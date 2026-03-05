English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Kerala Assembly Election 2026: തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരുക്കങ്ങൾ വിലയിരുത്താൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഇന്ന് കേരളത്തിലെത്തും

Kerala Assembly Election 2026: തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരുക്കങ്ങൾ വിലയിരുത്താൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഇന്ന് കേരളത്തിലെത്തും

ഇതിനോടകം ഒരുക്കങ്ങൾ വിലയിരുത്താനായി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ 3 സംസ്ഥാനങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട്  

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Mar 5, 2026, 10:14 AM IST
  • തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരുക്കങ്ങൾ വിലയിരുത്താൻ ഇന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ കേരളത്തിലെത്തും
  • എത്തുന്നത് മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ്

Kerala Assembly Election 2026: തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരുക്കങ്ങൾ വിലയിരുത്താൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഇന്ന് കേരളത്തിലെത്തും

തിരുവനന്തപുരം: തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരുക്കങ്ങൾ വിലയിരുത്താൻ ഇന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ കേരളത്തിലെത്തും. എത്തുന്നത് മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ്. 

ഇന്ന്  രാത്രിയോടെ എത്തുന്ന സംഘം നാളെയും മറ്റന്നാളും സംസ്ഥാനത്ത് ഔദ്യോഗിക പര്യടനം നടത്തും. അടുത്ത മാസം വരുന്ന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ സന്ദർശനം. 

കേരളത്തെ കൂടാതെ അസം, തമിഴ്‌നാട്, പുതുച്ചേരി, പശ്ചിമ ബംഗാൾ എന്നിവിടങ്ങളിലും നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വരൻ പോകുകയാണ്. ഒരുക്കങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നതിനായി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഇതിനകം അസം, തമിഴ്‌നാട്, പുതുച്ചേരി എന്നിവിടങ്ങളിൽ പര്യടനം നടത്തി. 

അഞ്ച് നിയമസഭകളുടെയും കാലാവധി മെയ്, ജൂൺ മാസങ്ങളിൽ അവസാനിക്കും. പുതുച്ചേരി നിയമസഭയുടെ അഞ്ച് വർഷത്തെ കാലാവധി ജൂൺ 15 ന് അവസാനിക്കും അതുപോലെ അസം, കേരളം, തമിഴ്‌നാട്, പശ്ചിമ ബംഗാൾ നിയമസഭകളുടെ കാലാവധി യഥാക്രമം മെയ് 20, 23, ജൂൺ 10, 7 തീയതികളിൽ അവസാനിക്കും.    

കഴിഞ്ഞ തവണ പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ 8 ഘട്ടങ്ങളിലായും അസമിൽ രണ്ടു ഘട്ടങ്ങളിലും, കേരളം തമിഴ്നാട്, പുതുച്ചേരി എന്നിവിടങ്ങളിൽ  ഘട്ടത്തിലുമായിരുന്നു തിരതിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത്. 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Election CommissionKerala Assembly Election 2026Kerala visitChief Election CommissionerGyanesh Kumar

