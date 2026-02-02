English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • CJ Roy: സിജെ റോയ് ആദായ നികുതി റെയ്ഡ് നടപടികള്‍ക്കെതിരെ നൽകിയ ഹര്‍ജി രണ്ടു ദിവസത്തിനുശേഷം പിൻവ‍ലിച്ചു; കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്ത്

CJ Roy: സിജെ റോയ് ആദായ നികുതി റെയ്ഡ് നടപടികള്‍ക്കെതിരെ നൽകിയ ഹര്‍ജി രണ്ടു ദിവസത്തിനുശേഷം പിൻവ‍ലിച്ചു; കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്ത്

CJ Roy Death Case: റെയ്ഡ് നടപടികൾ ചോദ്യം ചെയ്ത് കർണാടക ഹൈക്കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച ഹർജി വെറും രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ പിൻവലിക്കുകയായിരുന്നു.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Feb 2, 2026, 03:53 PM IST
  • കൊച്ചിയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ബെംഗളൂരുവിൽ പരിശോധന നടത്താൻ അധികാരമില്ലെന്നായിരുന്നു ഹർജിയിലെ പ്രധാന വാദം
  • എന്നാൽ ഹർജി നൽകി രണ്ട് ദിവസത്തിന് ശേഷം പിൻവലിക്കാൻ അദ്ദേഹം അപേക്ഷ നൽകുകയായിരുന്നു

CJ Roy: സിജെ റോയ് ആദായ നികുതി റെയ്ഡ് നടപടികള്‍ക്കെതിരെ നൽകിയ ഹര്‍ജി രണ്ടു ദിവസത്തിനുശേഷം പിൻവ‍ലിച്ചു; കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്ത്

ബെം​ഗളൂരു: കോൺഫിഡന്റ് ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ സി.ജെ. റോയിയുടെ മരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെ, ആദായനികുതി റെയ്ഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം നൽകിയിരുന്ന ഹർജി പിൻവലിച്ചതിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നു. റെയ്ഡ് നടപടികൾ ചോദ്യം ചെയ്ത് കർണാടക ഹൈക്കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച ഹർജി വെറും രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അദ്ദേഹം തന്നെ പിൻവലിക്കുകയായിരുന്നു.

കഴിഞ്ഞ ഡിസംബർ മൂന്നിനായിരുന്നു കോൺഫിഡന്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫീസുകളിൽ ആദായനികുതി വകുപ്പ് പരിശോധന നടത്തിയത്. ഈ നടപടി നിയമവിരുദ്ധമാണെന്നും പിടിച്ചെടുത്ത രേഖകൾ അസാധുവാക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് ഡിസംബർ 16-ന് സി.ജെ. റോയിയും ഗ്രൂപ്പിന് കീഴിലുള്ള എട്ട് കമ്പനികളും കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.

കൊച്ചിയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ബെംഗളൂരുവിൽ പരിശോധന നടത്താൻ അധികാരമില്ലെന്ന വാദമായിരുന്നു ഹർജിയിൽ പ്രധാനമായും ഉന്നയിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ ഹർജി നൽകി രണ്ട് ദിവസത്തിന് ശേഷം, ഡിസംബർ 18-ന് ഇത് പിൻവലിക്കാൻ അദ്ദേഹം അപേക്ഷ നൽകുകയായിരുന്നു.

വിശദമായ വാദങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുൻപേ ഹർജി പെട്ടെന്ന് പിൻവലിക്കാനുണ്ടായ സാഹചര്യം ഇപ്പോഴും വ്യക്തമല്ല. അപേക്ഷ അംഗീകരിച്ച കോടതി കേസ് നടപടികൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. സി.ജെ. റോയിയുടെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

