CM Pinarayi Vijayan: പൈലറ്റ് വാഹനം ലക്ഷ്യബോധമില്ലാതെ സഞ്ചരിച്ചു; മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാഹനവ്യൂഹത്തിൽ വൻ സുരക്ഷാവീഴ്ചയെന്ന് ഇന്റലിജൻസ്

തിരുവനന്തപുരം: മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ വാഹനവ്യൂഹം കടന്നുപോയ സ്ഥലങ്ങളിൽ സുരക്ഷ വീഴ്ചയുണ്ടായതായി ഇൻ്റലിജൻസ്. കണ്ണൂർ, കോഴിക്കോട് സിറ്റി, മലപ്പുറം എന്നിവടങ്ങളിൽ വച്ചാണ് സുരക്ഷാ വീഴ്ചയുണ്ടായതെന്നാണ് ഇന്റലിജൻസിന്റെ കണ്ടെത്തൽ. ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഡിഐജിമാർക്കും എസ് പിമാർക്കും ഇൻ്റലിജൻസ് മേധാവി റിപ്പോർട്ട് നൽകി. ചിലയിടങ്ങളിൽ ലക്ഷ്യബോധമില്ലാതെ പൈലറ്റ് വാഹനങ്ങൾ കടന്നുപോയതായും റൂട്ട് ഏകോപനത്തിന് ഉദ്യോഗസ്ഥരുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും റിപ്പോർട്ടില് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
കണ്ണൂർ, കോഴിക്കോട് സിറ്റി, മലപ്പുറം എന്നിവടങ്ങളിൽ മാര്ച്ച് 14, 19, 22 തീയതികളിലാണ് പരിപാടികൾ നടന്നത്. അപ്പോഴാണ് സുരക്ഷാ വീഴ്ചയുണ്ടായതും. ചിലയിടങ്ങളിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാഹനം ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയ സാഹചര്യം വരെയുണ്ടായി എന്നും ഇൻറലിജൻസ് മേധാവിയുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.
Z+ കാറ്റഗറിയിൽപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സുരക്ഷയിൽ പിഴവുകള് ആവർത്തിക്കരുതെന്നാവർത്തിച്ച് എല്ലാ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിമാർക്കും ഡിഐജിമാർക്കും ഇൻ്റലിജൻസ് മേധാവി കത്തയയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. ഭരണ മാറ്റമുണ്ടാകുമോ ഇല്ലയോ എന്ന ചർച്ചകള്ക്കിടെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സുരക്ഷ വർദ്ധിപ്പിക്കാനായി ഈ മാസം ഒന്നിന് കത്തയച്ചത്.
