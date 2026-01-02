Pocso Case: പത്തനംതിട്ടയിൽ പോക്സോ കേസ് പ്രതിക്ക് ജാമ്യം നിന്ന് സിഐ

പത്തനംതിട്ട: പോക്സോ കേസ് പ്രതിക്ക് ജാമ്യം നിന്ന് സിഐ. 13 വയസുകാരിയെ അപമാനിച്ച കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ പ്രതിക്ക് വേണ്ടി സിഐ ജാമ്യം നിന്നത് വിവാദമാകുന്നു.
സൈബർസെൽ സി.ഐ സുനിൽ കൃഷ്ണനാണ് പോക്സോ കേസ് പ്രതിയായ കിളികൊല്ലൂർ സ്വദേശി ശങ്കരൻകുട്ടിക്ക് ജാമ്യം നിന്നത്. പ്രതി നിരപരാധിയാണെന്ന വിശ്വാസത്തിലാണ് താൻ സഹായിച്ചതെന്നാണ് സി.ഐ നൽകുന്ന വിശദീകരണം.
സംഭവം പുറത്ത് അറിഞ്ഞ് വിവാദം ആയതോടെ സിഐ സുനിൽ കൃഷ്ണൻ ജാമ്യത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറി. പോക്സോ കേസിൽ ജയിൽ വാസം അനുഭവിച്ച വ്യക്തിയാണ് ശങ്കരൻകുട്ടി.
