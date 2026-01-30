CJ Roy Funeral: സിജെ റോയിയുടെ സംസ്കാരം നാളെ; അന്വേഷണം ആരംഭിച്ച് കർണാടക പോലീസ്

കൊച്ചി: സിജെ റോയിയുടെ സംസ്കാരം നാളെ ബെംഗളൂരുവിൽ. കുടുംബാംഗങ്ങൾ വിദേശത്ത് നിന്ന് രാത്രിയോടെ മടങ്ങിയെത്തും. തൃശൂർ ചിരിയങ്കണ്ടത്ത് കുടുംബാംഗമാണ്. സംഭവത്തിൽ ഡിസിപിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അന്വേഷണം നടത്തും.
ഫോറൻസിക് ടീമുകൾ പരിശോധന നടത്തി. സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു. മൃതദേഹം പോസ്റ്റുമോർട്ടത്തിനായി ബൗറിങ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. പോലീസ് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ഐടി ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്ന് വിശദാംശങ്ങൾ തേടുമെന്ന് സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ.
ഐടി ഉദ്യോഗസ്ഥർ നോക്കി നിൽക്കേയാണ് വെടിയുതിർത്തതെന്നാണ് വിവരം. നാരായണ ഹൃദയാലയ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. സംഭവത്തിൽ കർണാടക പോലീസ് ആത്മഹത്യക്ക് കേസെടുത്തു. തോക്ക് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.
ഐടി ഉദ്യോഗസ്ഥർ നിരന്തരം സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയതായി ലീഗൽ അഡ്വസർ വ്യക്തമാക്കി. അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന സൂചനയുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് ജീവനക്കാർ വ്യക്തമാക്കി. ഐടി അഡീഷണൽ കമ്മീഷണർ കൃഷ്ണപ്രസാദാണ് മരണത്തിന് ഉത്തരവാദിയെന്ന് കുടുംബം ആരോപിച്ചിരുന്നു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.