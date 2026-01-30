English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  CJ Roy: താൻ ആദ്യം വാങ്ങിയ കാർ കണ്ടെത്തിയ യുവാക്കൾക്ക് ഡോ. സിജെ റോയ് സമ്മാനമായി നൽകിയത് 10 ലക്ഷം രൂപ; മാരുതി 800നെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്

CJ Roy: താൻ ആദ്യം വാങ്ങിയ കാർ കണ്ടെത്തിയ യുവാക്കൾക്ക് ഡോ. സിജെ റോയ് സമ്മാനമായി നൽകിയത് 10 ലക്ഷം രൂപ; മാരുതി 800നെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്

CJ Roy Car Collection: കോൺഫിഡന്റ് ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ ഡോ. റോയ് സി.ജെ തന്റെ ആദ്യ വാഹനമായ മാരുതി 800 ദശകങ്ങൾക്ക് ശേഷം തിരികെ കണ്ടെത്തിയതിന് പിന്നിൽ ഒരു കഥയുണ്ട്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Jan 30, 2026, 06:51 PM IST
  • 1994 മോഡൽ ചുവപ്പ് കളർ മാരുതി 800 ആയിരുന്നു റോയിയുടെ ആദ്യ വാഹനം
  • താൻ വിറ്റുപോയ പ്രിയപ്പെട്ട കാർ കണ്ടെത്തി നൽകുന്നവർക്ക് 10 ലക്ഷം രൂപ പാരിതോഷികമാണ് ഡോ. റോയ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്

  1. CJ Roy Death News: കോൺഫിഡൻറ് ഗ്രൂപ്പ് ഉടമ സി.ജെ റോയ് ജീവനൊടുക്കി; സ്വയം വെടിയുതിർത്ത് മരിച്ചത് ഇഡി റെയ്ഡിനിടെ

CJ Roy: താൻ ആദ്യം വാങ്ങിയ കാർ കണ്ടെത്തിയ യുവാക്കൾക്ക് ഡോ. സിജെ റോയ് സമ്മാനമായി നൽകിയത് 10 ലക്ഷം രൂപ; മാരുതി 800നെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്

അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയ ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വസ്തു കൈമോശം വരുമ്പോൾ അനുഭവപ്പെടുന്ന വേദന വിവരണാതീതമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് അത് ഏറെ കൊതിച്ചു വാങ്ങിയ ഒരു വാഹനമാകുമ്പോൾ. കോൺഫിഡന്റ് ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ ഡോ. റോയ് സി.ജെ തന്റെ ആദ്യ വാഹനമായ മാരുതി 800 ദശകങ്ങൾക്ക് ശേഷം തിരികെ കണ്ടെത്തിയതിന് പിന്നിൽ ഒരു കഥയുണ്ട്.

താൻ വിറ്റുപോയ പ്രിയപ്പെട്ട കാർ കണ്ടെത്തി നൽകുന്നവർക്ക് 10 ലക്ഷം രൂപ പാരിതോഷികം പ്രഖ്യാപിച്ച് ഡോ. റോയ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നടത്തിയ അഭ്യർത്ഥനയിലൂടെയാണ് താൻ ആദ്യമായി വാങ്ങിയ കാർ കണ്ടെത്തിയത്. 1994 മോഡൽ ചുവപ്പ് കളർ മാരുതി 800 ആയിരുന്നു റോയിയുടെ ആദ്യ വാഹനം.

1995-ൽ തന്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ചാം വയസ്സിൽ സ്വന്തം സമ്പാദ്യം ഉപയോഗിച്ചാണ് അദ്ദേഹം ഇത് വാങ്ങിയത്. 31 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നിരത്തുകളിൽ പ്രതാപിയായിരുന്ന ഈ വാഹനത്തിന് അന്ന് നൽകിയ തുകയ്ക്ക് ബംഗളൂരുവിലെ സർജാപൂരിൽ രണ്ട് ഏക്കർ സ്ഥലം വാങ്ങാമായിരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം ഓർക്കുന്നു.

ഇന്നത്തെ വിപണിയിൽ ആ സ്ഥലത്തിന് കോടികൾ വിലമതിക്കും. എന്നാൽ അന്ന് കാറിനോടുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം മറ്റൊന്നും ചിന്തിച്ചില്ല. 1997-ൽ മാരുതി എസ്റ്റീം വാങ്ങാനായി ഈ 800 വിൽക്കുകയായിരുന്നു. പിന്നീട് കാലങ്ങൾ കടന്നുപോയെങ്കിലും താൻ ആദ്യം സ്വന്തമാക്കിയ കാറിനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ഓർക്കുമായിരുന്നു.

റോയിയുടെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം വീഡിയോ കണ്ട ആനന്ദ്, അനിൽ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് CKJ 3637 എന്ന നമ്പറിലുള്ള കാർ കണ്ടെത്തിയത്. ഒരു പഴയ മാരുതി 800-ന് ലഭിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ തുകയാകും ഒരുപക്ഷേ താൻ നൽകിയ 10 ലക്ഷം രൂപയെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

എന്നാൽ ലോകത്തിലെ ഏത് അത്യാധുനിക വാഹനം സ്വന്തമാക്കാൻ കഴിയുന്ന സാഹചര്യത്തിലും തന്റെ ആദ്യ നേട്ടമായ ഈ കാറിനോടുള്ള വൈകാരിക ബന്ധത്തിന് താൻ വലിയ വില കൽപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വാഹനം തിരികെ ലഭിച്ച സന്തോഷം പങ്കുവെക്കുന്നതിനൊപ്പം ഒരു ചെറിയ ഉപദേശവും അദ്ദേഹം നൽകുന്നുണ്ട്.

ഒരു വാഹനം വാങ്ങുമ്പോൾ അതിനൊപ്പം തന്നെ ഒരു തുണ്ട് ഭൂമി കൂടി വാങ്ങാൻ ശ്രമിക്കണം. വാഹനം വൈകാരികമായ സന്തോഷം നൽകുമ്പോൾ ഭൂമി കുടുംബത്തിന്റെ സമ്പത്തായി മാറുന്നു. വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം തിരികെ കിട്ടിയ കാറിന് കാലപ്പഴക്കത്തിന്റെ കേടുപാടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും, അത് വീണ്ടും തന്റെ ഗാരേജിലെത്തിയതിൽ സന്തോഷവാനായിരുന്നു ഡോ. റോയ് സിജെ.

