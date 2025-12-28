കോഴിക്കോട്: മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനൊപ്പം ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസിലെ ഒന്നാംപ്രതി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി നിൽക്കുന്ന എഐ നിർമിത ചിത്രം പങ്കുവെച്ച സംഭവത്തിൽ കെപിസിസി രാഷ്ട്രീയകാര്യസമിതി അംഗം എൻ. സുബ്രഹ്മണ്യനെ പോലീസ് വീണ്ടും ചോദ്യംചെയ്യും.
നാളെ ചേവായൂർ പോലീസാണ് വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യുക. സുബ്രഹ്മണ്യനെതിരെ കലാപാഹ്വാനത്തിനാണ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. വെള്ളിയാഴ്ച ചേവായൂർ പോലീസ് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സുബ്രഹ്മണ്യനെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്ത് ചോദ്യംചെയ്ത് പിന്നീട് വിട്ടയച്ചിരുന്നു.
സൈബർ സെല്ലിന്റെയും ഫൊറൻസിക് വിഭാഗത്തിന്റെയും പരിശോധനയ്ക്കായി സുബ്രഹ്മണ്യന്റെ മൊബൈൽ ഫോൺ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിരുന്നു. തിങ്കളാഴ്ച വീണ്ടും ചോദ്യംചെയ്യലിന് ഹാജരാകണമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ പോലീസ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.