CJ Roy: പ്രമുഖ വ്യവസായി സിജെ റോയിയുടെ മരണം; ഐടി അഡീഷണൽ കമ്മീഷണർ കൃഷ്ണപ്രസാദാണ് ഉത്തരവാദി, ​ഗുരുതര ആരോപണവുമായി കുടുംബം

കൊച്ചി: പ്രമുഖ വ്യവസായി സിജെ റോയ് ജീവനൊടുക്കിയതിന് പിന്നിൽ ഐടി അഡീഷണൽ കമ്മീഷണർ കൃഷ്ണപ്രസാദാണെന്ന ഗുരുതര ആരോപണവുമായി കുടുംബം. ഉത്തരവാദികൾ ആദായ നികുതി വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരാണെന്ന് കുടുംബം ആരോപിക്കുന്നു.
കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസമായി പരിശോധന നടക്കുകയായിരുന്നു. ഡിസംബറിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം രേഖകൾ എല്ലാം ഹാജരാക്കിയിരുന്നു. ഐടി അഡീഷണൽ കമ്മീഷണർ കൃഷ്ണപ്രസാദാണ് സിജെ റോയിയുടെ മരണത്തിന് ഉത്തരവാദിയെന്നാണ് സഹോദരൻ ആരോപിച്ചത്.
ഐടി ഉദ്യോഗസ്ഥർ സിജെ റോയിയെ മാനസികമായി പീഡിപ്പിച്ചുവെന്നാണ് സഹോദരൻ ആരോപിക്കുന്നത്. വെടിയുതിർത്ത് മരിച്ച സിജെ റോയിയെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയതിന് ശേഷവും ഒരു മണിക്കൂറിലധികം സമയം റെയ്ഡ് തുടർന്നുവെന്നും സഹോദരൻ പറയുന്നു.
സാമ്പത്തിക പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടായിരുന്നു. നിരന്തരം റെയ്ഡ് നടന്നു. പരിശോധന നടന്നത് കൃഷ്ണപ്രസാദിൻറെ നേതൃത്വത്തിൽ. ഇൻകം ടാക്സ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ മറുപടി പറയണമെന്ന് സഹോദരൻ. അതേസമയം, റോയിയുടെ ഓഫീസിലെ ദൃശ്യങ്ങൾ പോലീസ് പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്. സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കാനും പോലീസ് നീക്കം.
