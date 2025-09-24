Chelakkara Suicide Attempt: ചേലക്കരയിലെ കൂട്ട ആത്മഹത്യാശ്രമത്തിൽ ആറു വയസ്സുകാരിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

തൃശൂർ: ചേലക്കരയില് കൂട്ട ആത്മഹത്യാശ്രമത്തില് ആറുവയസ്സുകാരിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. ചേലക്കര മേപ്പാടം കോല്പ്പുറത്ത് വീട്ടില് പ്രദീപിന്റെ ഭാര്യ ഷൈലജയാണ് മക്കളുമൊന്നിച്ച് കൂട്ട ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ചത്.
ആറ് വയസ്സുകാരിയായ അണിമയാണ് മരിച്ചത്. ഷൈലജ, മകന് അക്ഷയ് എന്നിവര് ആശുപത്രിയില് ഗുരുതരാവസ്ഥയില് തുടരുകയാണ് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഇവർ വിഷം കഴിക്കുകയായിരുന്നു.
രണ്ടാഴ്ച മുൻപാണ് ശൈലജയുടെ ഭർത്താവ് പ്രദീപ് മരിച്ചത്. ഇതിന്റെ വിഷമത്തിലായിരുന്നു കുടുംബം എന്ന് ബന്ധുക്കളും നാട്ടുകാരും പറഞ്ഞു. രാത്രി വൈകിയിട്ടും വീട്ടിനുള്ളില് നിന്നും ആരെയും പുറത്തേക്ക് കാണാത്തതിനെ തുടര്ന്ന് നാട്ടുകാര് വീട് കുത്തിത്തുറന്ന് പരിശോധിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. അപ്പോഴാണ് മൂവരേയും അബോധാവസ്ഥയില് മുറിക്കുള്ളില് കണ്ടെത്തിയത്. ഉടൻ തന്നെ മൂവരെയും ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും അണിമയെ രക്ഷിക്കാനായില്ല.
എംഡിഎംഎയും കഞ്ചാവുമായി യുവാവ് തിരുവനന്തപുരത്ത് പിടിയിൽ
എംഡിഎംഎയും കഞ്ചാവുമായി യുവാവ് തിരുവനന്തപുരത്ത് പിടിയിൽ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രാവച്ചമ്പലത്ത് എക്സൈസ് സംഘം നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് വട്ടപ്പാറ സ്വദേശി സന്ദീപ് പിടിയിലായത്.
ഇയാളിൽ നിന്ന് 2.52 ഗ്രാം എംഡിഎംഎയും 22 ഗ്രാം കഞ്ചാവും അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെടുത്തു. സംഭവത്തിൽ പിടിയിലായ സന്ദീപ് കൊലക്കേസ് പ്രതി കൂടിയാണ്. ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവർ കൂടിയായ പ്രതി ബെംഗളൂരുവിൽ നിന്നാണ് ലഹരിയെത്തിച്ചതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
മൊത്ത വ്യാപാരികളിൽ നിന്ന് കഞ്ചാവും എംഡിഎംഎയും വാങ്ങി ആവശ്യക്കാർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇയാളുടെ പണിയെന്ന് എക്സൈസ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എക്സൈസ് ഇൻപെക്ടർ എ.കെ അജയകുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയിരിക്കുന്നത്.
