Lal Salam Event: മോഹൻലാലിലൂടെ മലയാളം വാനോളം ഉയർന്നു; മലയാള സിനിമയുടെ ചരിത്രത്തിലെ സുവർണ നേട്ടമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം: ദാദാസാഹേബ് ഫാൽക്കെ പുരസ്കാരം നേടിയ മോഹൻലാലിനെ ആദരിച്ച് കേരളം. സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഒരുക്കിയ പരിപാടി തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്നു. 'മലയാളം വാനോളം, ലാൽസലാം' എന്നായിരുന്നു പരിപാടിയുടെ പേര്. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. മോഹന്ലാലിനെ മുഖ്യമന്ത്രി പൊന്നാട അണിയിച്ച് ആദരിച്ചു. കേരള സര്ക്കാരിന് വേണ്ടി കവി പ്രഭ വര്മ്മ എഴുതിയ പ്രശസ്തിപത്രം മുഖ്യമന്ത്രി മോഹന്ലാലിന് നൽകി. ഗായിക ലക്ഷ്മി ദാസ് ആണ് പ്രശസ്തിപത്രം കവിത ചൊല്ലിയത്.
മോഹൻലാലിന്റെ ഫാൽക്കെ നേട്ടം മലയാള സിനിമയുടെ ചരിത്രത്തിലെ സുവർണ നേട്ടമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. ഓരോ മലയാളിക്കും അഭിമാനിക്കാവുന്ന നേട്ടമാണ് മോഹൻലാൽ സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ശതാബ്ദിയോട് അടുത്ത മലയാളസിനിമയിൽ അരനൂറ്റാണ്ടോളമായി മോഹൻലാൽ നിറഞ്ഞാടുന്നുവെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. മലയാളത്തിന്റെ ഇതിഹാസതാരമാണ് മോഹന്ലാർ. ഓരോ മലയാളിക്കുമുഉള്ള അഭിമാനിക്കാനുള്ള നേട്ടമാണ്.
അയൽപ്പക്കത്തെ ഒരാളായാണ് പ്രേക്ഷകർ മോഹൻലാലിനെ കാണുന്നത്. വഴക്കമേറിയ ശരീരമാണ് മോഹന്ലാലിന്റേതെന്നും അസാമാന്യ മെയ്വഴക്കം ഉള്ള ആളാണ് അദ്ദേഹമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
