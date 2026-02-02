ബെംഗളൂരു: കോൺഫിഡന്റ് ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ സി.ജെ. റോയിയുടെ മരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെ, ആദായനികുതി റെയ്ഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം നൽകിയിരുന്ന ഹർജി പിൻവലിച്ചതിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നു. റെയ്ഡ് നടപടികൾ ചോദ്യം ചെയ്ത് കർണാടക ഹൈക്കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച ഹർജി വെറും രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അദ്ദേഹം തന്നെ പിൻവലിക്കുകയായിരുന്നു.
കഴിഞ്ഞ ഡിസംബർ മൂന്നിനായിരുന്നു കോൺഫിഡന്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫീസുകളിൽ ആദായനികുതി വകുപ്പ് പരിശോധന നടത്തിയത്. ഈ നടപടി നിയമവിരുദ്ധമാണെന്നും പിടിച്ചെടുത്ത രേഖകൾ അസാധുവാക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് ഡിസംബർ 16-ന് സി.ജെ. റോയിയും ഗ്രൂപ്പിന് കീഴിലുള്ള എട്ട് കമ്പനികളും കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.
കൊച്ചിയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ബെംഗളൂരുവിൽ പരിശോധന നടത്താൻ അധികാരമില്ലെന്ന വാദമായിരുന്നു ഹർജിയിൽ പ്രധാനമായും ഉന്നയിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ ഹർജി നൽകി രണ്ട് ദിവസത്തിന് ശേഷം, ഡിസംബർ 18-ന് ഇത് പിൻവലിക്കാൻ അദ്ദേഹം അപേക്ഷ നൽകുകയായിരുന്നു.
വിശദമായ വാദങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുൻപേ ഹർജി പെട്ടെന്ന് പിൻവലിക്കാനുണ്ടായ സാഹചര്യം ഇപ്പോഴും വ്യക്തമല്ല. അപേക്ഷ അംഗീകരിച്ച കോടതി കേസ് നടപടികൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. സി.ജെ. റോയിയുടെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്.
