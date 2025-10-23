English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
BJP March: ഗുരുവായൂരിൽ ബിജെപി നടത്തിയ ദേവസ്വം ഓഫീസ് മാർച്ചിൽ സംഘർഷം; പോലീസ് ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിച്ചു

Devaswom Office March: ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഗജ സമ്പത്ത് അടക്കമുള്ളവ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം ഗൂഢ നീക്കം നടത്തുന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് ബിജെപി മാർച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Oct 23, 2025, 05:45 PM IST
  • ഗുരുവായൂർ പടിഞ്ഞാറെ നടയിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച മാർച്ച് മഹാരാജ പരിസരത്ത് പോലീസ് ബാരിക്കേഡ് വച്ച് തടഞ്ഞു
  • തുടർന്ന് പ്രവർത്തകർ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ വിളിച്ച് ബാരിക്കേഡ് നീക്കാൻ ശ്രമിച്ചു
  • പോലീസും പ്രവർത്തകരും തമ്മിൽ ഉന്തും തള്ളുമുണ്ടായി

BJP March: ഗുരുവായൂരിൽ ബിജെപി നടത്തിയ ദേവസ്വം ഓഫീസ് മാർച്ചിൽ സംഘർഷം; പോലീസ് ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിച്ചു

തൃശൂർ: ഹൈന്ദവ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരും ദേവസ്വം ബോർഡും ചേർന്ന് കൊള്ള നടത്തുന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ച് ബിജെപി പ്രതിഷേധ മാർച്ച് നടത്തി. ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഗജ സമ്പത്ത് അടക്കമുള്ളവ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം ഗൂഢ നീക്കം നടത്തുന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് ബിജെപി തൃശൂർ നോർത്ത് ജില്ലാ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ദേവസ്വം ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചത്.

ഗുരുവായൂർ പടിഞ്ഞാറെ നടയിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച മാർച്ച് മഹാരാജ പരിസരത്ത് പോലീസ് ബാരിക്കേഡ് വച്ച് തടഞ്ഞു. തുടർന്ന് പ്രവർത്തകർ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ വിളിച്ച് ബാരിക്കേഡ് നീക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. പോലീസും പ്രവർത്തകരും തമ്മിൽ ഉന്തും തള്ളുമുണ്ടായി. പിന്നീട് പോലീസ് ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിച്ചു. അരമണിക്കൂർ നീണ്ട സംഘർഷാവസ്ഥയ്ക്ക് ശേഷമാണ് യോഗം ആരംഭിച്ചത്.

ബിജെപി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം.ടി രമേശ് പ്രതിഷേധ മാർച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ബിജെപി നോർത്ത് ജില്ലാ അധ്യക്ഷ അഡ്വ.സി നിവേദിത അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വി.ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ, സംസ്ഥാന സമിതിയംഗം ദയാനന്ദൻ മാമ്പുളളി, ജില്ല ജനറൽ  സെക്രട്ടറിമാരായ വിപിൻ കൂടിയേടത്ത്, കെ.ആർ അനിഷ്  മാസ്റ്റർ, മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് അനിൽ മഞ്ചറമ്പത്ത് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു.

