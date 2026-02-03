English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Chaos in Kerala Assembly: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളയിൽ ഭരണ-പ്രതിപക്ഷ പോര്; സ്പീക്കറുടെ ചേമ്പറിലേക്ക് അതിക്രമിച്ചു കയറാൻ ശ്രമിച്ച് പ്രതിപക്ഷം, സഭ സ്തംഭിച്ചു

Chaos in Kerala Assembly: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളയിൽ ഭരണ-പ്രതിപക്ഷ പോര്; സ്പീക്കറുടെ ചേമ്പറിലേക്ക് അതിക്രമിച്ചു കയറാൻ ശ്രമിച്ച് പ്രതിപക്ഷം, സഭ സ്തംഭിച്ചു

ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള കേസ് അട്ടിമറിക്കുന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് പ്രതിപക്ഷം സഭയിൽ പ്രതിഷേധം നടത്തിയത്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Feb 3, 2026, 11:12 AM IST
  • ചോദ്യോത്തരവേള ബഹിഷ്കരിച്ചു കൊണ്ട് പ്ലക്കാർഡുകളും ബാനറുകളുമായി പ്രതിപക്ഷം നടുത്തളത്തിലിറങ്ങി പ്രതിഷേധിച്ചു.
  • പിന്നാലെ സ്പീക്കറുടെ ഡയസിൽ കയറാൻ ശ്രമിച്ച പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളെ വാച്ച് ആൻഡ് വാർഡ് തടഞ്ഞു.

Read Also

  1. Manjeshwaram Murder Case: മഞ്ചേശ്വരം കൊലപാതകം: ജുമൈലയ്ക്ക് പിന്നാലെ കുത്തേറ്റ ബന്ധുവും മരിച്ചു!

Trending Photos

Shukra Transit 2026: കുംഭത്തിലെ ശുക്ര സംക്രമണം ഈ രാശിക്കാ‍ർക്ക് നൽകും വൻ ഭാ​ഗ്യങ്ങൾ; 12 രാശിക്കാരുടെയും സമ്പൂർണഫലം അറിയാം
12
Shukra Transit 2026
Shukra Transit 2026: കുംഭത്തിലെ ശുക്ര സംക്രമണം ഈ രാശിക്കാ‍ർക്ക് നൽകും വൻ ഭാ​ഗ്യങ്ങൾ; 12 രാശിക്കാരുടെയും സമ്പൂർണഫലം അറിയാം
Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർ ഒരു വസ്തു വാങ്ങിയേക്കാം; ധനു രാശിക്കാർ ഇടപാടുകളിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർ ഒരു വസ്തു വാങ്ങിയേക്കാം; ധനു രാശിക്കാർ ഇടപാടുകളിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Todays Horoscope: കന്നി രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തികമായി നല്ല ദിനം; തുലാം രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: കന്നി രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തികമായി നല്ല ദിനം; തുലാം രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Union Budget 2026: പോക്കറ്റ് കാലിയാകുമോ? വില കൂടുന്നതും കുറയുന്നതുമായ സാധനങ്ങൾ ഇവയാണ്...
5
Union Budget 2026
Union Budget 2026: പോക്കറ്റ് കാലിയാകുമോ? വില കൂടുന്നതും കുറയുന്നതുമായ സാധനങ്ങൾ ഇവയാണ്...
Chaos in Kerala Assembly: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളയിൽ ഭരണ-പ്രതിപക്ഷ പോര്; സ്പീക്കറുടെ ചേമ്പറിലേക്ക് അതിക്രമിച്ചു കയറാൻ ശ്രമിച്ച് പ്രതിപക്ഷം, സഭ സ്തംഭിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിയമസഭയിൽ ഭരണ-പ്രതിപക്ഷ പോര്. ചോദ്യോത്തരവേള ബഹിഷ്കരിച്ചു കൊണ്ട് പ്ലക്കാർഡുകളും ബാനറുകളുമായി പ്രതിപക്ഷം നടുത്തളത്തിലിറങ്ങി പ്രതിഷേധിച്ചു. പിന്നാലെ സ്പീക്കറുടെ ഡയസിൽ കയറാൻ ശ്രമിച്ച പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളെ വാച്ച് ആൻഡ് വാർഡ് തടഞ്ഞു. അൻവർ സാദത്ത് എംഎല്‍എയാണ് സ്പീക്കറുടെ ചേമ്പറില്‍ കയറാൻ ശ്രമിച്ചത്. പ്രതിഷേധം ശക്തമായതോടെ സ്പീക്കർ എഴുന്നേറ്റ് പോകുകയും സഭ നടപടികൾ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. 

Add Zee News as a Preferred Source

ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളക്കേസ് അന്വേഷണം അട്ടിമറിക്കുന്നുവെന്നാരോപിച്ചുള്ള പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധം ശക്തമായതോടെയാണ് നിയമസഭാ നടപടികൾ നിർത്തിവെച്ചത്. കേസിൽ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം വഴിമുട്ടിയെന്നും അന്വേഷണത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് ഇടപെടുകയാണെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി. സതീശൻ ആരോപിച്ചു. പ്രതികൾക്ക് എല്ലാം സ്വാഭാവിക ജാമ്യം ലഭിക്കുന്നു. മുഖ്യപ്രതി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയും വൈകാതെ ജയിൽമോചിതനാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പരിഹസിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിന്റെ സമ്മർദ്ദം മൂലമാണ് അന്വേഷണം മന്ദഗതിയിലായതെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഇതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് സഭയ്ക്കകത്തും പുറത്തും സമരം ശക്തമാക്കുമെന്ന് പ്രതിപക്ഷം പ്രഖ്യാപിച്ചു.

Also Read: Kerala Weather Report: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും മഴയ്ക്ക് സാധ്യത; 3 ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട്

പ്രതിപക്ഷ എം.എൽ.എമാർ ബാനറുകളുമായി നടുത്തളത്തിലിറങ്ങിയതോടെ നിയമസഭ സംഘർഷഭരിതമായി. ബാനറുകൾ നീക്കം ചെയ്യണമെന്നും അല്ലാത്തപക്ഷം നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും സ്പീക്കർ എ.എൻ. ഷംസീർ കർശന മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയെങ്കിലും പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധം തുടരും. പ്രതിപക്ഷത്തിന് ഉന്നയിക്കാൻ വിഷയങ്ങളില്ലാത്തതിനാലാണ് അടിയന്തര പ്രമേയം പോലും കൊണ്ടുവരാത്തതെന്ന് മന്ത്രി എം.ബി. രാജേഷ് പരിഹസിച്ചു. ഇതോടെ ഭരണപക്ഷാംഗങ്ങളും നടുത്തളത്തിനടുത്തേക്ക് നീങ്ങുകയും ഇരുവിഭാഗവും മുഖാമുഖം നിന്ന് മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുകയും ചെയ്തതോടെ സഭയിൽ പ്രതിഷേധം അനിയന്ത്രിതമായി.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Sabarimala gold theft caseKerala assemblyശബരിമല സ്വർ‌ണക്കൊള്ളശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസ്യുഡിഎഫ്‍

Trending News