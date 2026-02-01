English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • CM Pinarayi Vijayan: ഭൂപടത്തിൽ കേരളവുമുണ്ടെന്ന കാര്യം കേന്ദ്രം മറന്നു; ബജറ്റിൽ കേരളത്തെ തഴഞ്ഞതിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി

CM Pinarayi Vijayan: ഭൂപടത്തിൽ കേരളവുമുണ്ടെന്ന കാര്യം കേന്ദ്രം മറന്നു; ബജറ്റിൽ കേരളത്തെ തഴഞ്ഞതിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി

നവലിബറൽ നയങ്ങൾ പിന്തുടരുന്ന ബജറ്റ് കോർപ്പറേറ്റുകളെ സഹായിക്കാനും സാധാരണക്കാരെ കൂടുതൽ ദുരിതത്തിലാക്കാനുമുള്ള നയരേഖയാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി.

Written by - Karthika V | Last Updated : Feb 1, 2026, 05:45 PM IST
  • കേന്ദ്ര ഗ്രാന്റുകളിൽ വരുത്തിയ വൻ വെട്ടിക്കുറവ് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സുസ്ഥിതിയെ സാരമായി ബാധിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
  • 2021-ൽ 2.2 ലക്ഷം കോടി രൂപയായിരുന്ന ഗ്രാന്റ് 1.4 ലക്ഷം കോടി രൂപയായാണ് കുറഞ്ഞത്.

Read Also

  1. Union Budget 2026: കേന്ദ്ര ബജറ്റ് 2026: കേരളത്തിനായി ആദ്യ പ്രഖ്യാപനം; കേരളം അടക്കം നാല് സംസ്ഥാനങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിച്ച് പുതിയ ധാതു ഇടനാഴി

Trending Photos

Today&#039;s Horoscope: ഭാ​ഗ്യം‌ തുണയ്ക്കുമോ? 12 രാശികൾക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ; അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
13
Horoscope Today
Today's Horoscope: ഭാ​ഗ്യം‌ തുണയ്ക്കുമോ? 12 രാശികൾക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ; അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക; വൃശ്ചിക രാശിക്കാർക്ക് പുരോഗതിയേറും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക; വൃശ്ചിക രാശിക്കാർക്ക് പുരോഗതിയേറും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Union Budget 2026: പോക്കറ്റ് കാലിയാകുമോ? വില കൂടുന്നതും കുറയുന്നതുമായ സാധനങ്ങൾ ഇവയാണ്...
5
Union Budget 2026
Union Budget 2026: പോക്കറ്റ് കാലിയാകുമോ? വില കൂടുന്നതും കുറയുന്നതുമായ സാധനങ്ങൾ ഇവയാണ്...
Weekly Horoscope: ആദിത്യ മംഗളയോഗത്താൽ ഈ രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യദിനങ്ങൾ; ഈ ആഴ്ചയിലെ ഭാഗ്യരാശിക്കാർ ഇവർ
5
Weekly Horoscope
Weekly Horoscope: ആദിത്യ മംഗളയോഗത്താൽ ഈ രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യദിനങ്ങൾ; ഈ ആഴ്ചയിലെ ഭാഗ്യരാശിക്കാർ ഇവർ
CM Pinarayi Vijayan: ഭൂപടത്തിൽ കേരളവുമുണ്ടെന്ന കാര്യം കേന്ദ്രം മറന്നു; ബജറ്റിൽ കേരളത്തെ തഴഞ്ഞതിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം: കേന്ദ്ര ബജറ്റിൽ കേരളത്തെ പൂർണ്ണമായും അവഗണിച്ചെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. രാജ്യത്തിന്റെ ഭൂപടത്തിൽ കേരളം എന്നൊരു സംസ്ഥാനമുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി മറന്നുപോയെന്നും, ഇത്രയും വലിയ വിവേചനത്തിൽ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർ മറുപടി പറയണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. എയിംസ്, റെയിൽവേ വികസനം, വിഴിഞ്ഞം പാക്കേജ് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ന്യായമായ ആവശ്യങ്ങൾ തഴഞ്ഞുവെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കുറ്റപ്പെടുത്തി.

Add Zee News as a Preferred Source

ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ വിഹിതം ഉയർത്തണമെന്ന സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ആവശ്യം നിരാകരിക്കുകയും നികുതി വിഹിതം 41 ശതമാനമായി തന്നെ നിലനിർത്താനുള്ള കേന്ദ്ര നടപടി ഫെഡറൽ തത്വങ്ങളെ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്നതാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി കുറ്റപ്പെടുത്തി. 

Also Read: John Brittas: 'കേരളത്തിന് ആമയും തേങ്ങയും'; ബജറ്റ് നിരാശാജനകമെന്ന് ജോൺ ബ്രിട്ടാസ്

തികച്ചും നവലിബറൽ നയങ്ങൾ പിന്തുടരുന്ന ഈ ബജറ്റ് കോർപ്പറേറ്റുകളെ സഹായിക്കാനും സാധാരണക്കാരെ കൂടുതൽ ദുരിതത്തിലാക്കാനുമുള്ള നയരേഖയാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. നികുതി വിഹിതം നൽകുന്നതിൽ കേരളത്തോടുള്ള വിവേചനം തുടരുകയാണ്. കൂടാതെ റവന്യൂ ഡെഫിസിറ്റ് ഗ്രാന്റുകൾ നിർത്തലാക്കാനുള്ള നീക്കം സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക അടിത്തറ തകർക്കാനുള്ള ഗൂഢാലോചനയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കേന്ദ്ര ഗ്രാന്റുകളിൽ വരുത്തിയ വൻ വെട്ടിക്കുറവ് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സുസ്ഥിതിയെ സാരമായി ബാധിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. 2021-ൽ 2.2 ലക്ഷം കോടി രൂപയായിരുന്ന ഗ്രാന്റ് 1.4 ലക്ഷം കോടി രൂപയായാണ് കുറഞ്ഞത്. ജനസംഖ്യാ നിയന്ത്രണം, ആഭ്യന്തര വരുമാന വളർച്ച എന്നീ മേഖലകളിൽ കേരളം കൈവരിച്ച നേട്ടങ്ങൾ പരിഗണിച്ച് നികുതി വിഹിതത്തിൽ ലഭിച്ച ചെറിയ വർദ്ധനവ് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സ്വാഭാവികമായ അവകാശം മാത്രമാണ്. എന്നാൽ ഗ്രാന്റുകൾ വെട്ടിച്ചുരുക്കിയതോടെ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നുള്ള ആകെ വിഹിതത്തിൽ പ്രായോഗികമായി ഒരു വർദ്ധനവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നത് ഗൗരവകരമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

CM Pinarayi VijayanUnion Budget 2026Pinarayi Vijayan against Union Budgetമുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻകേന്ദ്ര ബജറ്റ് 2026

Trending News