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Kerala Food Items Prices Hike: പച്ചക്കറിക്കും മീനിനും ചിക്കനും തീപിടിച്ച വില; സാധാരണക്കാരുടെ അടുക്കള ബജറ്റ് താളം തെറ്റുന്നു

Kerala Food Prices Surge 2026: കോഴിത്തീറ്റയുടെയും കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയും നിർമാണച്ചെലവിലുണ്ടായ വർധനവാണ് ചിക്കൻ വില വർധിക്കാൻ ഇടയാക്കിയത്.

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 11, 2026, 10:11 AM IST|Updated: Jul 11, 2026, 10:11 AM IST
Kerala Food Items Prices Hike: പച്ചക്കറിക്കും മീനിനും ചിക്കനും തീപിടിച്ച വില; സാധാരണക്കാരുടെ അടുക്കള ബജറ്റ് താളം തെറ്റുന്നു
Image Credit: Food | Photo: Zee NewsSource: Bureau

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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