English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • CM Pinarayi Vijayan: 'ഇത്ര മാത്രം പരിഹാസ്യമായ കാര്യമെന്നേ പറയാനുള്ളൂ'; ഇഡി നോട്ടീസിൽ പ്രതികരിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി

CM Pinarayi Vijayan: 'ഇത്ര മാത്രം പരിഹാസ്യമായ കാര്യമെന്നേ പറയാനുള്ളൂ'; ഇഡി നോട്ടീസിൽ പ്രതികരിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി

CM Pinarayi Vijayan: കിഫ്ബി മസാല ബോണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇഡി നോട്ടീസ് ലഭിച്ചതിൽ പ്രതികരിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Dec 6, 2025, 07:30 PM IST
  • കിഫ്ബിക്കായി ഞങ്ങൾ പണം ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പശ്ചാത്തല വികസനത്തിന് വേണ്ടി തന്നെയാണ് പണം ചിലവഴിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
  • റിസർവ്വ് ബാങ്ക് നിശ്ചയിച്ച മാനദണ്ഡങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായാണ് പണം ചിലവഴിച്ചതെന്നും കിഫ്ബി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൽ റിസർവ്വ് ബാങ്കിന് വിരുദ്ധമായി ഒരു വ്യതിയാനവും വരുത്തിയിട്ടില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
  • ഇഡി നോട്ടീസിൽ ലഭിച്ചതില്‍ ആദ്യമായാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പ്രതികരിക്കുന്നത്.

Trending Photos

Peanut Candy Recipe: എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊറിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണോ? മധുരമൂറും കപ്പലണ്ടി മിഠായി ആയാലോ, വീട്ടിലുണ്ടാക്കാം...
6
Peanut Candy
Peanut Candy Recipe: എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊറിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണോ? മധുരമൂറും കപ്പലണ്ടി മിഠായി ആയാലോ, വീട്ടിലുണ്ടാക്കാം...
Pratiyuti Yoga: പുതുവർഷത്തിൽ ശുക്ര-വ്യാഴ പ്രതിയുതി യോഗം ഇവർക്ക് നൽകും നേട്ടങ്ങളുടെ ചാകര, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?
11
Guru Transit
Pratiyuti Yoga: പുതുവർഷത്തിൽ ശുക്ര-വ്യാഴ പ്രതിയുതി യോഗം ഇവർക്ക് നൽകും നേട്ടങ്ങളുടെ ചാകര, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?
Samasapthaka Yoga: ശത വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വ്യാഴത്തിന്റെ സമസപ്തക യോഗം ഇവരുടെ തലയിലെഴുത്ത് തിരുത്തിക്കുറിക്കും!
6
Samasapthaka Yoga
Samasapthaka Yoga: ശത വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വ്യാഴത്തിന്റെ സമസപ്തക യോഗം ഇവരുടെ തലയിലെഴുത്ത് തിരുത്തിക്കുറിക്കും!
Shani Dosha 2026: ശനിദോഷം ഇവരെ വട്ടം കറക്കും; ഈ രാശിക്കാരുടെ കാര്യം കട്ടപ്പുക..!
7
Shani Dosha 2026
Shani Dosha 2026: ശനിദോഷം ഇവരെ വട്ടം കറക്കും; ഈ രാശിക്കാരുടെ കാര്യം കട്ടപ്പുക..!
CM Pinarayi Vijayan: 'ഇത്ര മാത്രം പരിഹാസ്യമായ കാര്യമെന്നേ പറയാനുള്ളൂ'; ഇഡി നോട്ടീസിൽ പ്രതികരിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി

തൃശൂർ: കിഫ്ബി മസാല ബോണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇഡി നോട്ടീസ് ലഭിച്ചതിൽ പ്രതികരിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. ഇത്ര മാത്രം പരിഹാസ്യമായ കാര്യമെന്നേ പറയാനുള്ളൂവെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത്. കിഫ്ബിക്കായി ഞങ്ങൾ പണം ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പശ്ചാത്തല വികസനത്തിന് വേണ്ടി തന്നെയാണ് പണം ചിലവഴിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. റിസർവ്വ് ബാങ്ക് നിശ്ചയിച്ച മാനദണ്ഡങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായാണ് പണം ചിലവഴിച്ചതെന്നും കിഫ്ബി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൽ റിസർവ്വ് ബാങ്കിന് വിരുദ്ധമായി ഒരു വ്യതിയാനവും വരുത്തിയിട്ടില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഇഡി നോട്ടീസിൽ ലഭിച്ചതില്‍ ആദ്യമായാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പ്രതികരിക്കുന്നത്. 

Add Zee News as a Preferred Source

ഭൂമി ഏറ്റെടുത്തത് ഒരു നിശ്ചിത ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണെന്നും ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കലും വിലക്ക് വാങ്ങലും രണ്ടും രണ്ട് ഏർപ്പാടാണെന്നും കിഫ്ബി പദ്ധതികൾക്ക് പിന്നിൽ ഒരു റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് താൽപ്പര്യവുമില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറ‍ഞ്ഞു. സംസ്ഥാനത്ത് നാല് വൻകിട പദ്ധതികളാണ് നടപ്പാക്കാൻ പോകുന്നതെന്നും ഇതിനായി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് 20000 കോടി രൂപ ആവശ്യമാണെന്നും കിഫ്ബി വഴിയാണ് ആ പണം കണ്ടെത്തുന്നതെന്നും അത് തടയാനാണ് ഉദ്ദേശമെങ്കിൽ നടക്കാൻ പോണില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. 

മസാല ബോണ്ട് ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ, മുൻ ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്കാണ് എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ (ഇഡി) അഡ്ജ്യൂഡിക്കേറ്റിംഗ് അതോറിറ്റി കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് അയച്ചത്. കേരള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്റ് ഫണ്ട് ബോർഡ് (KIIFB) ധനസമാഹരണം ലക്ഷ്യമിട്ട് നടത്തിയ മസാല ബോണ്ട് ഇടപാടിൽ വിദേശനാണ്യ വിനിമയ ചട്ടങ്ങൾ (ഫെമ) ലംഘിച്ചു എന്നായിരുന്നു ഇഡിയുടെ കണ്ടെത്തൽ. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് മൂന്ന് മാസം മുമ്പ് ചെന്നൈയിലെ അഡ്ജ്യൂഡിക്കേറ്റിംഗ് അതോറിറ്റിക്ക് സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. ഈ റിപ്പോർട്ടിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് നോട്ടീസ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S is the Sub Editor of Zee Malayalam News Website

...Read More

CM Pinarayi VijayanKIIFB Masala Bond CaseED Notice

Trending News