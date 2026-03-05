Kerala Assembly Election 2026: തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരുക്കങ്ങൾ വിലയിരുത്താൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഇന്ന് കേരളത്തിലെത്തും

തിരുവനന്തപുരം: തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരുക്കങ്ങൾ വിലയിരുത്താൻ ഇന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ കേരളത്തിലെത്തും. എത്തുന്നത് മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ്.
ഇന്ന് രാത്രിയോടെ എത്തുന്ന സംഘം നാളെയും മറ്റന്നാളും സംസ്ഥാനത്ത് ഔദ്യോഗിക പര്യടനം നടത്തും. അടുത്ത മാസം വരുന്ന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ സന്ദർശനം.
കേരളത്തെ കൂടാതെ അസം, തമിഴ്നാട്, പുതുച്ചേരി, പശ്ചിമ ബംഗാൾ എന്നിവിടങ്ങളിലും നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വരൻ പോകുകയാണ്. ഒരുക്കങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നതിനായി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഇതിനകം അസം, തമിഴ്നാട്, പുതുച്ചേരി എന്നിവിടങ്ങളിൽ പര്യടനം നടത്തി.
അഞ്ച് നിയമസഭകളുടെയും കാലാവധി മെയ്, ജൂൺ മാസങ്ങളിൽ അവസാനിക്കും. പുതുച്ചേരി നിയമസഭയുടെ അഞ്ച് വർഷത്തെ കാലാവധി ജൂൺ 15 ന് അവസാനിക്കും അതുപോലെ അസം, കേരളം, തമിഴ്നാട്, പശ്ചിമ ബംഗാൾ നിയമസഭകളുടെ കാലാവധി യഥാക്രമം മെയ് 20, 23, ജൂൺ 10, 7 തീയതികളിൽ അവസാനിക്കും.
കഴിഞ്ഞ തവണ പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ 8 ഘട്ടങ്ങളിലായും അസമിൽ രണ്ടു ഘട്ടങ്ങളിലും, കേരളം തമിഴ്നാട്, പുതുച്ചേരി എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഘട്ടത്തിലുമായിരുന്നു തിരതിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത്.
