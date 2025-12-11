English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Christmas Vacation: ക്രിസ്മസ് അവധി; ഇത്തവണ അവധി പത്തല്ല 12 ദിവസം, തീയതികള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു

Christmas Vacation: ക്രിസ്മസ് അവധിക്കൊപ്പം വാരാന്ത്യങ്ങളും കൂടി ഉൾപ്പെടുന്നതോടെയാണ് 12 ദിവസത്തെ അവധി ലഭിക്കുക

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Dec 11, 2025, 06:47 PM IST
  • ഡിസംബർ 24 മുതൽ ജനുവരി 05 വരെയായിരിക്കും ക്രിസ്മസ് അവധി.
  • തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ക്രിസ്മസ് പരീക്ഷയുടെ തീയതിയിൽ മാറ്റം വരുത്തിയതോടെയാണ് അവധി ദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണം വർധിച്ചത്.
  • ഡിസംബർ 15-ന് ആരംഭിച്ച ക്രിസ്മസ് പരീക്ഷകൾ 23-നാണ് അവസാനിക്കുക.

ഇത്തവണ ക്രിസ്മസ് അവധി പത്തല്ല 12 ദിവസം. ക്രിസ്മസ് അവധിക്കൊപ്പം വാരാന്ത്യങ്ങളും കൂടി ഉൾപ്പെടുന്നതോടെയാണ് 12 ദിവസത്തെ അവധി ലഭിക്കുക. ഡിസംബർ 24 മുതൽ ജനുവരി 05 വരെയായിരിക്കും ക്രിസ്മസ് അവധി. തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ക്രിസ്മസ് പരീക്ഷയുടെ തീയതിയിൽ മാറ്റം വരുത്തിയതോടെയാണ് അവധി ദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണം വർധിച്ചത്. ഡിസംബർ 15-ന് ആരംഭിച്ച ക്രിസ്മസ് പരീക്ഷകൾ 23-നാണ് അവസാനിക്കുക. ഇതിന് പിന്നാലെ ഡിസംബര്‍ 24ന് സ്കൂള്‍ അടയ്ക്കുകയും ജനുവരി അഞ്ചിന് സ്കൂള്‍ തുറക്കുകയും ചെയ്യും. 

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S is the Sub Editor of Zee Malayalam News Website

...Read More

Christmas VacationXmas HolidayKerala news

