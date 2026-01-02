English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Pocso Case: പത്തനംതിട്ടയിൽ പോക്സോ കേസ് പ്രതിക്ക് ജാമ്യം നിന്ന് സിഐ

Pathanamthitta: സൈബർസെൽ സി.ഐ സുനിൽ കൃഷ്ണനാണ് പോക്സോ കേസ് പ്രതിയായ കിളികൊല്ലൂർ സ്വദേശി ശങ്കരൻകുട്ടിക്ക് ജാമ്യം നിന്നത്.

Written by - Zee Malayalam News Desk | Last Updated : Jan 2, 2026, 10:29 PM IST
  • പ്രതി നിരപരാധിയാണെന്ന വിശ്വാസത്തിലാണ് താൻ സഹായിച്ചതെന്നാണ് സി.ഐ നൽകുന്ന വിശദീകരണം
  • സംഭവം പുറത്ത് അറിഞ്ഞ് വിവാദം ആയതോടെ സിഐ സുനിൽ കൃഷ്ണൻ ജാമ്യത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറി

പത്തനംതിട്ട: പോക്സോ കേസ് പ്രതിക്ക് ജാമ്യം നിന്ന് സിഐ. 13 വയസുകാരിയെ അപമാനിച്ച കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ പ്രതിക്ക് വേണ്ടി സിഐ ജാമ്യം നിന്നത് വിവാദമാകുന്നു.

Add Zee News as a Preferred Source

സൈബർസെൽ സി.ഐ സുനിൽ കൃഷ്ണനാണ് പോക്സോ കേസ് പ്രതിയായ കിളികൊല്ലൂർ സ്വദേശി ശങ്കരൻകുട്ടിക്ക് ജാമ്യം നിന്നത്. പ്രതി നിരപരാധിയാണെന്ന വിശ്വാസത്തിലാണ് താൻ സഹായിച്ചതെന്നാണ് സി.ഐ നൽകുന്ന വിശദീകരണം.

സംഭവം പുറത്ത് അറിഞ്ഞ് വിവാദം ആയതോടെ സിഐ സുനിൽ കൃഷ്ണൻ ജാമ്യത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറി. പോക്സോ കേസിൽ ജയിൽ വാസം അനുഭവിച്ച വ്യക്തിയാണ് ശങ്കരൻകുട്ടി.

