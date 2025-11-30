Gulf Visit: ഗൾഫ് സന്ദർശനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ദുബായിലെത്തി

ദുബായ്: ഗൾഫ് സന്ദർശനത്തിന്റെ അവസാനഘട്ടത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ദുബായിലെത്തി. മൂന്ന് ദിവസത്തെ ദുബായ് സന്ദർശനത്തിനാണ് മുഖ്യമന്ത്രി എത്തിയത്. മന്ത്രി സജി ചെറിയാന്, ചീഫ് സെക്രട്ടറി എ. ജയതിലക് എന്നിവരും മുഖ്യമന്ത്രിയോടൊപ്പം എത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ഇന്ത്യൻ കോൺസൽ ജനറൽ, ബിസിനസ് പ്രമുഖർ, ദുബൈയിലെ ഭരണകർത്താക്കൾ എന്നിവരുമായി അടുത്ത മൂന്ന് ദിവസം മുഖ്യമന്ത്രി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും. കൂടാതെ ദുബായ് ബൈ ഖിസൈസിലെ അമിറ്റി സ്കൂളിൽ നടക്കുന്ന 'ഓർമ കേരളോത്സവത്തിൽ'പങ്കെടുക്കും. തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ടാകും പ്രവാസികളെ മുഖ്യമന്ത്രി അഭിസംബോധന ചെയ്യുക.
