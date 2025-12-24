English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • CM Pinarayi Vijayan: കേരളം നേരിടുന്നത് സാമ്പത്തിക ഉപരോധം; കേന്ദ്രത്തിന് ഇരട്ടത്താപ്പ് നയമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി

കിഫ്ബി വായ്പകളെ സംസ്ഥാന വായ്പയായി കണക്കാക്കി കേരളത്തിൻ്റെ കടമെടുപ്പ് പരിതി വെട്ടിക്കുറച്ചിരിക്കുകയാണ് കേന്ദ്രമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Dec 24, 2025, 08:17 PM IST
  • മൂലധന ചെലവിനായി കേരളം നടത്തുന്ന ഉദ്യമങ്ങളെ തുരങ്കം വയ്ക്കാനുള്ള തീവ്ര ശ്രമങ്ങളാണ് കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഭാ​ഗത്തുനിന്നും കഴിഞ്ഞ 5 വർഷമായി കണ്ടുവരുന്നതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
  • കേന്ദ്രം നടപ്പിലാക്കുന്ന തിരിച്ചു പിടിക്കൽ നയം സംസ്ഥാന ബജറ്റിനെ അടക്കം ബാധിക്കുന്നതാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

തിരുവനന്തപുരം: കേന്ദ്രം കേരളത്തോട് മനപ്പൂർവ്വമായ അവ​ഗണന കാണിക്കുന്നുവെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. കിഫ്ബി വായ്പകളെ സംസ്ഥാന വായ്പയായി കണക്കാക്കുകയാണ് കേന്ദ്രം. ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊണ്ട് 2021-22 മുതല്‍ മുന്‍കാല പ്രാബല്യത്തോടെ കേരളത്തിന്‍റെ കമ്പോള വായ്പാ പരിധി വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുകയാണ് കേന്ദ്രം ചെയ്തത്. മൂലധന ചെലവിനായി കേരളം നടത്തുന്ന ഉദ്യമങ്ങളെ തുരങ്കം വയ്ക്കാനുള്ള തീവ്ര ശ്രമങ്ങളാണ് കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഭാ​ഗത്തുനിന്നും കഴിഞ്ഞ 5 വർഷമായി കണ്ടുവരുന്നതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. 

ഗ്യാരന്‍റിയും വായ്പയും രണ്ടാണെന്നുള്ളത് 1999ല്‍ റിസര്‍വ് ബാങ്ക് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. കേരളത്തിന്‍റെ വായ്പാ പരിധിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇതിന് കടകവിരുദ്ധമായ സമീപനമാണ് കേന്ദ്രം എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇരട്ടത്താപ്പ് നയമാണ് കേന്ദ്രത്തിന്റേതെന്നും കേരളത്തെ വരിഞ്ഞ് മുറുക്കാനാണ് കേന്ദ്ര നീക്കമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വിമർശിച്ചു. കേന്ദ്രം നടപ്പിലാക്കുന്ന തിരിച്ചു പിടിക്കൽ നയം സംസ്ഥാന ബജറ്റിനെ അടക്കം ബാധിക്കുന്നതാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. 

Also Read: Walayar Mob Lynching: വാളയാർ ആള്‍ക്കൂട്ട കൊലപാതകം; രാംനാരായണിന്റെ കുടുംബത്തിന് 30 ലക്ഷം ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ച് സര്‍ക്കാര്‍

കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധികള്‍ അക്കമിട്ട് നിരത്തിക്കൊണ്ട് കേന്ദ്രമന്ത്രി നിര്‍മ്മല സീതാരാമന് വിശദമായ ഒരു നിവേദനം സമര്‍പ്പിച്ചിരുന്നു. 2025 ഒക്ടോബര്‍ 9നാണ് നിവേദനം സമർപ്പിച്ചത്. എന്നാൽ തുടർന്നും നിഷേധാത്മകമായ നിലപാടാണ് കേന്ദ്രത്തിന്‍റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാകുന്നത്. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പല അപേക്ഷകളും കേന്ദ്രത്തിന്‍റെ പരിഗണനയില്‍ മാത്രമായി അവശേഷിക്കുകയാണ്. ഒരു വശത്ത് വികസനത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയും മറുവശത്ത് കേരളം പോലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളെ സാമ്പത്തികമായി തളര്‍ത്താന്‍ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഇരട്ടത്താപ്പാണ് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്‍റേതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വിമർശിച്ചു. 

