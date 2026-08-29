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Chenthi Anil: മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാഹനം തടഞ്ഞതിൽ കർശന നടപടി; ചേന്തി അനിലിനെ കോൺ​ഗ്രസിൽ‌‍ നിന്ന് പുറത്താക്കി

ചേന്തി അനിലിനെ കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി. മുഖ്യമന്ത്രിയെ തടഞ്ഞ സംഭവത്തിലാണ് കോൺഗ്രസ് നടപടി.

Written ByKarthika V
Published: Aug 29, 2026, 01:24 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 01:24 PM IST
Chenthi Anil: മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാഹനം തടഞ്ഞതിൽ കർശന നടപടി; ചേന്തി അനിലിനെ കോൺ​ഗ്രസിൽ‌‍ നിന്ന് പുറത്താക്കി
Image Credit: chenthi anil | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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