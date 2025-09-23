Indian Railway: യാത്രക്കാരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്..! നിലമ്പൂർ-ഷൊർണൂർ മെമുവിന്റെ സമയക്രമത്തില്‍ മാറ്റം

നിലമ്പൂര്: നിലമ്പൂർ-ഷൊർണൂർ മെമുവിന്റെ സമയക്രമത്തില് മാറ്റം. നാളെ മുതല് ട്രെയിൻ അരമണിക്കൂര് നേരത്തേ പുറപ്പെടും. നിലമ്പൂരില്നിന്ന് പുലര്ച്ചെ 3.40ന് പുറപ്പെട്ടിരുന്ന മെമുവിന്റെ സമയം പുലര്ച്ചെ 3.10ലേക്ക് മാറ്റി റെയില്വേ ഉത്തരവിറക്കി. ഇതോടെ ഇവിടെനിന്നുള്ള യാത്രക്കാര്ക്ക് ഷൊര്ണൂരില് നിന്ന് കൂടുതല് കണക്ഷന് വണ്ടികള് ലഭിക്കും. നിലമ്പൂരില് നിന്ന് മെമു സര്വീസ് തുടങ്ങിയപ്പോള്ത്തന്നെ ഈ ആവശ്യമുയര്ന്നിരുന്നു.
രാവിലെ പുറപ്പെടുന്ന 66325/66324 നമ്പര് വണ്ടി 3.10ന് നിലമ്പൂര് വിട്ട് 04.20ന് ഷൊര്ണൂര് എത്തുന്ന രീതിയിലാണ് പുതിയ സമയം ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. സമയം മാറിയതോടെ ഇനി യാത്രക്കാർക്ക് 4.30ന് ഷൊര്ണൂര് വിടുന്ന 66319 ഷൊര്ണൂര്-എറണാകുളം-ആലപ്പുഴ മെമു, 4.50ന് ഷൊര്ണൂര് വിടുന്ന 22638 ചെന്നൈ വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് എക്സ്പ്രസ്, എന്നീ കണക്ഷന് ട്രെയിനുകള് ലഭിക്കും. ഇതേ മെമുവില് കയറിയാല് പട്ടാമ്പി, കുറ്റിപ്പുറം, തിരുനാവായ, തിരൂര്, താനൂര്, പരപ്പനങ്ങാടി, വള്ളിക്കുന്ന്, ഫറോക്ക്, കോഴിക്കോട്, കൊയിലാണ്ടി, വടകര, മാഹി, തലശ്ശേരി, കണ്ണൂര് ഭാഗത്തേക്കും എത്താനാകും. രാവിലെ ഒന്പതിന് കണ്ണൂരിലെത്താനാകും.
