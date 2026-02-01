CM Pinarayi Vijayan: ഭൂപടത്തിൽ കേരളവുമുണ്ടെന്ന കാര്യം കേന്ദ്രം മറന്നു; ബജറ്റിൽ കേരളത്തെ തഴഞ്ഞതിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം: കേന്ദ്ര ബജറ്റിൽ കേരളത്തെ പൂർണ്ണമായും അവഗണിച്ചെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. രാജ്യത്തിന്റെ ഭൂപടത്തിൽ കേരളം എന്നൊരു സംസ്ഥാനമുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി മറന്നുപോയെന്നും, ഇത്രയും വലിയ വിവേചനത്തിൽ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർ മറുപടി പറയണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. എയിംസ്, റെയിൽവേ വികസനം, വിഴിഞ്ഞം പാക്കേജ് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ന്യായമായ ആവശ്യങ്ങൾ തഴഞ്ഞുവെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കുറ്റപ്പെടുത്തി.
ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ വിഹിതം ഉയർത്തണമെന്ന സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ആവശ്യം നിരാകരിക്കുകയും നികുതി വിഹിതം 41 ശതമാനമായി തന്നെ നിലനിർത്താനുള്ള കേന്ദ്ര നടപടി ഫെഡറൽ തത്വങ്ങളെ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്നതാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി കുറ്റപ്പെടുത്തി.
തികച്ചും നവലിബറൽ നയങ്ങൾ പിന്തുടരുന്ന ഈ ബജറ്റ് കോർപ്പറേറ്റുകളെ സഹായിക്കാനും സാധാരണക്കാരെ കൂടുതൽ ദുരിതത്തിലാക്കാനുമുള്ള നയരേഖയാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. നികുതി വിഹിതം നൽകുന്നതിൽ കേരളത്തോടുള്ള വിവേചനം തുടരുകയാണ്. കൂടാതെ റവന്യൂ ഡെഫിസിറ്റ് ഗ്രാന്റുകൾ നിർത്തലാക്കാനുള്ള നീക്കം സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക അടിത്തറ തകർക്കാനുള്ള ഗൂഢാലോചനയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
കേന്ദ്ര ഗ്രാന്റുകളിൽ വരുത്തിയ വൻ വെട്ടിക്കുറവ് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സുസ്ഥിതിയെ സാരമായി ബാധിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. 2021-ൽ 2.2 ലക്ഷം കോടി രൂപയായിരുന്ന ഗ്രാന്റ് 1.4 ലക്ഷം കോടി രൂപയായാണ് കുറഞ്ഞത്. ജനസംഖ്യാ നിയന്ത്രണം, ആഭ്യന്തര വരുമാന വളർച്ച എന്നീ മേഖലകളിൽ കേരളം കൈവരിച്ച നേട്ടങ്ങൾ പരിഗണിച്ച് നികുതി വിഹിതത്തിൽ ലഭിച്ച ചെറിയ വർദ്ധനവ് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സ്വാഭാവികമായ അവകാശം മാത്രമാണ്. എന്നാൽ ഗ്രാന്റുകൾ വെട്ടിച്ചുരുക്കിയതോടെ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നുള്ള ആകെ വിഹിതത്തിൽ പ്രായോഗികമായി ഒരു വർദ്ധനവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നത് ഗൗരവകരമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
