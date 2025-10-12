English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Child Marriage: ശൈശവ വിവാഹത്തിന് നീക്കം; മലപ്പുറത്ത് 14 വയസുകാരിയുടെ വിവാഹ നിശ്ചയം നടത്തി, കേസെടുത്ത് പോലീസ്

Malappuram Child Marriage Case: പ്രതിശ്രുത വരനും പെൺകുട്ടിയുടെ വീട്ടുകാർക്കും എതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തു.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Oct 12, 2025, 02:09 PM IST
  • മലപ്പുറം മാറാക്കരയിലാണ് സംഭവം
  • പെൺകുട്ടിയുടെ അമ്മാവന്റെ മകനുമായാണ് വിവാഹം ഉറപ്പിച്ചത്

മലപ്പുറം: മലപ്പുറത്ത് ശൈശവ വിവാഹം നടത്താൻ നീക്കം.14 വയസുകാരിയുടെ വിവാഹ നിശ്ചയ ചടങ്ങ് നടത്തി. മലപ്പുറം മാറാക്കരയിലാണ് വിവാഹ നിശ്ചയത്തിന് സമാനമായ മിഠായി കൊടുക്കൽ ചടങ്ങ് നടത്തിയത്.

സംഭവത്തിൽ പെൺകുട്ടിയുടെ വീട്ടുകാർക്കെതിരെയും പ്രതിശ്രുതവരനും വീട്ടുകാർക്കുമെതിരെയും കേസെടുത്തു. പെൺകുട്ടിയുടെ അമ്മാവന്റെ മകനുമായാണ് വിവാഹം ഉറപ്പിച്ചത്. ചടങ്ങ് നടക്കുമെന്നത് സംബന്ധിച്ച് ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റിക്ക് നേരത്തെ വിവരം ലഭിച്ചിരുന്നു.

വിവാഹനിശ്ചയം നടത്തരുതെന്ന് കുടുംബത്തിന് ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റി താക്കീത് ചെയ്തിരുന്നു. ഇത് അവ​ഗണിച്ചാണ് കുടുംബം ചടങ്ങ് നടത്തിയത്. തുടർന്ന് പോലീസിൽ ലഭിച്ച പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 10 പേർക്കെതിരെ കേസെടുത്തു. കാടാമ്പുഴ പോലീസാണ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്.

ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ ആളുകൾക്ക് എതിരെയും കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പെൺകുട്ടിയെ നിലവിൽ സിഡബ്ല്യുസിയുടെ സംരക്ഷണകേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. സംഭവത്തിൽ ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ ജില്ലാ വനിതാ ശിശു വികസന ഓഫീസറോട് റിപ്പോർട്ട് തേടി.

