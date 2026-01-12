English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • അതിജീവിതയ്ക്ക് ഐക്യദാർഢ്യവുമായി മുഖ്യമന്ത്രി; ആ വാചകങ്ങൾക്ക് ജീവന്‍റെ തുടിപ്പുണ്ടെന്ന് അതിജീവിത

എൽഡിഎഫ് സത്യാഗ്രഹ സമരവേദിയിൽ 'ലവ് യു ടൂ മൂൺ ആൻഡ് ബാക്ക്' എന്നെഴുതിയ കപ്പാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഉപയോഗിച്ചത്

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Jan 12, 2026, 08:19 PM IST
  • ബലാത്സംഗ പരാതിയിൽ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന്‍റെ അറസ്റ്റിന് പിന്നാലെ പങ്കുവെച്ച ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ അതിജീവിത ഈ പ്രയോഗം നടത്തിയിരുന്നു.
  • തുടർന്ന് കപ്പുമായുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ചിത്രം അതിജീവിത പങ്കുവെച്ചു.

തിരുവനന്തപുരം: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ കേസിലെ അതിജീവിതയ്ക്ക് ഐക്യദാർഢ്യവുമായി മുഖ്യമന്ത്രി. പിന്നാലെ, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഐക്യദാർഢ്യ ചിത്രം പങ്കുവെച്ച് അതിജീവിത. എൽഡിഎഫ് സത്യാഗ്രഹ സമരവേദിയിൽ 'ലവ് യു ടൂ മൂൺ ആൻഡ് ബാക്ക്' എന്നെഴുതിയ കപ്പാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഉപയോഗിച്ചത്. ബലാത്സംഗ പരാതിയിൽ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന്‍റെ അറസ്റ്റിന് പിന്നാലെ പങ്കുവെച്ച ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ അതിജീവിത ഈ പ്രയോഗം നടത്തിയിരുന്നു. തുടർന്ന് കപ്പുമായുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ചിത്രം അതിജീവിത പങ്കുവെച്ചു. ആ കപ്പിലെ വാചകങ്ങൾക്ക് എൻറെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അടർത്തി മാറ്റപ്പെട്ട ജീവൻറെ തുടിപ്പ് ഉണ്ടെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ചിത്രം പങ്കുവെച്ച് അതിജീവിത കുറിച്ചത്.

CM Pinarayi VijayansurvivorRahul Mamkoottathil

