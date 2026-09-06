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Chirayinkeezhu Clash: ചിറയിൻകീഴ് സംഘർഷം: പാളയം പ്രദീപിനും എസ്. സജാദിനും സസ്‌പെൻഷൻ

രമ്യാ ഹരിദാസും പ്രാദേശിക പ്രവർത്തകരും തമ്മിലുണ്ടായ സംഘർഷത്തിൽ നടപടിയുമായി കെപിസിസി. പാളയം പ്രദീപ്, സംഭവമുണ്ടായ വീടിന്റെ ഉടമയും പ്രാദേശിക നേതാവുമായ എസ്. സജാദ് എന്നിവർക്ക് സസ്പെൻഷൻ.

Written ByKarthika V
Published: Sep 06, 2026, 05:43 PM IST|Updated: Sep 06, 2026, 05:43 PM IST
Chirayinkeezhu Clash: ചിറയിൻകീഴ് സംഘർഷം: പാളയം പ്രദീപിനും എസ്. സജാദിനും സസ്‌പെൻഷൻ
Image Credit: Chirayinkeezhu clash | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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