്യമാകില്ല.
4. ചെലാൻ കുടിശ്ശികയുള്ള വാഹനങ്ങൾ ചെലാൻ അടയ്ക്കുന്നതുവരെ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പിടിച്ചിരുത്താൻ അധികാരമുള്ളതാണ്.
5. നിയമലംഘനം നടത്തിയ വാഹനത്തിന്റെ ആർസി ഉടമയ്ക്കെതിരെയാകും എല്ലാ നിയമനടപടികളും. (മറ്റാരെങ്കിലും വാഹനം ഓടിച്ചിരുന്നാൽ അത് തെളിയിക്കാനുള്ള ബാധ്യതയും ഉടമയ്ക്കാണ്)
6. ഒരു വ്യക്തിക്ക് ചെലാൻ ചോദ്യം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇനി അയാൾ തന്നെ കോടതിയെ സമീപിക്കണം. മുമ്പ് വകുപ്പ് കോടതിയെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ തെറ്റ് നടന്നിട്ടില്ലെന്ന് തെളിയിക്കാനുള്ള ബാധ്യത വ്യക്തിക്ക് മാത്രമാണ്.
