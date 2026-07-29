Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Kerala
  • /VD Satheesan: മക്കൾ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്, അതിൽ സ്ത്രീയും പുരുഷനുമില്ലേ; വിശദീകരണവുമായി മുഖ്യമന്ത്രി

VD Satheesan: മക്കൾ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്, അതിൽ സ്ത്രീയും പുരുഷനുമില്ലേ; വിശദീകരണവുമായി മുഖ്യമന്ത്രി

പ്രസംഗത്തിൽ താൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് അമ്മമാർ മക്കൾക്ക് പകർന്ന് നൽകണമെന്നാണ്. മക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് പെൺമക്കൾ മാത്രമായി എവിടെയാണ് അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ചോദിച്ചു.

Written ByAjitha Kumari
Published: Jul 29, 2026, 12:03 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 12:48 PM IST
VD Satheesan: മക്കൾ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്, അതിൽ സ്ത്രീയും പുരുഷനുമില്ലേ; വിശദീകരണവുമായി മുഖ്യമന്ത്രി
Image Credit: File photo

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
VD Satheesan: മക്കൾ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്, അതിൽ സ്ത്രീയും പുരുഷനുമില്ലേ; വിശദീകരണവുമായി മുഖ്യമന്ത്രി
Kerala CM47 min ago
2
Accident1 hr ago
3
s sreejith2 hrs ago
4
Sri Sri Movie2 hrs ago
5
Sai Pallavi3 hrs ago