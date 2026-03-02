Gulf Flights: ഗൾഫ് യാത്രക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കുക! കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ഇന്ന് മൂന്ന് സർവീസുകൾ; ഏതൊക്കെ?

കൊച്ചി: പശ്ചിമേഷ്യയിൽ സംഘർഷം ഗുരുതരമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള വിമാനസർവീസുകൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ റദ്ദാക്കിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ ഇന്ന് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് മൂന്ന് സർവീസുകൾ നടത്തുമെന്ന് അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് സിയാൽ. ഒമാൻ എയർവെയ്സ്, സൗദി എയർലൈൻസ് എന്നിവയാണ് ഇന്ന് സർവീസ് നടത്തുക.
8.10നും 2.25 നുമാണ് ഒമാൻ എയർവെയ്സ് കൊച്ചിയിൽ നിന്നും മസ്ക്കറ്റിലേക്ക് സർവീസ് നടത്തുക.11.30ന് ജിദ്ദയിലേക്ക് സൗദി എയർലൈൻസ് സർവീസ് നടത്തും. എന്നാൽ യുഎഇ അടക്കമുള്ള മറ്റ് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള സർവീസുകൾ പുനഃരാരംഭിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അനിശ്ചിതത്വം തുടരുകയാണ് ഇപ്പോഴും.
സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കി
സംഘർഷാവസ്ഥയും സുരക്ഷയും കണക്കിലെടുത്താണ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള വിമാന സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കിയത്. ഇതേ തുടർന്ന് നിരവധി പേരാണ് ആദ്യ ദിവസം വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിയത്. പശ്ചിമേഷ്യ മുഴുവൻ യുദ്ധഭീതിയിലാണുള്ളത്.
