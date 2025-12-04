English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Kasaragod News: ജനറല്‍ ആശുപത്രിയിലെ അത്യാഹിത വിഭാഗത്തില്‍ കൂട്ടത്തല്ല്; ഡോക്ടറുടെ പരാതിയിൽ 8 പേർക്കെതിരെ കേസ്

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Dec 4, 2025, 05:27 PM IST
  • കീഴൂരിൽ ഉണ്ടായതിനെ തുടര്‍ന്ന് പരിക്കേറ്റവരാണ് ചികിത്സ തേടിയെത്തിയത്.
  • ഇവര്‍ തമ്മിലാണ് ആശുപത്രിയില്‍ വച്ച് സംഘർഷത്തിൽ ഏര്‍പ്പെട്ടത്.
  • സംഭവത്തില്‍ ഡോക്ടറുടെ പരാതിയിൽ എട്ടുപേർക്കെതിരെ ടൗൺ പൊലീസ് കേസെടുത്തു.

കാസര്‍കോട്: ജനറല്‍ ആശുപത്രിയിലെ അത്യാഹിത വിഭാഗത്തില്‍ ചികിത്സ തേടിയെത്തിയ സംഘങ്ങള്‍ തമ്മില്‍ കൂട്ടത്തല്ല്. കാസര്‍കോട് ജനറൽ ആശുപത്രിയിലാണ് സംഭവം. കീഴൂരിൽ ഉണ്ടായതിനെ തുടര്‍ന്ന് പരിക്കേറ്റവരാണ് ചികിത്സ തേടിയെത്തിയത്. ഇവര്‍ തമ്മിലാണ് ആശുപത്രിയില്‍ വച്ച് സംഘർഷത്തിൽ ഏര്‍പ്പെട്ടത്. സംഭവത്തില്‍ ഡോക്ടറുടെ പരാതിയിൽ എട്ടുപേർക്കെതിരെ ടൗൺ പൊലീസ് കേസെടുത്തു. ബുധനാഴ്ച രാത്രി പതിനൊന്നു മണിയോടെയാണ് അക്രമം നടക്കുന്നത്.

കീഴൂർ പടിഞ്ഞാറിൽ ബുധനാഴ്ച വൈകിട്ടുണ്ടായ സംഘർഷത്തിൽ പരുക്കേറ്റ് ചികിത്സ തേടിയെത്തിയവർ അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിനു പുറത്തും പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടുകയായിരുന്നു. ആശുപത്രി ജീവനക്കാരുടെ ജോലി തടസ്സപ്പെടുത്തി ഏറ്റുമുട്ടിയെന്ന് ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് നിസാര്‍ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകി. പിടി ഷബീർ അലി (28), പി ജഗദീഷ് കുമാർ (34), അഹമ്മദ് ഷാനവാസ് (25), സികെ അജേഷ് (27), അബ്ദുൽ ഷഫീർ (31) മുഹമ്മദ് അഫ്നാൻ (19), സയ്യിദ് അഫ്രീദ് (27), ഡിഎം കുഞ്ഞഹമ്മദ് (36) എന്നിവർക്കെതിരെയാണ് കേസെടുത്തത്. കീഴൂരിലുണ്ടായ സംഘർഷത്തിൽ 14 പേർക്കെതിരെ മേൽപ്പറമ്പ് പൊലീസ് കേസെടുത്തിരുന്നു.

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S is the Sub Editor of Zee Malayalam News Website

...Read More

