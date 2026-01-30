English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • CJ Roy: പ്രമുഖ വ്യവസായി സിജെ റോയിയുടെ മരണം; ഐടി അഡീഷണൽ കമ്മീഷണർ കൃഷ്ണപ്രസാദാണ് ഉത്തരവാദി, ​ഗുരുതര ആരോപണവുമായി കുടുംബം

CJ Roy: പ്രമുഖ വ്യവസായി സിജെ റോയിയുടെ മരണം; ഐടി അഡീഷണൽ കമ്മീഷണർ കൃഷ്ണപ്രസാദാണ് ഉത്തരവാദി, ​ഗുരുതര ആരോപണവുമായി കുടുംബം

CJ Roy Death Allegations: ഐടി അഡീഷണൽ കമ്മീഷണർ കൃഷ്ണപ്രസാദാണ് സിജെ റോയിയുടെ മരണത്തിന് ഉത്തരവാദിയെന്നാണ് സഹോദരൻ ആരോപിച്ചത്.

Jan 30, 2026, 07:22 PM IST
  • ഡിസംബറിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം രേഖകൾ എല്ലാം ഹാജരാക്കിയിരുന്നു
  • ഐടി ഉദ്യോ​ഗസ്ഥർ സിജെ റോയിയെ മാനസികമായി പീഡിപ്പിച്ചുവെന്നാണ് സഹോദരൻ ആരോപിക്കുന്നത്

CJ Roy: പ്രമുഖ വ്യവസായി സിജെ റോയിയുടെ മരണം; ഐടി അഡീഷണൽ കമ്മീഷണർ കൃഷ്ണപ്രസാദാണ് ഉത്തരവാദി, ​ഗുരുതര ആരോപണവുമായി കുടുംബം

കൊച്ചി: പ്രമുഖ വ്യവസായി സിജെ റോയ് ജീവനൊടുക്കിയതിന് പിന്നിൽ ഐടി അഡീഷണൽ കമ്മീഷണർ കൃഷ്ണപ്രസാദാണെന്ന ​ഗുരുതര ആരോപണവുമായി കുടുംബം. ഉത്തരവാദികൾ ആദായ നികുതി വകുപ്പ് ഉദ്യോ​ഗസ്ഥരാണെന്ന് കുടുംബം ആരോപിക്കുന്നു.

കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസമായി പരിശോധന നടക്കുകയായിരുന്നു. ഡിസംബറിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം രേഖകൾ എല്ലാം ഹാജരാക്കിയിരുന്നു. ഐടി അഡീഷണൽ കമ്മീഷണർ കൃഷ്ണപ്രസാദാണ് സിജെ റോയിയുടെ മരണത്തിന് ഉത്തരവാദിയെന്നാണ് സഹോദരൻ ആരോപിച്ചത്.

ALSO READ: കോൺഫിഡൻറ് ഗ്രൂപ്പ് ഉടമ സി.ജെ റോയ് ജീവനൊടുക്കി; സ്വയം വെടിയുതിർത്ത് മരിച്ചത് ഇഡി റെയ്ഡിനിടെ

ഐടി ഉദ്യോ​ഗസ്ഥർ സിജെ റോയിയെ മാനസികമായി പീഡിപ്പിച്ചുവെന്നാണ് സഹോദരൻ ആരോപിക്കുന്നത്. വെടിയുതിർത്ത് മരിച്ച സിജെ റോയിയെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയതിന് ശേഷവും ഒരു മണിക്കൂറിലധികം സമയം റെയ്ഡ് തുടർന്നുവെന്നും സഹോദരൻ പറയുന്നു.

സാമ്പത്തിക പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടായിരുന്നു. നിരന്തരം റെയ്ഡ് നടന്നു. പരിശോധന നടന്നത് കൃഷ്ണപ്രസാദിൻറെ നേതൃത്വത്തിൽ. ഇൻകം ടാക്സ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ മറുപടി പറയണമെന്ന് സഹോദരൻ. അതേസമയം, റോയിയുടെ ഓഫീസിലെ ദൃശ്യങ്ങൾ പോലീസ് പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്. സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കാനും പോലീസ് നീക്കം.

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

CJ RoyCJ Roy Death NewsDr CJ Roy

