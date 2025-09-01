CM Pinarayi Vijayan: 'ചികിത്സയല്ല ലാഭം മാത്രമാണ് ഇവരുടെ ലക്ഷ്യം'; സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾക്കെതിരെ മുഖ്യമന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം: സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾക്കെതിരെ കടുത്ത വിമർശനവുമായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. പലരും ലാഭം മാത്രം നോക്കിയാണ് ആശുപത്രി നടത്തുന്നതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഒരേ നടത്തിപ്പുകാർ പല ആശുപത്രികള് നടത്തുന്നു. ലാഭത്തിന് വേണ്ടി നിക്ഷേപിക്കുന്നു. ഇവരുടെ ലക്ഷ്യം ചികിത്സയല്ല ലാഭം മാത്രമാണ്. ചികിത്സ ചെലവ് ഭീമമായി കൂടുന്നുവെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
അതേസമയം, എല്ലാവർക്കും ഏതു സമയത്തും ചികിത്സ നൽകണമെന്ന അടിസ്ഥാന തത്വം വിസ്മരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചില ആശുപത്രികൾ സംസ്ഥാനത്തുണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞിരുന്നു. പണമില്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ ആർക്കും ചികിത്സ നിഷേധിക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടാകരുതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.