English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

CM Pinarayi Vijayan: ശാസ്ത്ര ഗവേഷണങ്ങളുടെ ഗുണഫലങ്ങള്‍ സാധാരണക്കാര്‍ക്ക് ലഭ്യമാകണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ

Kerala CM Pinarayi Vijayan: കേരള ശാസ്ത്ര പുരസ്‌കാരം ഡോ എസ്. സോമനാഥിന് സമ്മാനിച്ചു.

Written by - Zee Malayalam News Desk | Last Updated : Aug 7, 2025, 04:39 PM IST
  • ജനജീവിതത്തില്‍ പ്രതിഫലിക്കുമ്പോഴേ ശാസ്ത്രദൗത്യങ്ങള്‍ സഫലമാകൂ
  • അതിനുതകുന്ന വിധത്തില്‍ ശാസ്ത്രഗവേഷണഫലങ്ങളെ പരിവര്‍ത്തിപ്പിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം

Read Also

  1. Kerala Government Protest : ദുരന്തസമയത്ത് നൽകിയ ഭക്ഷണത്തിന്റെ പണം പോലും കേന്ദ്രം പിടിച്ചുപറിച്ചുയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി; കേരളത്തിനൊപ്പം ഡൽഹിയും തമിഴകവും പഞ്ചാബും

Trending Photos

Gold price Today 06 August 2025: പവന് 75,000 കടന്നു; റെക്കോർഡിട്ട് സ്വർണവില
7
Gold price today
Gold price Today 06 August 2025: പവന് 75,000 കടന്നു; റെക്കോർഡിട്ട് സ്വർണവില
Gold Price Today 7th August 2025: കുതിച്ചുയർന്ന് സ്വർണം; ഇന്ന് കേരളത്തിലെ സ്വർണവില ഇങ്ങനെ!
7
Gold rate
Gold Price Today 7th August 2025: കുതിച്ചുയർന്ന് സ്വർണം; ഇന്ന് കേരളത്തിലെ സ്വർണവില ഇങ്ങനെ!
Kerala Lottery Result Today 06 August 2025: ഒരു കോടിയുടെ ഒന്നാം സമ്മാനം നേടിയ ഭാഗ്യവാനാര്? ധനലക്ഷ്മി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Dhanalekshmi Lottery
Kerala Lottery Result Today 06 August 2025: ഒരു കോടിയുടെ ഒന്നാം സമ്മാനം നേടിയ ഭാഗ്യവാനാര്? ധനലക്ഷ്മി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Kerala Lottery Result Today 07 August 2025: ഒരു കോടിയുടെ ഭാ​ഗ്യമടിച്ച ഭാഗ്യവാനാര്? കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം
5
Karunya Plus Lottery
Kerala Lottery Result Today 07 August 2025: ഒരു കോടിയുടെ ഭാ​ഗ്യമടിച്ച ഭാഗ്യവാനാര്? കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം
CM Pinarayi Vijayan: ശാസ്ത്ര ഗവേഷണങ്ങളുടെ ഗുണഫലങ്ങള്‍ സാധാരണക്കാര്‍ക്ക് ലഭ്യമാകണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ

തിരുവനന്തപുരം: സാധാരണക്കാര്‍ക്ക് എങ്ങനെ ശാസ്ത്ര ഗവേഷണങ്ങളുടെ ഗുണഫലങ്ങള്‍ ലഭ്യമാക്കാം എന്ന തരത്തിലുള്ള ചര്‍ച്ചകള്‍ ഉയര്‍ന്നുവരണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍. കേരള ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക പരിസ്ഥിതി കൗണ്‍സിലിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ സംഘടിപ്പിച്ച ഗവേഷണ-വികസന ഉച്ചകോടി ഉദ്ഘാടനം മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

കേരളം ശാസ്ത്ര മുന്നേറ്റങ്ങളുടെ കാര്യത്തില്‍ രാജ്യത്തിനാകെ മാതൃകയാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ കേരള ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക പരിസ്ഥിതി കൗണ്‍സില്‍ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഗവേഷണ-വികസന ഉച്ചകോടിയെ രാജ്യം പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. ശാസ്ത്രദൗത്യങ്ങള്‍ ജനജീവിതത്തില്‍ പ്രതിഫലിക്കുമ്പോഴേ സഫലമാകൂ. അതിനുതകുന്ന വിധത്തില്‍ ശാസ്ത്രഗവേഷണഫലങ്ങളെ പരിവര്‍ത്തിപ്പിക്കുക എന്നതുകൂടിയാണ് ഉച്ചകോടിയിലൂടെ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

കേരളത്തിന്റെ അതിജീവനവും മുന്നേറ്റവും ശാസ്ത്രത്തിന്റെ സഹായത്തോടെയാണ്. കോവിഡും നിപ്പയും പ്രളയവും ഉരുള്‍പ്പൊട്ടലും അടക്കം നിരവധി വെല്ലുവിളികളെ കഴിഞ്ഞ പതിറ്റാണ്ടില്‍ കേരളത്തിന് നേരിടേണ്ടിവന്നു. ആ ഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ ശാസ്ത്രത്തിന്റെകൂടി സഹായത്തോടെയാണ് അതിജീവിക്കാനായത്. മാലിന്യസംസ്‌കരണം, ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ എന്നീ മേഖലകളില്‍ ശാസ്ത്രീയമായ രീതികള്‍ അവലംബിച്ചതുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിന് കൂടുതല്‍ മുന്നേറ്റമുണ്ടാക്കാനായത്.

കേരളത്തിലെ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളുടെ സുസ്ഥിരമായ ഉപയോഗം ഉറപ്പാക്കാനും, ഭാവിതലമുറക്കായി സംരക്ഷിക്കാനും ലക്ഷ്യംവെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഗവേഷണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുണ്ടാകണം. പരമ്പരാഗതമായ അറിവുകളെ ശാസ്ത്രീയമായി അപഗ്രഥിച്ച് ലോകശ്രദ്ധയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാന്‍ സാധിക്കണം. കേരളത്തിനനുയോജ്യമായ വ്യവസായങ്ങളെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുള്ള ഗവേഷണങ്ങളും ഉണ്ടാകണം. ഓരോ ശാസ്ത്രശാഖയും ഗവേഷണഫലങ്ങള്‍ പരസ്പരം കൈമാറുന്ന സംവിധാനമുണ്ടാകണം.

കാലാവസ്ഥാ പഠനം കാര്‍ഷികമേഖലക്കും, ജനിതക രംഗത്തെ പഠനം ഭക്ഷ്യമേഖലയ്ക്കും ഗുണകരമാകണം. ശാസ്ത്രലോകവും വ്യവസായലോകവും തമ്മിലുള്ള സഹകരണം വര്‍ധിപ്പിക്കാനുള്ള ഇടപെടലുകള്‍ സര്‍ക്കാറിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടാകുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. നേച്ചര്‍ ജേര്‍ണലിന്റെ നേച്ചര്‍ ഇന്‍ഡക്‌സില്‍ മികച്ച നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയ കേരള ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക പരിസ്ഥിതി കൗണ്‍സിലിനെ മുഖ്യമന്ത്രി അഭിനന്ദിച്ചു.

ചടങ്ങില്‍വച്ച് 2023ലെ കേരള ശാസ്ത്ര പുരസ്‌കാരം ഐഎസ്ആര്‍ഒ മുന്‍ ചെയര്‍മാന്‍ ഡോ എസ്. സോമനാഥിന് മുഖ്യമന്ത്രി സമ്മാനിച്ചു. ചന്ദ്രന്റെ ദക്ഷിണധ്രുവത്തില്‍ ചന്ദ്രയാന്‍ സോഫ്റ്റ് ലാന്‍ഡിങ് നടത്തിയതുള്‍പ്പെടെ സോമനാഥിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ കൈവരിച്ച സുപ്രധാന നേട്ടങ്ങള്‍ രാഷ്ട്രം നന്ദിയോടെ ഓര്‍മിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ബഹിരാകാശഗവേഷണ രംഗത്ത് കേരളത്തിനു വലിയ സാധ്യതകളുണ്ടെന്നും, അതുപയോഗിക്കാൻ  സർക്കാർ മുൻകൈയ്യെടുക്കണമെന്നും മറുപടി പ്രസംഗത്തിൽ ഡോ എസ്. സോമനാഥ് പറഞ്ഞു. 

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ശാസ്ത്ര ഉപദേഷ്ടാവ് എം.സി. ദത്തന്‍, കേരള ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക പരിസ്ഥിതി കൗണ്‍സില്‍ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പ്രൊഫ കെ.പി. സുധീര്‍, എസ്. ഹരികിഷോര്‍ ഐഎഎസ്, സ്റ്റാര്‍ട്ടപ് മിഷന്‍ സിഇഒ അനൂപ് അംബിക, ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക പരിസ്ഥിതി കൗണ്‍സില്‍ മെബംര്‍ സെക്രട്ടറി ഡോ. എ. സാബു, കെ - ഡിസ്ക്ക് മെബർ സെക്രട്ടറി ഡോ പി.വി. ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന്‍, ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക പരിസ്ഥിതി കൗണ്‍സില്‍ സീനിയര്‍ പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സയന്റിസ്റ്റ് ഡോ ബിനുജ തോമസ് തുടങ്ങിയവര്‍ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

CM Pinarayi VijayanChief Minister Pinarayi Vijayanപിണറായി വിജയൻമുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻശാസ്ത്രം

Trending News