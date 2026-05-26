/VD Satheesan: മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുമായി ഇന്ന് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും

ധനമന്ത്രിയേയും അമിത്ഷായേയും കണ്ടശേഷമായിരിക്കും വിഡി മടങ്ങുക.
ന്യൂഡൽഹി: മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയുമായുള്ള ആദ്യ കൂടിക്കാഴ്ച ഇന്ന്. മുഖ്യമന്ത്രി ആയതിനുശേഷമുള്ള ആദ്യ കൂടിക്കാഴ്ചയാണിത്. ഇന്ന് രാവിലെ 11:15 ന് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സേവാതീർത്ഥിലെ ഓഫിസിൽ വച്ചാണ് കൂടിക്കാഴ്ച.
പ്രധാനമന്ത്രിയെ കൂടാതെ ധനമന്ത്രി നിർമല സീതാരാമനേയും വിഡി സതീശൻ കാണും. തുടർന്ന് നാളെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയശേഷം മടങ്ങും. പ്രധാനമന്ത്രിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ കേരളത്തിന്റെ വികസനം ചർച്ചയായേക്കും എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. സംസ്ഥാനത്തിലെ വിവിധ പദ്ധതികളുടെ നടത്തിപ്പിന് കേന്ദ്ര സഹായം സർക്കാരിന് ആവശ്യമാണ്.
അതുകൊണ്ടുതന്നെ റയിൽവേ വികസനം, തുറമുഖ പദ്ധതികൾ, മെട്രോ, എയിംസ് തുടങ്ങിയ കേന്ദ്ര സഹായത്തോടെ നേടിയെടുക്കേണ്ട പദ്ധതികളിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പിന്തുണ ഉറപ്പാക്കുക എന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഡൽഹി യാത്രയുടെ പ്രധാന ദൗത്യം.
കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഡൽഹിയിലെത്തിയ വിഡി മുതിർന്ന നേതാക്കളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുകയും തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഹൈക്കമാൻഡ് നൽകിയ പിന്തുണയ്ക്ക് നന്ദി അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു.
