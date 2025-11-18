Christmas exams: ക്രിസ്മസ് പരീക്ഷകൾ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം; തിയതികൾ ഇങ്ങനെ...

തിരുവനന്തപുരം: തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ക്രിസ്മസ് പരീക്ഷ മാറ്റി. 15 മുതൽ 23 വരെയാണ് പരീക്ഷകൾ നടത്തുക. അഞ്ചു മുതല് പത്താം ക്ലാസുവരെയുള്ള കുട്ടികള്ക്കാണ് ഈ ടൈംടേബിൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒന്നു മുതല് നാലുവരെ ക്ലാസുകള്ക്ക് 17 മുതല് 23 വരെയും പരീക്ഷ നടത്തും.
അധ്യാപകരുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഡ്യൂട്ടി, വോട്ടെടുപ്പ് തിയതി, വോട്ടെണ്ണൽ എന്നിവ പരിഗണിച്ചാണ് പരീക്ഷ തിയതി തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഡിസംബര് 24 മുതല് ക്രിസ്മസ് അവധി തുടങ്ങും.
രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളായാണ് തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുക. ഡിസംബർ 9, 11 തിയതികളിൽ വോട്ടെടുപ്പും ഡിസംബർ 13ന് വോട്ടെണ്ണലുമാണ്. തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ഇടുക്കി, കോട്ടയം, ആലപ്പുഴ, എറണാകുളം ഡിസംബർ 9ന് പോളിങ്. 7 ജില്ലകളിൽ ഡിസംബർ 11 വ്യാഴാഴ്ച പോളിങ്.
സംസ്ഥാനത്ത് ആകെയുള്ള 1200 തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ 1199 തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് നടത്തുന്നത്. മട്ടന്നൂരിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇപ്പോഴില്ല. 23,576 വാർഡുകളിലേക്കാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. 23612 വാർഡുകൾ വർധിച്ചു. ആകെ 2.84 ലക്ഷം വോട്ടർമാരാണുള്ളത്. 2841 പേരാണ് പ്രവാസി വോട്ടർമാരായുള്ളത്.
നവംബർ 21ന് നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സർപ്പിക്കാം. നവംബർ 24ന് നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക പിൻവലിക്കാനുള്ള അവസാന തിയതി. പോളിങ് രാവിലെ 7 മുതൽ വൈകിട്ട് ആറ് വരെയായിരിക്കും.
വോട്ടിംഗ് യന്ത്രങ്ങളുടെ പരിശോധന പൂർത്തി ആക്കി. ഒരു ബാലറ്റ് യൂണിറ്റിൽ 15 സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പേരും ചിഹ്നവുമാണ് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത്. എന്നാൽ അതിൽ കൂടുതലായാൽ കൂടുതൽ ബാലറ്റ് യൂണിറ്റുകളുമുണ്ടാകും. 33746 പോളിങ് സ്റ്റേഷനുകളാണുള്ളത്. രണ്ടര ലക്ഷത്തോളം ഉദ്യോഗസ്ഥർ പോളിംഗിൻ്റെ ഭാഗമാകും.12,035 സംലരണ വാർഡുകളാണുള്ളത്.
