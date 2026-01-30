English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • CJ Roy Funeral: സിജെ റോയിയുടെ സംസ്കാരം നാളെ; അന്വേഷണം ആരംഭിച്ച് കർണാടക പോലീസ്

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Jan 30, 2026, 08:46 PM IST
  • ഐടി ഉദ്യോ​ഗസ്ഥർ നോക്കി നിൽക്കേയാണ് വെടിയുതിർത്തതെന്നാണ് വിവരം
  • നാരായണ ഹൃദയാലയ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല

  1. CJ Roy: പ്രമുഖ വ്യവസായി സിജെ റോയിയുടെ മരണം; ഐടി അഡീഷണൽ കമ്മീഷണർ കൃഷ്ണപ്രസാദാണ് ഉത്തരവാദി, ​ഗുരുതര ആരോപണവുമായി കുടുംബം

കൊച്ചി: സിജെ റോയിയുടെ സംസ്കാരം നാളെ ബെം​ഗളൂരുവിൽ. കുടുംബാം​ഗങ്ങൾ വിദേശത്ത് നിന്ന് രാത്രിയോടെ മടങ്ങിയെത്തും. തൃശൂർ ചിരിയങ്കണ്ടത്ത് കുടുംബാം​ഗമാണ്. സംഭവത്തിൽ ഡിസിപിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അന്വേഷണം നടത്തും.

ഫോറൻസിക് ടീമുകൾ പരിശോധന നടത്തി. സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു. മൃതദേഹം പോസ്റ്റുമോർട്ടത്തിനായി ബൗറിങ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. പോലീസ് അന്വേഷണം പുരോ​ഗമിക്കുകയാണ്. ഐടി ഉദ്യോ​ഗസ്ഥരിൽ നിന്ന് വിശദാംശങ്ങൾ തേടുമെന്ന് സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ.

ഐടി ഉദ്യോ​ഗസ്ഥർ നോക്കി നിൽക്കേയാണ് വെടിയുതിർത്തതെന്നാണ് വിവരം. നാരായണ ഹൃദയാലയ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. സംഭവത്തിൽ കർണാടക പോലീസ് ആത്മഹത്യക്ക് കേസെടുത്തു. തോക്ക് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.

ഐടി ഉദ്യോ​​ഗസ്ഥർ നിരന്തരം സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയതായി ലീ​ഗൽ അഡ്വസർ വ്യക്തമാക്കി. അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന സൂചനയുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് ജീവനക്കാർ വ്യക്തമാക്കി. ഐടി അഡീഷണൽ കമ്മീഷണർ കൃഷ്ണപ്രസാദാണ് മരണത്തിന് ഉത്തരവാദിയെന്ന് കുടുംബം ആരോപിച്ചിരുന്നു.

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

