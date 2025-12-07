English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Assault: വഞ്ചിയൂർ കോടതിയിലെ ജൂനിയർ അഭിഭാഷകയെ മര്‍ദ്ദിച്ച കേസ്: കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ച് പൊലീസ്

Assault: വഞ്ചിയൂർ കോടതിയിലെ ജൂനിയർ അഭിഭാഷകയെ മര്‍ദ്ദിച്ച കേസ്: കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ച് പൊലീസ്

വഞ്ചിയൂർ കോടതിയിലെ ജൂനിയർ അഭിഭാഷകയെ സീനിയർ അഭിഭാഷകനായ ബെയ്ലിൻ ദാസ് മർദ്ദിച്ച സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചു. 

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Dec 7, 2025, 05:54 PM IST
  • ശ്യാമിലിയെ മർദ്ദിച്ച കേസിലാണ് വഞ്ചിയൂർ പോലീസ് കോടതിയിൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചത്.
  • കഴിഞ്ഞ മെയ് 13 നാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത്.

Read Also

  1. Rahul Mamkootathil: വിവരങ്ങൾ ചോരുന്നതായ് സംശയം; രാഹുൽ മങ്കൂട്ടത്തിലിനെ കണ്ടെത്താൻ പുതിയ സംഘത്തെ നിയോഗിച്ചു

Trending Photos

KR-733 Kerala Lottery Result Today: ഇന്നത്തെ ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യവാനാന്‍ നിങ്ങളാണോ? കാരുണ്യ ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Karunya Lottery
KR-733 Kerala Lottery Result Today: ഇന്നത്തെ ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യവാനാന്‍ നിങ്ങളാണോ? കാരുണ്യ ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Maha Graha Samyogam: മഹാഗ്രഹ സംയോഗം; 2026ൽ ഈ രാശിക്കാർക്ക് വർഷം മുഴുവൻ ഭാഗ്യം
5
Astrology 2026
Maha Graha Samyogam: മഹാഗ്രഹ സംയോഗം; 2026ൽ ഈ രാശിക്കാർക്ക് വർഷം മുഴുവൻ ഭാഗ്യം
Numerology 2026: പുതുവര്‍ഷത്തിലെ ഗുണവും ദോഷവുമെങ്ങനെ? സംഖ്യാശാസ്ത്രഫലം അറിയാം..!
10
Numerology 2026
Numerology 2026: പുതുവര്‍ഷത്തിലെ ഗുണവും ദോഷവുമെങ്ങനെ? സംഖ്യാശാസ്ത്രഫലം അറിയാം..!
Peanut Candy Recipe: എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊറിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണോ? മധുരമൂറും കപ്പലണ്ടി മിഠായി ആയാലോ, വീട്ടിലുണ്ടാക്കാം...
6
Peanut Candy
Peanut Candy Recipe: എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊറിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണോ? മധുരമൂറും കപ്പലണ്ടി മിഠായി ആയാലോ, വീട്ടിലുണ്ടാക്കാം...
Assault: വഞ്ചിയൂർ കോടതിയിലെ ജൂനിയർ അഭിഭാഷകയെ മര്‍ദ്ദിച്ച കേസ്: കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ച് പൊലീസ്

തിരുവനന്തപുരം: വഞ്ചിയൂർ കോടതിയിലെ ജൂനിയർ അഭിഭാഷകയെ സീനിയർ അഭിഭാഷകനായ ബെയ്ലിൻ ദാസ് മർദ്ദിച്ച സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചു. അഡ്വ. ശ്യാമിലിയെ മർദ്ദിച്ച കേസിലാണ് വഞ്ചിയൂർ പോലീസ് കോടതിയിൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചത്. പ്രതിക്കെതിരെ കയ്യേറ്റം, സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിക്കൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഗുരുതരമായ കുറ്റങ്ങളാണ് ചുമത്തിയിട്ടുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ മെയ് 13 നാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത്.

Add Zee News as a Preferred Source

ജൂനിയർ അഭിഭാഷകർ തമ്മിലുള്ള തർക്കത്തിനിടെയാണ് സീനിയർ അഭിഭാഷകനായ ബെയ്ലിൻ ദാസ്, ശ്യാമിലിയെ മർദ്ദിച്ചത്. മർദ്ദനമേറ്റ് താഴെ വീണിട്ടും പ്രതി ഇവരെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് വീണ്ടും മർദ്ദിക്കുകയായിരുന്നു. സംഭവത്തിന് ശേഷം ഒളിവിൽ പോയ അഡ്വ. ബെയ്ലിൻ ദാസിനെ മൂന്നാം ദിവസമാണ് പോലീസ് പിടികൂടിയത്. തിരുവനന്തപുരം സ്റ്റേഷൻ കടവിൽ നിന്ന് തുമ്പ പോലീസാണ് ഇയാളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. അടുത്ത മാസം 23 ന് കോടതിയിൽ വെച്ച് കുറ്റപത്രം പ്രതിയെ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കും.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Arathi N Aji

Journalist in Zee Malayalam News ...Read More

Vanchiyoor court

Trending News