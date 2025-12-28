English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Chittur Child Missing: 'കുളത്തിൽ എത്തണമെങ്കിൽ ചാൽ ചാടിക്കടക്കണം'; പാലക്കാട് ചിറ്റൂരിലെ ആറ് വയസുകാരന്റെ മരണത്തിൽ ദുരൂഹത

Chittur Child Missing: 'കുളത്തിൽ എത്തണമെങ്കിൽ ചാൽ ചാടിക്കടക്കണം'; പാലക്കാട് ചിറ്റൂരിലെ ആറ് വയസുകാരന്റെ മരണത്തിൽ ദുരൂഹത

Child Found Dead In A Pond: ശനിയാഴ്ച രാവിലെ മുതൽ കാണാതായ കുട്ടിക്കായി പോലീസും നാട്ടുകാരും വ്യാപകമായി തിരച്ചിൽ നടത്തിവരികയായിരുന്നു. ഇതിനിടെയാണ് കുളത്തിൽ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Dec 28, 2025, 04:27 PM IST
  • മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയ സ്ഥലത്തെയും സാഹചര്യങ്ങളെയും ചൊല്ലി ദുരൂഹതകൾ ഏറുകയാണ്
  • കുട്ടിക്ക് തനിയെ ഇത്രയും ദൂരത്തേക്ക് ഒറ്റക്ക് പോകാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ബന്ധുക്കൾ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു

Read Also

  1. Baby Missing Case: കുഞ്ഞിനെ തിരിച്ചു കിട്ടണമെന്ന ആവശ്യവുമായി അനുപമ നിരാഹാരത്തിലേക്ക്

Trending Photos

Today&#039;s Horoscope: 12 രാശികൾക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ? അറിയാം രാശിഫലം
13
Horoscope
Today's Horoscope: 12 രാശികൾക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ? അറിയാം രാശിഫലം
Today&#039;s Horoscope: വർഷത്തിലെ അവസാന ശനിയാഴ്ച; 12 രാശികളെയും കാത്തിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ? രാശിഫലം
13
Horoscope
Today's Horoscope: വർഷത്തിലെ അവസാന ശനിയാഴ്ച; 12 രാശികളെയും കാത്തിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ? രാശിഫലം
Gold Rate Kerala Today: ഒരു ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ തന്നെ! സ്വർണവിലയിൽ ഇന്ന് മാറ്റമില്ല...
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: ഒരു ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ തന്നെ! സ്വർണവിലയിൽ ഇന്ന് മാറ്റമില്ല...
Gold Rate Kerala Today: കുതിപ്പ് തന്നെ! സ്വർണവിലയിൽ ഇന്നും വൻ വർധനവ്; കൂടിയത് ഇത്രയും...
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: കുതിപ്പ് തന്നെ! സ്വർണവിലയിൽ ഇന്നും വൻ വർധനവ്; കൂടിയത് ഇത്രയും...
Chittur Child Missing: 'കുളത്തിൽ എത്തണമെങ്കിൽ ചാൽ ചാടിക്കടക്കണം'; പാലക്കാട് ചിറ്റൂരിലെ ആറ് വയസുകാരന്റെ മരണത്തിൽ ദുരൂഹത

പാലക്കാട്: ചിറ്റൂരിൽ ആറ് വയസ്സുകാരന്റെ മരത്തിൽ ദുരൂഹത വ‍ർധിക്കുന്നു. ഇരവങ്കാട് സ്വദേശികളായ മുഹമ്മദ് അനസ്-സൗഹിദ ദമ്പതികളുടെ മകൻ സുഹാനെയാണ് കാണാതായി ഏകദേശം 21 മണിക്കൂറിന് ശേഷം വീടിനടുത്തുള്ള കുളത്തിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ശനിയാഴ്ച രാവിലെ മുതൽ കാണാതായ കുട്ടിക്കായി പോലീസും നാട്ടുകാരും വ്യാപകമായി തിരച്ചിൽ നടത്തിവരികയായിരുന്നു. ഇതിനിടെയാണ് കുളത്തിൽ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്.

Add Zee News as a Preferred Source

എന്നാൽ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയ സ്ഥലത്തെയും സാഹചര്യങ്ങളെയും ചൊല്ലി ദുരൂഹതകൾ ഏറുകയാണ്. വീട്ടുമുറ്റത്ത് കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സുഹാൻ സഹോദരനുമായി പിണങ്ങി പുറത്തേക്ക് പോയതാകാം എന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനമെങ്കിലും, കുട്ടിക്ക് തനിയെ ഇത്രയും ദൂരത്തേക്ക് ഒറ്റക്ക് പോകാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ബന്ധുക്കൾ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു.

ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പോലീസ് നായ മണംപിടിച്ച് എത്തിയ കുളത്തിലായിരുന്നില്ല മൃതദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നത്. അവിടെനിന്ന് നൂറ് മീറ്ററോളം അകലെയുള്ള മറ്റൊരു കുളത്തിലാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. കുട്ടി സാധാരണ പോകാറില്ലാത്ത, എത്തിപ്പെടാൻ പ്രയാസമുള്ള ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഈ കുളം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.

റോഡിൽ നിന്ന് മാറിയുള്ള ഈ കുളത്തിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ ചെറിയ പാലങ്ങളും ചാലുകളും കടക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആറ് വയസ്സുകാരനായ കുട്ടിക്ക് ഇത്തരമൊരു വഴിയിലൂടെ തനിയെ പോകാൻ സാധിക്കില്ലെന്നാണ് നഗരസഭാ ചെയർമാനും നാട്ടുകാരും പറയുന്നത്. കൂടുതൽ സംശയങ്ങൾക്ക് വഴിമരുന്നിടുന്നത് ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരവും ഞായറാഴ്ച രാവിലെയും ഇതേ കുളത്തിൽ ആളുകൾ കുളിച്ചിരുന്നു എന്ന വെളിപ്പെടുത്തലാണ്.

അപ്പോഴൊന്നും മൃതദേഹം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാതിരുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന ചോദ്യം ഉയരുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ, കുളം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അനുസരിച്ച് കുട്ടി അബദ്ധത്തിൽ വഴുതി വീഴാനുള്ള സാധ്യതയും കുറവാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നു. ആരെങ്കിലും കുട്ടിയെ ബോധപൂർവം അവിടെ എത്തിച്ചതാണോ എന്ന കാര്യത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം വേണമെന്നാണ് കുടുംബത്തിന്റെയും പ്രദേശവാസികളുടെയും ആവശ്യം. സംഭവത്തിൽ ചിറ്റൂർ പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Chittur Child MissingChild Missing Case

Trending News