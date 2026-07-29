/VD Satheesan: മക്കൾ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്, അതിൽ സ്ത്രീയും പുരുഷനുമില്ലേ; വിശദീകരണവുമായി മുഖ്യമന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം: പാചകത്തെ കുറിച്ചുള്ള പ്രസംഗം സ്ത്രീവിരുദ്ധമെന്ന വിമര്ശനങ്ങള്ക്കിടെ വിശദീകരണവുമായി മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശന് രംഗത്ത്. താൻ സ്ത്രീവിരുദ്ധ പരാമര്ശം നടത്തിയിട്ടില്ലെന്നും വെറുതെ വിവാദമുണ്ടാക്കരുതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വാര്ത്താ സമ്മേളനത്തില് വ്യക്തമാക്കി.
താൻ പറഞ്ഞത് പെണ്മക്കള് എന്നല്ല മക്കള്ക്ക് പകര്ന്ന് നല്കണമെന്നാനിന്നും മക്കൾ എന്നാൽ ആണും പെണ്ണും ഇല്ലേയെന്നും ഇതിൽ എന്താണ് സ്ത്രീവിരുദ്ധത എന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ചോദിച്ചു . പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളില് താൻ ഉറച്ചു നില്ക്കുന്നുവെന്നും മാധ്യമങ്ങൾ ഇത്രയ്ക്കും താഴോട്ട് പോകരുതെന്നും ഇല്ലാത്ത കാര്യം ഊതി വീർപ്പിച്ചാൽ ക്രെഡിബിലിറ്റി നാശമാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
അമ്മമാർ മകന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് പരമ്പരാഗത ഭക്ഷണ രീതികൾ പകർന്നുനൽകണം എന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പരാമർശം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു വിമർശനം കടുത്തത്. 14-ാമത് 'പംപ' സാഹിത്യോത്സവം ചെങ്ങന്നൂർ ഡി ചാർളി പമ്പ റെമിനിസൻസിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കവെയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഈ പരാമർശം.
നിങ്ങളെല്ലാം വാര്ത്ത കൊടുത്തു എന്നാൽ ആരെങ്കിലും അതിന്റെ വിഷ്വല് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ?. പലരും പലരുടെയും ആളുകളായി പ്രവര്ത്തിക്കുന്നവരാണ്. ഞാന് സ്ത്രീ വിരുദ്ധ പരാമര്ശം നടത്തിയെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഞാന് നടത്തിയ പ്രസംഗം ഇവിടെ വായിക്കാം. ഞാന് ചില അമ്മമാരോട് പരാതി പറയും. ചില അമ്മമാര് അവരുടെതായ പ്രത്യേകമായ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കും.
അവര്ക്ക് മാത്രം ഉണ്ടാക്കാന് പറ്റുന്നവയാണവ. പക്ഷെ അവരുടെ മക്കള്ക്ക് അത് പകര്ന്നുകൊടുക്കുന്നില്ല. ആ മക്കളെ കൊണ്ട് കൂടിയോ മകന്റെ ഭാര്യയായി വരുന്ന ഒരാള്ക്കെങ്കിലും ആ ഭക്ഷണത്തിന്റെ പ്രത്യകത പകര്ന്നുകൊടുക്കാന് കഴിയണമെന്നാണ്. മക്കള് എന്നുപറഞ്ഞാല് പെണ്മക്കള് എന്ന് എവിടെയാണ് അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ചോദിച്ചു.
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