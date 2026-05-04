കോട്ടയം: ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് ശേഷം കോൺഗ്രസിന് ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി ഉണ്ടാകണമെന്ന് പുതുപ്പള്ളിയിലെ സ്ഥാനാർത്ഥി ചാണ്ടി ഉമ്മൻ. പുലർച്ചെ പുതുപ്പള്ളിയിലെ പള്ളിയിലെത്തുകയും ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ കല്ലറയിലെത്തി പ്രാർത്ഥന നടത്തുകയും ചെയ്തു ചാണ്ടി ഉമ്മന്. പുതുപ്പള്ളിയിലെ പള്ളിയിൽ ചുറ്റുവിളക്ക് തെളിച്ച ശേഷമാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ദിനവും ഫലമറിയുന്ന ദിനവും ആരംഭിക്കാറ്, അതുപോലെതന്നെയാണ് തന്റെയും ദിനം തുടങ്ങുന്നതെന്ന് ചാണ്ടി ഉമ്മൻ പറഞ്ഞു.
ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് നീതി ലഭിക്കണമെന്നും അത് എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹമാണെന്നും ചാണ്ടി ഉമ്മന് പ്രതികരിച്ചു. അതിനായി ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് ശേഷം കോൺഗ്രസിന് ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി ഉണ്ടാകണമെന്നും പുതുപ്പള്ളി ഏറെ പ്രധാനമാണെന്നും വിജയിക്കുമെന്നാണ് ഉറച്ച പ്രതീക്ഷയെന്നും ചാണ്ടി ഉമ്മൻ പറഞ്ഞു. അതേസമയം, യുഡിഎഫ് സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വരുമെന്നും നേമത്ത് നിന്ന് പ്രതിനിധിയുണ്ടാകുമെന്നും സ്ഥാനാർത്ഥി കെഎസ് ശബരീനാഥൻ പ്രതികരിച്ചു. നാടിന് നല്ലതുവരുമെന്നും നേമത്ത് ശുഭപ്രതിക്ഷയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
തിരുവനന്തപുരത്തെ പഴവങ്ങാടി ക്ഷേത്രത്തിലും ശബരീനാഥൻ സന്ദർശിച്ചു. കടുത്ത ത്രികോണ മത്സരമാണ് നേമത്ത് നടക്കുന്നത്. വി ശിവൻകുട്ടിയാണ് എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി. രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ ആണ് എൻഡിഎ സ്ഥാനാർത്ഥി. 2016ൽ അക്കൗണ്ട് തുറന്ന ബിജെപിയുടെ അക്കൗണ്ട് 2021ൽ ശിവൻകുട്ടി പൂട്ടിച്ചിരുന്നു. 3949 വോട്ടിനായിരുന്നു ശിവൻകുട്ടി അന്ന് കുമ്മനം രാജശേഖരനെ തോൽപ്പിച്ചത്. 71.33 ആയിരുന്നു പോളിങ് ശതമാനം. അതേസമയം, ഇത്തവണ പോളിങ് ശതമാനം ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. 80.62 ആണ് ഇത്തവണത്തെ പോളിങ് ശതമാനം.
