  CJ Roy Death: സിജെ റോയിയുടെ മരണം; അന്വേഷണം കർണാടക സിഐഡിക്ക് കൈമാറി, കുറ്റമറ്റ അന്വേഷണത്തിന് നിർദ്ദേശം

CJ Roy Death: സിജെ റോയിയുടെ മരണം; അന്വേഷണം കർണാടക സിഐഡിക്ക് കൈമാറി, കുറ്റമറ്റ അന്വേഷണത്തിന് നിർദ്ദേശം

റോയിയുടെ മരണത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം വേണമെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബവും ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Jan 31, 2026, 07:40 AM IST
  • റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മേഖലയിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം വേണ്ടിവരും.
  • സംഭവത്തിൽ കുറ്റമറ്റ അന്വേഷണത്തിന് കർണാടക സർക്കാർ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

  1. CJ Roy: പ്രമുഖ വ്യവസായി സിജെ റോയിയുടെ മരണം; ഐടി അഡീഷണൽ കമ്മീഷണർ കൃഷ്ണപ്രസാദാണ് ഉത്തരവാദി, ​ഗുരുതര ആരോപണവുമായി കുടുംബം

CJ Roy Death: സിജെ റോയിയുടെ മരണം; അന്വേഷണം കർണാടക സിഐഡിക്ക് കൈമാറി, കുറ്റമറ്റ അന്വേഷണത്തിന് നിർദ്ദേശം

ബെം​ഗളൂരു: ആദായ നികുതി വകുപ്പിന്റെ റെയ്ഡിനിടെ പ്രമുഖ വ്യവസായി സിജെ റോയ് ജീവനൊടുക്കിയ സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം കർണാടക സിഐഡിക്ക് കൈമാറി. റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മേഖലയിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം വേണ്ടിവരും. സംഭവത്തിൽ കുറ്റമറ്റ അന്വേഷണത്തിന് കർണാടക സർക്കാർ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 

റോയിയുടെ മരണത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബവും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അഞ്ച് പേജുള്ള പരാതിയാണ് കോൺഫിഡന്റ് ​ഗ്രൂപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അതിനിടെ റോയിയുടെ സഹോദരൻ സിജെ ബാബു ബെം​ഗളൂരുവിൽ എത്തി. ഐടി ഉദ്യോ​ഗസ്ഥരുടെ സമ്മർദ്ദമാകാം ആത്മഹത്യയിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നാണ് അദ്ദേഹം ആരോപിക്കുന്നത്. കമ്പനിയിൽ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസമായി റെയ്‍ഡ് നടക്കുകയാണ്. 

Also Read: CJ Roy Death: സി.ജെ. റോയിയുടെ സംസ്കാരം ഇന്ന്: ഐടി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഇന്ന് ചോദ്യം ചെയ്തേക്കും

അതേസമയം സി.ജെ. റോയിയുടെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ ഇന്ന് ബെംഗളൂരുവിൽ നടക്കും. രാവിലെ ബൗറിംഗ് ആശുപത്രിയിലെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾക്ക് ശേഷം മൃതദേഹം വിട്ടുനൽകും. തുടർന്ന് 9 മണിയോടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരൻ സി.ജെ. ബാബുവിന്റെ കോറമംഗലയിലെ വസതിയിൽ മൃതദേഹം എത്തിക്കും. ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണി വരെ പൊതുദർശനത്തിന് സൗകര്യമുണ്ടാകും. ഇതിനുശേഷമായിരിക്കും സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ നടക്കുക.

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

