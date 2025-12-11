English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Pinarayi Vijayan: കോൺഗ്രസിലെ 'സ്ത്രീലമ്പടന്മാർ' എന്താണ് കാട്ടിക്കൂട്ടുന്നതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ

Pinarayi Vijayan: കോൺഗ്രസിലെ 'സ്ത്രീലമ്പടന്മാർ' എന്താണ് കാട്ടിക്കൂട്ടുന്നതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ

ദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ കണ്ണൂരിലെ പിണറായി ചേരിക്കല്‍ ജൂനിയര്‍ എല്‍പി സ്‌കൂളില്‍ എത്തി വോട്ട് ചെയ്ത ശേഷം മാധ്യമങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി. 

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Dec 11, 2025, 10:12 AM IST
  • ഭീക്ഷണി കാരണമാണ് അതിജീവത വിവരങ്ങൾ പുറത്ത് പറയാൻ ഭയപ്പെടുന്നത്.
  • തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൽഡിഎഫിന് വിജയിക്കുമെന്ന് ആത്മവിശ്വാസമുണ്ട്.

Pinarayi Vijayan: കോൺഗ്രസിലെ 'സ്ത്രീലമ്പടന്മാർ' എന്താണ് കാട്ടിക്കൂട്ടുന്നതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ

കണ്ണൂർ: കോൺഗ്രസിലെ സ്ത്രീലമ്പടമന്മാർ എന്താണ് കാട്ടിക്കൂട്ടുന്നതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ.  തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ കണ്ണൂരിലെ പിണറായി ചേരിക്കല്‍ ജൂനിയര്‍ എല്‍പി സ്‌കൂളില്‍ എത്തി വോട്ട് ചെയ്ത ശേഷം മാധ്യമങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി. രാഹുലിനെതിരായ രണ്ടാമത്തെ പരാതി ഗൂഢാലോചനയാണെന്നും , രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണെന്നും കെപിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് സണ്ണി ജോസഫിൻ്റെ പ്രസ്താവനയിൽ പ്രതികരിച്ചായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മറുപടി.  'കോൺഗ്രസിലെ ഈ പറയുന്ന  സ്ത്രീലമ്പടമന്മാർ എന്താണ് കാട്ടിക്കൂട്ടുന്നത്. രാഹുലിനെതിരായ രണ്ടാമത്തെ പരാതി കെപിസിസിയല്ലേ പൊലീസിന് കൈമാറിയത്. ഭീക്ഷണി കാരണമാണ് അതിജീവത വിവരങ്ങൾ പുറത്ത് പറയാൻ ഭയപ്പെടുന്നത്.  യഥാർത്ഥ ലൈംഗിക വൈകൃത കുറ്റവാളികളായ ഈ ക്രിമിനൽ സംഘം, നാടിന് മുന്നിൽ വന്ന് 'വെൽ ഡ്രാഫ്റ്റഡ്' എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊതു സമൂഹം അംഗീകരിക്കില്ല.' എന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത്.  

കൂടാതെ, തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൽഡിഎഫിന് വിജയിക്കുമെന്ന് ആത്മവിശ്വാസമുണ്ടെന്നും,  തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചരിത്ര വിജയം എൽഡിഎഫിന് സമ്മാനിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളയിൽ സർക്കാർ കർക്കശമായ നടപടി എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും, തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ ബാധിക്കില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. 

