English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Christmas exams: ക്രിസ്മസ് പരീക്ഷകൾ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം; തിയതികൾ ഇങ്ങനെ...

Christmas exams: ക്രിസ്മസ് പരീക്ഷകൾ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം; തിയതികൾ ഇങ്ങനെ...

തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ക്രിസ്മസ് പരീക്ഷ മാറ്റി. 15 മുതൽ 23 വരെയാണ് പരീക്ഷകൾ നടത്തുക. അഞ്ചു മുതല്‍ പത്താം ക്ലാസുവരെയുള്ള കുട്ടികള്‍ക്കാണ് ഈ ടൈംടേബിൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒന്നു മുതല്‍ നാലുവരെ ക്ലാസുകള്‍ക്ക് 17 മുതല്‍ 23 വരെയും പരീക്ഷ നടത്തും.

Written by - Karthika V | Last Updated : Nov 18, 2025, 07:47 PM IST
  • അധ്യാപകരുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഡ്യൂട്ടി, വോട്ടെടുപ്പ് തിയതി, വോട്ടെണ്ണൽ എന്നിവ പരി​ഗണിച്ചാണ് പരീക്ഷ തിയതി തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്.
  • ഡിസംബര്‍ 24 മുതല്‍ ക്രിസ്മസ് അവധി തുടങ്ങും.

Read Also

  1. Kerala Local Body Election 2025 Date: തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രണ്ട് ഘട്ടമായി, ഡിസംബർ 9, 11 തിയതികളിൽ; വോട്ടെണ്ണൽ ‍ഡിസംബർ 13ന്

Trending Photos

Kerala SS 494 Lottery Result Today: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യം ആർ‌ക്കൊപ്പം? സ്ത്രീ ശക്തി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
5
Kerala Lottery Result
Kerala SS 494 Lottery Result Today: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യം ആർ‌ക്കൊപ്പം? സ്ത്രീ ശക്തി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
Mahadhani Rajayoga 2025: സൂര്യന്റെ പവർഫുൾ മഹാധനയോഗം; ഇവർക്ക് നൽകും അപാര സമ്പത്തും സമൃദ്ധിയും!
7
surya gochar 2025
Mahadhani Rajayoga 2025: സൂര്യന്റെ പവർഫുൾ മഹാധനയോഗം; ഇവർക്ക് നൽകും അപാര സമ്പത്തും സമൃദ്ധിയും!
Nov 18 Love Horoscope: നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയോട് മനസ്സ് തുറക്കാറുണ്ടോ? എങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക...ഇന്നത്തെ പ്രണയ രാശി
12
Love Horoscope
Nov 18 Love Horoscope: നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയോട് മനസ്സ് തുറക്കാറുണ്ടോ? എങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക...ഇന്നത്തെ പ്രണയ രാശി
Parenting: നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ ഇങ്ങനെയാണ് വളർത്തേണ്ടത്...ചാണക്യൻ പറയുന്നത് കേൾക്കൂ
6
Parenting advice
Parenting: നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ ഇങ്ങനെയാണ് വളർത്തേണ്ടത്...ചാണക്യൻ പറയുന്നത് കേൾക്കൂ
Christmas exams: ക്രിസ്മസ് പരീക്ഷകൾ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം; തിയതികൾ ഇങ്ങനെ...

തിരുവനന്തപുരം: തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ക്രിസ്മസ് പരീക്ഷ മാറ്റി. 15 മുതൽ 23 വരെയാണ് പരീക്ഷകൾ നടത്തുക. അഞ്ചു മുതല്‍ പത്താം ക്ലാസുവരെയുള്ള കുട്ടികള്‍ക്കാണ് ഈ ടൈംടേബിൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒന്നു മുതല്‍ നാലുവരെ ക്ലാസുകള്‍ക്ക് 17 മുതല്‍ 23 വരെയും പരീക്ഷ നടത്തും.

Add Zee News as a Preferred Source

അധ്യാപകരുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഡ്യൂട്ടി, വോട്ടെടുപ്പ് തിയതി, വോട്ടെണ്ണൽ എന്നിവ പരി​ഗണിച്ചാണ് പരീക്ഷ തിയതി തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഡിസംബര്‍ 24 മുതല്‍ ക്രിസ്മസ് അവധി തുടങ്ങും.

രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളായാണ് തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുക. ഡിസംബർ 9, 11 തിയതികളിൽ വോട്ടെടുപ്പും ഡിസംബർ 13ന് വോട്ടെണ്ണലുമാണ്. തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ഇടുക്കി, കോട്ടയം, ആലപ്പുഴ, എറണാകുളം ഡിസംബർ 9ന് പോളിങ്. 7 ജില്ലകളിൽ ഡിസംബർ 11 വ്യാഴാഴ്ച പോളിങ്. 

Also Read: Sabarimala: ശബരിമലയിലെ ഭക്തജനത്തിരക്ക്; സ്പോട്ട് ബുക്കിംഗ് ഇരുപതിനായിരമായി നിജപ്പെടുത്തും

സംസ്ഥാനത്ത് ആകെയുള്ള 1200 തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ 1199 തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് നടത്തുന്നത്. മട്ടന്നൂരിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇപ്പോഴില്ല. 23,576 വാർഡുകളിലേക്കാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. 23612 വാർഡുകൾ വർധിച്ചു. ആകെ 2.84 ലക്ഷം വോട്ടർമാരാണുള്ളത്. 2841 പേരാണ് പ്രവാസി വോട്ടർമാരായുള്ളത്.

നവംബർ 21ന് നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സർപ്പിക്കാം. നവംബർ 24ന് നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക പിൻവലിക്കാനുള്ള അവസാന തിയതി. പോളിങ് രാവിലെ 7 മുതൽ വൈകിട്ട് ആറ് വരെയായിരിക്കും.

വോട്ടിംഗ് യന്ത്രങ്ങളുടെ പരിശോധന പൂർത്തി ആക്കി. ഒരു ബാലറ്റ് യൂണിറ്റിൽ 15 സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പേരും ചിഹ്നവുമാണ് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത്. എന്നാൽ അതിൽ കൂടുതലായാൽ കൂടുതൽ ബാലറ്റ് യൂണിറ്റുകളുമുണ്ടാകും. 33746 പോളിങ് സ്റ്റേഷനുകളാണുള്ളത്. രണ്ടര ലക്ഷത്തോളം ഉദ്യോഗസ്ഥർ പോളിംഗിൻ്റെ ഭാഗമാകും.12,035 സംലരണ വാർഡുകളാണുള്ളത്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Local Body Elections 2025Christmas Examതദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2025ക്രിസ്മസ് പരീക്ഷ

Trending News