/Kerala Food Items Prices Hike: പച്ചക്കറിക്കും മീനിനും ചിക്കനും തീപിടിച്ച വില; സാധാരണക്കാരുടെ അടുക്കള ബജറ്റ് താളം തെറ്റുന്നു

തിരുവനന്തപുരം: മത്തിയുടെയും കോഴിയിറച്ചിയുടെയും വില കുത്തനെ കൂടിയതോടെ സാധാരണക്കാരുടെ കുടുംബ ബജറ്റ് താളംതെറ്റുകയാണ്. ട്രോളിങ് നിരോധനവും മോശം കാലാവസ്ഥയും കാരണം വിപണിയിൽ മത്തിയുടെ ലഭ്യത വൻതോതിൽ കുറഞ്ഞതാണ് വില ഉയർന്ന നിരക്കിലെത്താൻ ഇടയാക്കിയത്.
അതേസമയം, കോഴിത്തീറ്റയുടെയും കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയും നിർമാണച്ചെലവിലുണ്ടായ വർധനവാണ് ചിക്കൻ വില വർധിക്കാൻ ഇടയാക്കിയത്. നിലവിൽ വിപണിയിൽ ഒരു കിലോ മത്തിക്ക് 400 രൂപ വരെയും ചിക്കന് 280 രൂപ വരെയുമാണ് ഈടാക്കുന്നത്. ജീവനുള്ള കോഴിക്ക് കിലോയ്ക്ക് 180 മുതൽ 190 രൂപ വരെയാണ് നിരക്ക്.
കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി മത്സ്യമാർക്കറ്റുകളിലും തീരദേശ കേന്ദ്രങ്ങളിലും മത്തിയുടെ വരവ് ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യത്തിന് മീൻ കിട്ടാത്ത സാഹചര്യമായതിനാൽ ലഭിക്കുന്ന കുറച്ചു മീനിന് ഉപഭോക്താക്കൾ വൻ തുക നൽകേണ്ടിവരുന്നു. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചുകാലമായി വിപണിയിൽ ചെറിയ മത്തി മാത്രമാണ് കൂടുതലായി കണ്ടിരുന്നതെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ വലിയ മത്തികൾ വീണ്ടും കണ്ടുതുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.
ഇത് കടലിലെ മത്സ്യസമ്പത്ത് മെച്ചപ്പെടുന്നതിന്റെ ലക്ഷണമാണെങ്കിലും വിപണിയിൽ എത്തിക്കുന്ന മീനിന്റെ അളവ് വളരെ കുറവായതിനാൽ വിലയിൽ കുറവൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. സമുദ്രത്തിലെ ചൂട് വർധിക്കുന്നതും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും മീനുകളുടെ സഞ്ചാരവഴിയിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങളുമാണ് മത്തി ലഭ്യതയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചതെന്ന് വിലയിരുത്തുന്നു.
ട്രോളിങ് നിരോധനം കഴിഞ്ഞിട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചത്ര മത്സ്യം ലഭിക്കാത്തത് തിരിച്ചടിയായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന മത്തിയിൽ മുട്ടയുള്ളവയും ഉണ്ടെങ്കിലും വരുംമാസങ്ങളിൽ കടുത്ത മീൻക്ഷാമം അനുഭവപ്പെടാനാണ് സാധ്യതയെന്ന് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. മത്സ്യത്തിന് വില കൂടിയതോടെ ആളുകൾ കൂടുതലായി കോഴിയിറച്ചിയെ ആശ്രയിച്ചു തുടങ്ങിയതോടെ ചിക്കൻ വില കുതിച്ചുയരാൻ തുടങ്ങി.
ഒരു മാസത്തിനിടെ കോഴിത്തീറ്റയ്ക്ക് മാത്രം 450 രൂപയോളമാണ് വർധിച്ചത്. കൂടാതെ കോഴിക്കുഞ്ഞിന്റെ വില 40 രൂപയായി ഉയരുകയും ഫാമുകളിൽ ഉൽപ്പാദനം കുറയുകയും ചെയ്തത് വിപണിയെ ബാധിച്ചു. ജീവനുള്ള കോഴിക്ക് കിലോയ്ക്ക് 190 രൂപ വരെ വിലയുണ്ടെങ്കിലും കർഷകർക്ക് ഇതിൽ നിന്നും 165 രൂപ മാത്രമാണ് ലഭിക്കുന്നത്.
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