'ഐക്യത്തിന്റെയും സൗഹൃദത്തിന്റെയും വെളിച്ചം കെടാതെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കാം'; ക്രിസ്തുമസ് -പുതുവത്സരാശംസകൾ നേർന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ

തിരുവനന്തപുരം: എല്ലാവർക്കും ക്രിസ്തുമസ് - പുതുവത്സരാശംസകൾ നേർന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശനും. മനുഷ്യരെ ഭിന്നിപ്പിക്കാനും, അപരവിദ്വേഷം പ്രചരിപ്പിച്ച് തമ്മിലടിപ്പിക്കാനും ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്ന ഈ വേളയിൽ ക്രിസ്തു മുന്നോട്ടുവച്ച പുരോഗമന ആശയങ്ങൾക്ക് ഏറെ പ്രസക്തിയുണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി കുറിച്ചു. എല്ലാവരും സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കുക എന്നതാണ് ക്രിസ്മസ് സന്ദേശമെന്ന് വി.ഡി സതീശനും കുറിച്ചു.
മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ആശംസകൾ
സ്നേഹത്തിന്റെയും പ്രത്യാശയുടെയും തിളക്കമാർന്ന സന്ദേശങ്ങളുമായി വീണ്ടുമൊരു ക്രിസ്തുമസ് എത്തിയിരിക്കുന്നു.
പരസ്പരസ്നേഹത്തിലും വിശ്വാസത്തിലും അടിയുറച്ച്, ലോകത്തെ പരിവർത്തനപ്പെടുത്താൻ സ്വന്തം ജീവിതം സമർപ്പിച്ച ക്രിസ്തുവിന്റെ ഓർമ്മ പുതുക്കുന്ന ഈ ദിനം, മാനവരാശിക്ക് എന്നും പ്രചോദനമാണ്. ചൂഷണത്തിന്റെയും അടിച്ചമർത്തലിന്റെയും എല്ലാ രൂപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തമായ, സമത്വസുന്ദരമായ ഒരു ലോകക്രമമാണ് ക്രിസ്തു വിഭാവനം ചെയ്തത്. മനുഷ്യരെ ഭിന്നിപ്പിക്കാനും, അപരവിദ്വേഷം പ്രചരിപ്പിച്ച് തമ്മിലടിപ്പിക്കാനും ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്ന ഈ വേളയിൽ ക്രിസ്തു മുന്നോട്ടുവച്ച പുരോഗമന ആശയങ്ങൾക്ക് ഏറെ പ്രസക്തിയുണ്ട്. അവ ഉൾക്കൊണ്ട് ഐക്യത്തിന്റെയും സൗഹൃദത്തിന്റെയും വെളിച്ചം കെടാതെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുക എന്നതാണ് പ്രധാനം.
പ്രത്യാശയുടെയും പ്രതീക്ഷയുടെയും പുതിയ വാതിലുകൾ തുറന്നുകൊണ്ടാണ് ഓരോ പുതുവർഷവും കടന്നുവരുന്നത്. സാമൂഹ്യനീതി, സമത്വം, പുരോഗതി എന്നിവയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ നവകേരളസൃഷ്ടിക്ക് ഈ പുതുവർഷം ഊർജ്ജം പകരും. ഐശ്വര്യവും സമാധാനവും സന്തോഷവും നിറഞ്ഞ ഒരു നല്ല നാളേക്കുവേണ്ടി നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് മുന്നേറാം.
എല്ലാവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ക്രിസ്തുമസ് - പുതുവത്സരാശംസകൾ.
പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ ക്രിസ്മസ് ആശംസ
രണ്ടായിരത്തില് അധികം വര്ഷങ്ങള്ക്ക് മുന്പ് ദൈവം മനുഷ്യരാശിക്ക് നല്കിയ സമ്മാനമാണ് യേശു ക്രിസ്തു. ഉണ്ണിയേശുവിന്റെ തിരുപിറവിയെ ഓര്മ്മിപ്പിക്കുന്നതാണ് ക്രിസ്മസ് ആഘോഷം. അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിന്റെ ആ സമ്മാനത്തെ ഓര്ത്തുകൊണ്ട് നമ്മള് പരസ്പരം സമ്മാനങ്ങള് കൈമാറി സ്നേഹത്തിന്റെയും സന്തോഷത്തിന്റെയും പാരസ്പര്യത്തിന്റെയും ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കുന്നത്.
എല്ലാവരും സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കുക എന്നതാണ് ക്രിസ്മസ് സന്ദേശം. അചഞ്ചലമായ ദൈവവിശ്വാസത്തിന്റെ അടിത്തറയില് ജീവിതത്തെ കെട്ടിപ്പടുക്കാമെന്ന ആത്മവിശ്വസമാണ് ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഏവര്ക്കും ഊഷ്മളമായ ക്രിസ്മസ് ആശംസകള് നേരുന്നു.