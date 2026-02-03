Chaos in Kerala Assembly: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളയിൽ ഭരണ-പ്രതിപക്ഷ പോര്; സ്പീക്കറുടെ ചേമ്പറിലേക്ക് അതിക്രമിച്ചു കയറാൻ ശ്രമിച്ച് പ്രതിപക്ഷം, സഭ സ്തംഭിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിയമസഭയിൽ ഭരണ-പ്രതിപക്ഷ പോര്. ചോദ്യോത്തരവേള ബഹിഷ്കരിച്ചു കൊണ്ട് പ്ലക്കാർഡുകളും ബാനറുകളുമായി പ്രതിപക്ഷം നടുത്തളത്തിലിറങ്ങി പ്രതിഷേധിച്ചു. പിന്നാലെ സ്പീക്കറുടെ ഡയസിൽ കയറാൻ ശ്രമിച്ച പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളെ വാച്ച് ആൻഡ് വാർഡ് തടഞ്ഞു. അൻവർ സാദത്ത് എംഎല്എയാണ് സ്പീക്കറുടെ ചേമ്പറില് കയറാൻ ശ്രമിച്ചത്. പ്രതിഷേധം ശക്തമായതോടെ സ്പീക്കർ എഴുന്നേറ്റ് പോകുകയും സഭ നടപടികൾ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവയ്ക്കുകയും ചെയ്തു.
ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളക്കേസ് അന്വേഷണം അട്ടിമറിക്കുന്നുവെന്നാരോപിച്ചുള്ള പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധം ശക്തമായതോടെയാണ് നിയമസഭാ നടപടികൾ നിർത്തിവെച്ചത്. കേസിൽ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം വഴിമുട്ടിയെന്നും അന്വേഷണത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് ഇടപെടുകയാണെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി. സതീശൻ ആരോപിച്ചു. പ്രതികൾക്ക് എല്ലാം സ്വാഭാവിക ജാമ്യം ലഭിക്കുന്നു. മുഖ്യപ്രതി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയും വൈകാതെ ജയിൽമോചിതനാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പരിഹസിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിന്റെ സമ്മർദ്ദം മൂലമാണ് അന്വേഷണം മന്ദഗതിയിലായതെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഇതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് സഭയ്ക്കകത്തും പുറത്തും സമരം ശക്തമാക്കുമെന്ന് പ്രതിപക്ഷം പ്രഖ്യാപിച്ചു.
പ്രതിപക്ഷ എം.എൽ.എമാർ ബാനറുകളുമായി നടുത്തളത്തിലിറങ്ങിയതോടെ നിയമസഭ സംഘർഷഭരിതമായി. ബാനറുകൾ നീക്കം ചെയ്യണമെന്നും അല്ലാത്തപക്ഷം നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും സ്പീക്കർ എ.എൻ. ഷംസീർ കർശന മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയെങ്കിലും പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധം തുടരും. പ്രതിപക്ഷത്തിന് ഉന്നയിക്കാൻ വിഷയങ്ങളില്ലാത്തതിനാലാണ് അടിയന്തര പ്രമേയം പോലും കൊണ്ടുവരാത്തതെന്ന് മന്ത്രി എം.ബി. രാജേഷ് പരിഹസിച്ചു. ഇതോടെ ഭരണപക്ഷാംഗങ്ങളും നടുത്തളത്തിനടുത്തേക്ക് നീങ്ങുകയും ഇരുവിഭാഗവും മുഖാമുഖം നിന്ന് മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുകയും ചെയ്തതോടെ സഭയിൽ പ്രതിഷേധം അനിയന്ത്രിതമായി.
