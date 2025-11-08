English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • CM Gulf Visit: അബുദാബി കൊട്ടാരത്തിൽ യുഎഇ മന്ത്രിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ

CM Gulf Visit: അബുദാബി കൊട്ടാരത്തിൽ യുഎഇ മന്ത്രിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ

CM Pinarayi vijayan Gulf Visit: മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ദ്വിദിന സന്ദർശനത്തിന് യുഎഇയിലെത്തി, സഹിഷ്ണുതകാര്യ മന്ത്രി ശൈഖ് നഹ്യാന്‍ ബിന്‍ മുബാറക് അല്‍ നഹ്യാനുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി.

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Nov 8, 2025, 02:48 PM IST
  • അബുദാബിയിലെ കൊട്ടാരത്തിൽ വെച്ചായിരുന്നു ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച നടന്നത്.
  • അടുത്ത രണ്ട് ദിവസങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം അബുദാബി സിറ്റി ഗോൾഫ് ക്ലബ്ബിൽ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന മലയാളം ഫെസ്റ്റിവലിൽ പങ്കുചേരും.

CM Gulf Visit: അബുദാബി കൊട്ടാരത്തിൽ യുഎഇ മന്ത്രിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ

ദുബായ്: മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ദ്വിദിന സന്ദർശനത്തിന് യുഎഇയിലെത്തി, സഹിഷ്ണുതകാര്യ മന്ത്രി ശൈഖ് നഹ്യാന്‍ ബിന്‍ മുബാറക് അല്‍ നഹ്യാനുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി.  അബുദാബിയിലെ കൊട്ടാരത്തിൽ വെച്ചായിരുന്നു ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച നടന്നത്. ചർച്ചയിൽ സാംസ്‌കാരിക മന്ത്രി സജി ചെറിയാന്‍, യുഎഇയിലെ ഇന്ത്യന്‍ അംബാസഡര്‍ ഡോ. ദീപക് മിത്തല്‍, ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഡോ. ജയതിലക്, ലുലു ഗ്രൂപ്പ് ചെയര്‍മാന്‍ എം.എ. യൂസഫലി എന്നിവരും പങ്കെടുത്തു. 

ഇന്ന് പുലർച്ചെയാണ് യുഎഇയിൽ അദ്ദേഹം എത്തിയത്. വിമാന താവളത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ സ്വീകരണം ഒരുക്കിയിരുന്നു. അടുത്ത രണ്ട് ദിവസങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം അബുദാബി സിറ്റി ഗോൾഫ് ക്ലബ്ബിൽ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന മലയാളം ഫെസ്റ്റിവലിൽ പങ്കുചേരും. 

CM Pinarayi ViajayanCM gulf visit

