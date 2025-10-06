പാലക്കാട്: പാലക്കാട് പല്ലശ്ശനയിലെ ഒൻപതുവയസുകാരിയുടെ വലതു കൈ മുറിച്ചുമാറ്റിയ സംഭവത്തിൽ പാലക്കാട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലെ രണ്ട് ഡോക്ടർമാരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. ഡോ. മുസ്തഫ, ഡോ. സർഫറാസ് എന്നിവരെയാണ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത്. പല്ലശ്ശന സ്വദേശി വിനോദിനിയുടെ കൈ ആണ് മുറിച്ചുമാറ്റിയത്. ചികിത്സാ പ്രോട്ടോകോൾ ലംഘിച്ചതായി കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് ഡോക്ടർമാർക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിച്ചത്.
വീടിന് സമീപത്ത് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ വീണതിനെ തുടർന്നാണ് കുട്ടിയുടെ കൈക്ക് പരിക്കേറ്റത്. തുടർന്ന് പാലക്കാട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് കൈയിൽ പ്ലാസ്റ്റർ ഇട്ടു. നീര് വച്ച് പഴുത്ത് രക്തയോട്ടം നിലച്ച അവസ്ഥയിലായ കൈ പിന്നീട് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ വച്ച് മുറിച്ചുമാറ്റുകയായിരുന്നു.
സംഭവത്തിൽ ചികിത്സാ പിഴവ് ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് പാലക്കാട് ജില്ലാ ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് വിശദീകരിക്കുകയും ഡിഎംഒ നിയോഗിച്ച സമിതി അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഡോക്ടർമാർക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിച്ചത്. സെപ്തംബർ 24ന് ആണ് വീടിന് സമീപത്ത് കളിക്കുന്നതിനിടെ പെൺകുട്ടിക്ക് കൈക്ക് പരിക്കേറ്റത്.
ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ച് അന്ന് തന്നെ കൈയിൽ പ്ലാസ്റ്റർ ഇട്ടു. അഞ്ച് ദിവസത്തിന് ശേഷം പ്ലാസ്റ്റർ നീക്കി നോക്കിയപ്പോഴാണ് കുട്ടിയുടെ കൈ നീര് വച്ച് പഴുത്ത് രക്തയോട്ടം നിലച്ച് അഴുകിയിരിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തിയത്. ഇത് പ്ലാസ്റ്റർ ഇട്ടതിലെ പ്രശ്നം കൊണ്ടല്ലെന്നും കയ്യിൽ വലിയ മുറിവ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നുമാണ് സൂപ്രണ്ട് വിശദീകരിച്ചത്.
കൈ മുഴുവനായും പ്ലാസറ്ററിട്ടിരുന്നില്ല. കുട്ടിയെ 24, 25, 30 തിയതികളിലാണ് ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുവന്നത്. കയ്യിൽ നീരുണ്ടായാൽ വരണമെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നുവെന്നും എന്നാൽ നീരുണ്ടായ ഉടൻ കുട്ടിയെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചില്ലെന്നും സൂപ്രണ്ട് ഡോ. ജയശ്രീ കുറ്റപ്പെടുത്തി. സംഭവത്തിൽ ഡോക്ടർമാരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചികിത്സാ പിഴവ് ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നാണ് അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട്.
