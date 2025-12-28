English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ചിറ്റൂരിൽ കാണാതായ ആറു വയസുകാരന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി

Chittur Child Missing: മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട തെരച്ചിലുകൾ വിഫലം, നോവായി സുഹാൻ; ചിറ്റൂരിൽ കാണാതായ ആറു വയസുകാരന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി

മുഹമ്മദ് അനസ്– തൗഹിത ദമ്പതികളുടെ ഇളയമകനാണ് സുഹാൻ.

Written by - Karthika V | Last Updated : Dec 28, 2025, 10:11 AM IST
  • 20 മണിക്കൂർ നീണ്ട തെരച്ചിലിനൊടുവിലാണ് കുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തുന്നത്.
  • കുളത്തിൽ പൊങ്ങി കിടക്കുന്ന നിലയിലാണ് മൃതദേഹം കിടന്നിരുന്നത്.

Chittur Child Missing: മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട തെരച്ചിലുകൾ വിഫലം, നോവായി സുഹാൻ; ചിറ്റൂരിൽ കാണാതായ ആറു വയസുകാരന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി

പാലക്കാട്: ചിറ്റൂരിൽ ആറ് വയസുകാരൻ സുഹാനായുള്ല പ്രാർത്ഥനകൾ വിഫലമായി. വീട്ടില്‍ നിന്ന് 100 മീറ്റര്‍ അകലെയുള്ള കുളത്തിൽ നിന്ന് സുഹാന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി. 20 മണിക്കൂർ നീണ്ട തെരച്ചിലിനൊടുവിലാണ് കുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തുന്നത്. കുളത്തിൽ പൊങ്ങി കിടക്കുന്ന നിലയിലാണ് മൃതദേഹം കിടന്നിരുന്നത്. മൃതദേഹം പാലക്കാട്‌ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. 

അമ്പാട്ടുപാളയം എരുമൻകോട് മുഹമ്മദ് അനസ്– തൗഹിത ദമ്പതികളുടെ ഇളയമകൻ സുഹാൻ ആണ് മരിച്ചത്. ഇന്നലെ, ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 11 മണിയോടെയാണ് കുട്ടിയെ കാണാതായത്. വീട്ടുമുറ്റത്ത് കളിക്കുന്നതിനിടെ സഹോദരനുമായി പിണങ്ങിയ സുഹാൻ വീട്ടിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിയതാണെന്ന് ബന്ധുക്കൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. സാധാരണ കുട്ടികൾ തമ്മിലുണ്ടാകുന്ന പണക്കമാണെന്ന് കരുതി. എന്നാൽ കുറെ നേരം കഴിഞ്ഞിട്ടും കുട്ടിയെ കാണാതായതോടെയാണ് പോലീസിൽ പരാതി നൽകുകയും തെരച്ചിൽ നടത്തുകയും ചെയ്തത്. 

Also Read: UDF: ചൊവ്വന്നൂരിലും മറ്റത്തൂരിലും നടപടിയുമായി കോണ്‍ഗ്രസ്; മറ്റത്തൂരിൽ പാർട്ടി പുറത്താക്കിയത് 10 പേരെ

സംഭവ സമയം വീട്ടിൽ സുഹാന്‍റെ സഹോദരനും മുത്തശ്ശിയും അമ്മയുടെ സഹോദരിയും മക്കളുമാണുണ്ടായിരുന്നത്. നീലഗിരി പബ്ലിക് സ്കൂളിലെ അധ്യാപികയായ സുഹാന്‍റെ അമ്മ ഈ സമയം സ്കൂളിലെ ഒരു ആവശ്യത്തിനായി പോയിരിക്കുകയായിരുന്നു.

