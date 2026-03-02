English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Gulf Flights: ഗൾഫ് യാത്രക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കുക! കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ഇന്ന് മൂന്ന് സർവീസുകൾ; ഏതൊക്കെ?

Gulf Flights: ഗൾഫ് യാത്രക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കുക! കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ഇന്ന് മൂന്ന് സർവീസുകൾ; ഏതൊക്കെ?

സംഘർഷാവസ്ഥയും സുരക്ഷയും കണക്കിലെടുത്ത് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് വിമാനങ്ങൾ റദ്ദ് ചെയ്തിരുന്നു.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Mar 2, 2026, 11:53 AM IST
  • 8.10നും 2.25 നുമാണ് ഒമാൻ എയർവെയ്‌സ് കൊച്ചിയിൽ നിന്നും മസ്‌ക്കറ്റിലേക്ക് സർവീസ് നടത്തുക.
  • 11.30ന് ജി​ദ്ദയിലേക്ക് സൗദി എയർലൈൻസ് സർവീസ് നടത്തും.

Read Also

  1. Cyprus UK Airbase: സംഘർഷം യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്കും; സൈപ്രസിലെ ബ്രിട്ടീഷ് സൈനിക താവളത്തിൽ ഡ്രോൺ ആക്രമണം, ഇറാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ത്?

Trending Photos

Today&#039;s Horoscope: ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ രാശിഫലം പറയുന്നതെന്ത്? 12 രാശികളുടെയും സമ്പൂർണ രാശിഫലം അറിയാം...
13
Horoscope
Today's Horoscope: ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ രാശിഫലം പറയുന്നതെന്ത്? 12 രാശികളുടെയും സമ്പൂർണ രാശിഫലം അറിയാം...
Today&#039;s Horoscope: നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ? കാത്തിരിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെ? ഞായറാഴ്ച രാശിഫലം അറിയാം...
13
Horoscope
Today's Horoscope: നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ? കാത്തിരിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെ? ഞായറാഴ്ച രാശിഫലം അറിയാം...
Venus Transit: ശുക്രൻ മീനം രാശിയിലേക്ക്; ഈ രാശിക്കാർക്ക് മാർച്ച് രണ്ട് മുതൽ ഭാ​ഗ്യനേട്ടങ്ങൾ
5
Venus transit
Venus Transit: ശുക്രൻ മീനം രാശിയിലേക്ക്; ഈ രാശിക്കാർക്ക് മാർച്ച് രണ്ട് മുതൽ ഭാ​ഗ്യനേട്ടങ്ങൾ
Gold Rate Kerala Today: ഇറാൻ ഇസ്രയേൽ സംഘർഷം ബാധിച്ചോ? സ്വർണവിലയിൽ ഇന്നത്തെ മാറ്റം എങ്ങനെ?
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: ഇറാൻ ഇസ്രയേൽ സംഘർഷം ബാധിച്ചോ? സ്വർണവിലയിൽ ഇന്നത്തെ മാറ്റം എങ്ങനെ?
Gulf Flights: ഗൾഫ് യാത്രക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കുക! കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ഇന്ന് മൂന്ന് സർവീസുകൾ; ഏതൊക്കെ?

കൊച്ചി: പശ്ചിമേഷ്യയിൽ സംഘർഷം ​ഗുരുതരമാകുന്ന സാ​ഹചര്യത്തിൽ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള വിമാനസർവീസുകൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ റദ്ദാക്കിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ ഇന്ന് ​ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് മൂന്ന് സർവീസുകൾ നടത്തുമെന്ന് അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് സിയാൽ. ഒമാൻ എയർവെയ്‌സ്, സൗദി എയർലൈൻസ് എന്നിവയാണ് ഇന്ന് സർവീസ് നടത്തുക.

Add Zee News as a Preferred Source

8.10നും 2.25 നുമാണ് ഒമാൻ എയർവെയ്‌സ് കൊച്ചിയിൽ നിന്നും മസ്‌ക്കറ്റിലേക്ക് സർവീസ് നടത്തുക.11.30ന് ജി​ദ്ദയിലേക്ക് സൗദി എയർലൈൻസ് സർവീസ് നടത്തും. എന്നാൽ യുഎഇ അടക്കമുള്ള മറ്റ് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള സർവീസുകൾ പുനഃരാരംഭിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ  അനിശ്ചിതത്വം തുടരുകയാണ് ഇപ്പോഴും. 

Also Read: Israel attacks Beirut: ഇറാനൊപ്പം ചേർന്ന് ഇസ്രയേലിനെ ആക്രമിച്ച് ഹിസ്ബുള്ള; സഖ്യത്തിന് മറുപടിയുമായി ഇസ്രയേലും, ബെയ്റൂട്ടിൽ ബോംബ് വർഷം

സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കി

സംഘർഷാവസ്ഥയും സുരക്ഷയും കണക്കിലെടുത്താണ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള വിമാന സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കിയത്. ഇതേ തുടർന്ന് നിരവധി പേരാണ് ആദ്യ ദിവസം വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിയത്. പശ്ചിമേഷ്യ മുഴുവൻ യുദ്ധഭീതിയിലാണുള്ളത്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

KochiIran israel tensionFlights on kochiകൊച്ചി​ഗൾഫ് വിമാനങ്ങൾ

Trending News