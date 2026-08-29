തിരുവനന്തപുരം: ചേന്തിയിലെ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശന്റെ വാഹനം തടഞ്ഞ സംഭവത്തിൽ ഡിസിസി അംഗം ചേന്തി അനിലിനെ കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി. പാർട്ടി പ്രാഥമിക അംഗത്വത്തിൽ നിന്നാണ് ഇയാളെ നീക്കിയത്. കെപിസിസി പ്രസിഡന്റിന്റെ നിർദേശപ്രകാരം തിരുവനന്തപുരം ഡിസിസി പ്രസിഡന്റ് എൻ. ശക്തനാണ് നടപടിയെടുത്തത്.
അറസ്റ്റിന് പിന്നിൽ പാർട്ടിയിലെ ഗ്രൂപ്പ് തർക്കമാണെന്നും സതീശനെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ചതല്ലെന്നുമുള്ള ചേന്തി അനിലിന്റെ വിശദീകരണം പാർട്ടി നേതൃത്വം തള്ളി. മുഖ്യമന്ത്രിയെ വഴിയിൽ തടയുകയും വെല്ലുവിളിക്കുകയും ചെയ്തത് ഗുരുതരമായ അച്ചടക്കലംഘനമായാണ് പാർട്ടി കാണുന്നത്. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വിഷയത്തിൽ കെപിസിസി നേതൃത്വം അടിയന്തര നടപടിയെടുത്തത്.
സംഭവത്തിൽ മുന് നിര നേതാക്കളോ പാര്ട്ടിയിലെ ഗ്രൂപ്പുകളോ അനിലിനെ പിന്തുണച്ചില്ല. മുഖ്യമന്ത്രിയെ തടഞ്ഞുനിർത്തി പ്രതിഷേധിച്ചത് ശരിയായില്ലെന്നാണ് നേതാക്കളുടെ പക്ഷം. കേസുകളും ചേന്തി അനിലിന്റെ ചില നടപടികളും മൂലമാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും പരിപാടിയിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിന്നതെന്ന് നേതാക്കള് പറയുന്നു.
അതേസമയം ചേന്തി അനിൽ റൗഡി ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആളാണെന്ന് റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. ശ്രീകാര്യം, തുമ്പ, മെഡിക്കൽ കോളേജ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ ഇയാൾക്കെതിരെ നിരവധി കേസുകളുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. നിലവിൽ ശ്രീകാര്യം പോലീസാണ് അനിലിനെതിരെ കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. വാഹനം തടഞ്ഞത് മുഖ്യമന്ത്രിയെ അവഹേളിക്കണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ്. കാറിൽ നിന്നിറങ്ങിയ മുഖ്യമന്ത്രിയെ പൊതുജനമധ്യത്തിൽ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്നും റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന പോലീസുകാരുടെയും ഔദ്യോഗിക ജോലി തടസ്സപ്പെടുത്തിയെന്നും റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്.
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