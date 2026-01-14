English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • CKP Padmanabhan: 'കോൺഗ്രസിലേക്കെന്ന വാർത്ത വ്യാജം'; സുധാകരന്റെ സന്ദർശനം വ്യക്തിപരം, അഭ്യൂഹങ്ങൾ തള്ളി സി.കെ.പി. പത്മനാഭൻ

CKP Padmanabhan: 'കോൺഗ്രസിലേക്കെന്ന വാർത്ത വ്യാജം'; സുധാകരന്റെ സന്ദർശനം വ്യക്തിപരം, അഭ്യൂഹങ്ങൾ തള്ളി സി.കെ.പി. പത്മനാഭൻ

തന്റെ രോ​ഗാവസ്ഥയെ കുറിച്ചന്വേഷിക്കാനാണ് സുധാകരനെത്തിയതെന്ന് സികെപി പത്മനാഭൻ.  

Jan 14, 2026
  • തന്റെ രോഗവിവരങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാനാണ് സുധാകരൻ എത്തിയത്.
  • കൂടെയുണ്ടായിരുന്നവർ എടുത്ത ഫോട്ടോ ദുരുപയോഗം ചെയ്താണ് വ്യാജ വാർത്തകൾഉണ്ടാക്കിയതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

CKP Padmanabhan: 'കോൺഗ്രസിലേക്കെന്ന വാർത്ത വ്യാജം'; സുധാകരന്റെ സന്ദർശനം വ്യക്തിപരം, അഭ്യൂഹങ്ങൾ തള്ളി സി.കെ.പി. പത്മനാഭൻ

കണ്ണൂർ: കോൺ​ഗ്രസിൽ ചേരുന്നുവെന്ന വാർത്ത വ്യാജമാണെന്ന് മുതിർന്ന സി.പി.എം നേതാവ് സി.കെ.പി. പത്മനാഭൻ. വ്യാജ വാർത്തയിൽ കൂടുതൽ പ്രതികരിക്കാനില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കെ സുധാകരന്റെ സന്ദർശനത്തിൽ രാഷ്ട്രീയമില്ലെന്നും വ്യക്തിപരമായിരുന്നുവെന്നും പത്മനാഭൻ വ്യക്തമാക്കി. തന്റെ രോഗവിവരങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാനാണ് സുധാകരൻ എത്തിയത്. കൂടെയുണ്ടായിരുന്നവർ എടുത്ത ഫോട്ടോ ദുരുപയോഗം ചെയ്താണ് വ്യാജ വാർത്തകൾഉണ്ടാക്കിയതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

പാർട്ടിയിൽ തനിക്ക് അർഹമായ അംഗീകാരമുണ്ടെന്നും എന്നാൽ ചില കാര്യങ്ങളിൽ വിമർശനങ്ങൾ സ്വാഭാവികമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇത്തരമൊരു കള്ളവാർത്തയ്ക്ക് പിന്നിൽ ആരാണെന്ന് പാർട്ടി സഖാക്കൾ കണ്ടെത്തണമെന്നും, വ്യാജ പ്രചാരണത്തിനെതിരെ നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് ആലോചിക്കുമെന്നും സി.കെ.പി. പത്മനാഭൻ പറഞ്ഞു. 

കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് കെ സുധാകരന് വീട്ടിലെത്തി സികെപി പത്മനാഭനെ കണ്ടതോടെയാണ് അദ്ദേഹം പാർട്ടി വിടുന്നു എന്നുള്ള വാർത്തകൾ പുറത്തുവന്നത്. എന്നാല്‍ ഈ വാർത്ത പൂർണമായും അദ്ദേഹം നിഷേധിച്ചു. തളിപ്പറമ്പ് മണ്ഡലത്തില്‍ നിന്നുള്ള നിയമസഭാംഗമായിരുന്നു സികെപി പത്മനാഭൻ.

