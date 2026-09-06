തിരുവനന്തപുരം: ചിറയിൻകീഴിൽ എംഎൽഎ രമ്യാ ഹരിദാസും പ്രാദേശിക പ്രവർത്തകരും തമ്മിലുണ്ടായ അടിപിടി കേസിൽ കെപിസിസിയുടെ ശക്തമായ നടപടി. സംഭവത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഇരുവിഭാഗത്തിലെയും മുതിർന്ന നേതാക്കൾക്കെതിരെയാണ് അച്ചടക്ക നടപടി സ്വീകരിച്ചത്. രമ്യാ ഹരിദാസിനൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന പാളയം പ്രദീപ്, സംഭവമുണ്ടായ വീടിന്റെ ഉടമയും പ്രാദേശിക നേതാവുമായ എസ്. സജാദ് എന്നിവരെ പാർട്ടിയുടെ പ്രാഥമിക അംഗത്വത്തിൽ നിന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു.
കെപിസിസി നിയോഗിച്ച അന്വേഷണ സമിതി സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപടി. പൊതുജനമധ്യത്തിൽ പാർട്ടിക്ക് കടുത്ത അവമതിപ്പുണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ ഗുരുതരമായ അച്ചടക്കലംഘനം നടന്നതായി അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് സണ്ണി ജോസഫിന്റെ നിർദേശപ്രകാരം ജനറൽ സെക്രട്ടറി നെയ്യാറ്റിൻകര സനലാണ് സസ്പെൻഷൻ ഉത്തരവിറക്കിയത്.
രമ്യാ ഹരിദാസ് എം.പി.യും കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരും തമ്മിലുണ്ടായ തർക്കം ഗൗരവത്തോടെ കാണുന്നുവെന്നായിരുന്നു വിഷയത്തിൽ സണ്ണി ജോസഫിന്റെ പ്രതികരണം. സംഭവം അന്വേഷിക്കാൻ മുൻ കെ.പി.സി.സി. അധ്യക്ഷൻ എം.എം. ഹസനെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. പാർട്ടി അച്ചടക്കവും മര്യാദകളും ലംഘിച്ചവർക്കെതിരെ കർശനമായ സംഘടനാ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
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