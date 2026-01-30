Producer CJ Roy: ബിസിനസിനൊപ്പം സിനിമയും പാഷനാക്കിയ വ്യവസായി; സിജെ റോയ് നിർമ്മിച്ച ചിത്രങ്ങൾ...

ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ പ്രമുഖ വ്യവസായിയും കോൺഫിഡന്റ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ സ്ഥാപകനും ചെയർമാനുമായ ഡോ. സിജെ റോയ് ജീവനൊടുക്കി. ബെംഗളൂരുവിലെ ലാംഫോർഡ് റോഡിലുള്ള റിച്ച്മണ്ട് സര്ക്കിളിന് സമീപമുള്ള ഓഫീസിൽ ഇഡി റെയ്ഡിനിടെയാണ് അദ്ദേഹം സ്വയം വെടിയുതിർത്തത്.
വ്യവസായി എന്നതിന് പുറമെ സിനിമയെ ഏറെ സ്നേഹിച്ച ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ് സിജെ റോയ്. നിരവധി ചിത്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുകയും ചില ചിത്രങ്ങളുടെ സഹനിർമ്മാതാവുമായിരുന്നു റോയ്. സ്വയം നിർമ്മിച്ച ചിത്രങ്ങളിലെല്ലാം ചെറിയ വേഷവും അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സിനിമയിലെ മുൻനിര താരങ്ങളുമായി റോയിക്ക് അടുത്ത വ്യക്തിബന്ധമാണുള്ളത്. സിനിമയുടെ പൂജ ചടങ്ങുകളിലും ലൊക്കേഷനുകളിലും പ്രമോഷൻ ചടങ്ങുകളിലും സി.ജെ. റോയിയുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ടാകാറുണ്ട്.
കോൺഫിഡന്റ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ബാനറിലാണ് റോയ് സിനിമകൾ നിർമ്മിക്കുന്നത്. നിർമ്മിക്കുന്ന സിനിമകൾ കോൺഫിഡന്റ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ മറ്റ് ബിസിനസ്സ് സംരംഭങ്ങളുമായി ചേർത്ത് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാനും അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചിരുന്നു. സിനിമയെ ഒരു ബിസിനസ് എന്നതിലുപരി വലിയൊരു പാഷനായാണ് അദ്ദേഹം കണ്ടിരുന്നത്.
സിജെ റോയ് നിർമ്മാതാവും സഹനിർമ്മാതാവുമായ ചിത്രങ്ങൾ -
'മരയ്ക്കാർ: അറബിക്കടലിന്റെ സിംഹം': മോഹൻലാൽ പ്രിയദർശൻ കൂട്ടുകെട്ടിലൊരുങ്ങിയ ചിത്രത്തിന്റെ സഹനിർമ്മാതാവായിരുന്നു റോയ്.
'മെയ് ഹൂം മൂസ': സുരേഷ് ഗോപി നായകനായ ചിത്രം നിർമ്മിച്ചത് സിജെ റോയ് ആണ്.
'ബാംഗ്ലൂർ ഹൈ': വി.കെ. പ്രകാശ് സംവിധാനം ചെയ്ത പുതിയ ചിത്രം ഇദ്ദേഹമാണ് നിർമ്മിച്ചത്.
'കാസനോവ': മോഹൻലാൽ ചിത്രം കാസനോവയുടെയും സഹനിർമ്മാതാവാണ് സിജെ റോയ്.
ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ പ്രമുഖ സിനിമാ പുരസ്കാരമായ SIIMA (സൈമ)-യുടെ പ്രധാന സ്പോൺസർമാരിൽ ഒരാൾ കൂടിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. സിനിമാ താരങ്ങളെ കോൺഫിഡന്റ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ അംബാസഡർമാരായി നിയമിക്കുന്നതിലൂടെ സിനിമയെയും ബിസിനസിനെയും അദ്ദേഹം വിജയകരമായി ബന്ധിപ്പിച്ചു. മോഹൻലാലുമായി അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്നു റോയ്. ആന്റണി പെരുമ്പാവൂരുമായും ആശീർവാദ് സിനിമാസുമായും ചേർന്ന് പല ബിഗ് ബജറ്റ് പ്രോജക്റ്റുകളിലും അദ്ദേഹം ഭാഗമായിരുന്നു.
